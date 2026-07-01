Eskom تكشف عن مركز التحديث بالشراكة مع Huawei، لتسليط الضوء على مستقبل الطاقة الرقمية في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج, 1 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- مؤخرًا، تم بنجاح إطلاق حفل قص الشريط لمركز تحديث "إسكوم" (Eskom) و"هواوي" (Huawei)، الذي عقدته "إسكوم" من جنوب أفريقيا و"هواوي" بشكل مشