SERES、香港証券取引所に正式上場、デュアル「A+H」資本プラットフォームを活用してグローバルな展開を加速

重慶（中国）、2025年11月7日 /PRNewswire/ -- 11月5日、SERES Group（証券コード：9927.HK）は香港証券取引所のメインボードに正式に上場しました。この節目により、SERESは中国の高級新エネルギー車（NEV）メーカーとして初めて、A株市場とH株市場の両方に上場した企業となりました。今回の上場は、中国の自動車メーカーとして史上最大規模のIPOであり、また、今年に入って世界最大の自動車メーカーのIPOでもあります。

この香港での上場成功により、SERESは資金調達および長期的成長を支える新たな国際的プラットフォームを獲得するとともに、同社のグローバル戦略を支える堅固な基盤を築くこととなりました。さらに重要なことに、今回の上場は、中国自動車メーカーが海外展開を進めるうえで、技術革新と資本力を融合させた新たなモデルを確立するものとなりました。

10月27日にSERESの香港IPOが開始されて以来、投資家の熱意は急速に高まっています。香港での公募は133倍の応募超過となり、約1,700億香港ドルを超える資金を調達しました。調達資金のおよそ70%は研究開発に、約20%は多様化した新たな販売チャネルの拡大、海外販売、および充電ネットワークサービスの強化に充てられる予定です。

注目すべきことに、今回の公募にはChongqing Industrial Mother Fund（Chongqing Industrial Investment Fund of Funds（FoF））を含む22のコーナーストーン投資家が参加しました。Linyuan Fund、GF Fund、Schroders、China Post Wealth、そしてXingyu Hong Kongなどが名を連ねており、これはSERESの力強い成長見通しと高品質な発展が世界の資本市場から広く認められていることを示しています。このような強力な投資家からの支持は、同社の企業価値の再評価を促し、SERESの投資価値に新たなベンチマークを確立するとともに、資金調達能力と資本効率をさらに高めることが期待されています。

中国の高級NEV分野を代表する企業であるSERESは、すでにグローバル展開を加速しており、現在ではヨーロッパ、中東、アメリカ大陸、アフリカなど複数の国と地域で事業を展開しています。ヨーロッパだけでも、SERESはすでにノルウェー、ドイツ、英国、スイスといった主要市場への参入に成功しており、これが同社のグローバル展開の第一段階を示しています。今後、デュアル「A+H」資本プラットフォームの強みを活かし、SERESは技術革新を推進し、ブランド価値を高めながら、世界規模での存在感をさらに拡大していく方針です。

高級スマート電気自動車に注力し、技術的優位性という堀を築く

技術主導型企業であるSERESは、NEV分野に注力し、高級スマート電気自動車市場にコミットしています。これまでに、AITOシリーズのM9、M8、M7、M5といった各モデルは市場から高い評価と顧客の支持を獲得しており、累計納車台数は80万台を超えています。

「インテリジェンスがラグジュアリーを再定義する（Intelligence Redefining Luxury）」という理念のもと、SERESは安全性に優れたソフトウェア定義型車両を実現するための技術革新に深く取り組んでいます。多額の研究開発投資により、同社はMFテクノロジープラットフォーム、スーパー・レンジ・エクステンダー、インテリジェント・セーフティ技術といった革新を通じて、強固な技術的優位性という堀を築いてきました。

今後もSERESは、ユーザーのニーズに基づいたイノベーションを原動力に、ソフトウェア定義型車両を推進しながら、グローバル市場でさらなる成長を目指していく方針です。同社は、高級NEV分野におけるリーダーシップをさらに強化し、中国自動車産業を高品質な発展の新時代へと導く態勢を整えています。

