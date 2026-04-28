DXC تطلق DXC OASIS لإعادة رسم ملامح الخدمات المُدارة في عصر الذكاء الاصطناعي

أشبورن، فرجينيا، 28 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE:DXC)، الشريك الرائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، أعلنت اليوم إطلاق منصة DXC OASIS، وهي منصة تنسيق ذكية تقدم نموذج تشغيل جديداً للخدمات المُدارة. صُممت منصة DXC OASIS لتكون طبقة واحدة خاضعة للحوكمة وآمنة، وتتكامل بسلاسة عبر المنظومة الكاملة لتكنولوجيا المعلومات القائمة لدى المؤسسة. وتعيد ابتكار طريقة تقديم الخدمات المُدارة من خلال الجمع بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي الوكيل، بما ينقل العمل من الدعم التفاعلي إلى عمليات ذكية في الوقت الفعلي عبر البيئة التكنولوجية بأكملها، ويعزز الثقة التشغيلية في العمليات بالغة الأهمية. وبالاستناد إلى عقود من خبرة DXC في تقديم الخدمات، والتي جرى التحقق منها من خلال نهج Customer Zero لدى DXC وتشكّلت عبر التعاون المباشر مع العملاء، تربط منصة DXC OASIS كل نظام وإشارة وقرار تقني، وتجمع بين التقدير البشري والذكاء الاصطناعي الوكيل لإدارة الأنظمة الحيوية بسرعة أكبر ووضوح أعلى وتحكم أفضل.

منصة تقنية جديدة صُممت لتوفير الثقة التشغيلية

تعمل المؤسسات اليوم عبر بيئات متعددة المورّدين شديدة التعقيد، لكنها غالباً ما تفتقر إلى رؤية موحَّدة للأداء والتكلفة والمخاطر والحالة التشغيلية. بُنيت المنظومات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات على مدى سنوات، وفي كثير من الأحيان عقود، ما أدى إلى انعزال البيانات وتجزؤ سير العمل، بما يحد من مستوى الرؤية ويجعل التحرك بسرعة وثقة أكثر صعوبة. نتيجة لذلك، يجد التنفيذيون وقادة تكنولوجيا المعلومات أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان إلى التنقل بين أنظمة متعددة منفصلة لتجميع البيانات والرؤى التي يحتاجون إليها، ما يبطئ أوقات الاستجابة ويزيد المخاطر التشغيلية.

تعالج منصة DXC OASIS هذا التعقيد من خلال إرساء رؤية موثوقة وشاملة على مستوى المؤسسة لعمليات التكنولوجيا، حيث تجمع البيانات وسير العمل والأنظمة ضمن نموذج تشغيل ذكي واحد. يتيح ذلك للفرق مواءمة الإجراءات والقرارات والنتائج على مستوى المؤسسة في الوقت الفعلي، بحيث يصبح كل إجراء قابلاً للتتبع، وكل رؤية تحليلية قابلة للتفسير. وبدلاً من استبدال الأدوات الحالية، تعمل المنصة فوقها بوصفها طبقة تنسيق مفتوحة قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، مما يعزز تكامل هذه الأدوات معاً ويُسهم في بناء نموذج تشغيل أكثر ترابطاً واستجابة وقدرة على التكيّف، بما يساعد الفرق على تحقيق أداء أقوى بمرور الوقت من دون تعقيد إضافي.

"ترسم DXC ملامح فئة جديدة في مجال الخدمات المُدارة. ونستند إلى ثقة بُنيت على مدى عقود، إلى جانب خبرة راسخة في تقديم نتائج موثوقة لأبرز المؤسسات في العالم"، بحسب تصريح Chris Drumgoole، رئيس خدمات البنية التحتية العالمية في DXC Technology. وأضاف: "إلا أن الطريقة التي يقدم بها القطاع الخدمات اليوم لم تعد تواكب الكيفية التي تعمل بها المؤسسات فعلياً. وتقود DXC دفة هذا التحول نحو الأفضل. ومع DXC OASIS، ننتقل إلى عمليات منسقة قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل في الوقت الفعلي عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها. ونظراً لأنها صُممت خصيصاً للمنظومات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنها تمنح العملاء تحكماً واضحاً ومستمراً في الأداء، ما يساعدهم على تحقيق قيمة أعمال أكبر."

نموذج أكثر شفافية وترابطاً للخدمات المُدارة

تشمل القدرات الرئيسية لمنصة DXC OASIS، التي تُنشئ معاً نموذج تشغيل يتسم بالشفافية ويخضع للحوكمة ويتحسن باستمرار، ما يلي:

رؤية موحَّدة عبر المنظومة الكاملة لتكنولوجيا المعلومات : تربط المنصة البيانات عبر الأنظمة ومقدمي الخدمات والبيئات المختلفة لإنشاء رؤية واحدة للأداء في الوقت الفعلي، بحيث تتمكن الفرق فوراً من فهم ما هو الأهم وأين ينبغي التدخل

ذكاء تنبؤي مدعوم بالذكاء الاصطناعي : يحدد الأنماط ويتوقع المخاطر ويوصي بالإجراءات قبل أن تؤثر المشكلات في الأعمال، بما يساعد الفرق على استباق الاضطرابات بدلاً من الاستجابة لها بعد وقوعها

تعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع : يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل مع الكم الكبير من الأعمال وأتمتة المهام الروتينية، بما يتيح للخبراء إعمال التقدير البشري والتركيز على الأعمال الأعلى قيمة، لتتمكن الفرق من العمل بوتيرة أسرع وبدقة أكبر

صُممت لتواكب طريقة عمل المؤسسات

تُرسخ منصة DXC OASIS أساساً جديداً لكيفية تصميم الخدمات المُدارة وتقديمها وتطورها في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعكس واقع المؤسسات الحديثة، حيث تعتمد الفرق على سياق مشترك وتنسيق مستمر ورؤية واضحة لإدارة التعقيد. يجمع تصميم المنصة المتمحور حول الإنسان بين المهندسين والمشغلين وقادة الأعمال حول رؤية واحدة للأداء في الوقت الفعلي، بما يوحّد الفرق حول الأولويات الأكثر أهمية ويتيح تحركاً أسرع وأكثر استنارة.

ويكمن في صميم هذا النموذج نهج Human+ لدى DXC، الذي يجمع بين البشر والتكنولوجيا لإدماج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في كيفية تقديم الخدمات. تستخدم منصة DXC OASIS وكلاء الذكاء الاصطناعي المستندين إلى السياق والخبرة والمساءلة، من أجل تفسير الإشارات باستمرار وتحديد الأنماط واتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي. من خلال العمل جنباً إلى جنب مع خبراء DXC، يسهم هؤلاء الوكلاء في تقليل الجهد اليدوي، وإبراز ما هو مهم، وتمكين الفرق من التركيز على القرارات الأعلى قيمة بدلاً من التنقل بين الأنظمة المُجزّأة. في البيئات بالغة الأهمية حيث لا مجال للخطأ، يجمع هذا النهج بين سرعة الذكاء الاصطني والتقدير البشري لتقديم عمليات أكثر اتساقاً وخاضعة للحوكمة وأكثر مرونة على نطاق واسع.

"تُوفّر منصة DXC OASIS وعياً سياقياً دائماً. فبفضلها، يستطيع قادة تكنولوجيا المعلومات التركيز على قيادة عملياتهم بدلاً من ملاحقة التنبيهات أو تصميم التقارير وبنائها وإصدارها"، بحسب Dan Gray، نائب الرئيس وكبير مسؤولي التكنولوجيا في خدمات البنية التحتية العالمية لدى DXC Technology. "إذ يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي باستمرار وبسرعة ودقة إلى جانب الكوادر البشرية التي تضيف حُسن التقدير والخبرة. وتُبرز منصة DXC OASIS العلاقة المباشرة بين إنفاق تكنولوجيا المعلومات والنتائج التجارية الملموسة من خلال تقديم رؤية شاملة في الوقت الفعلي لمؤشرات الأداء الرئيسية. وفي وقت يصبح فيه التحرك بوتيرة أسرع وتسريع زمن تحقيق القيمة أمراً بالغ الأهمية، تحول منصة DXC OASIS ذلك إلى واقع ملموس."

نبذة عن DXC Technology

تُعد شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: DXC) شريكًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار؛ حيث تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومؤسسات القطاع العام، مما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في زمن يشهد تغيرًا متسارعًا. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة وتحديث التطبيقات وحلول برمجية خاصة بقطاعات محددة، تعمل DXC على تحديث بعض أكثر المنظومات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات تعقيداً في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة dxc.com.

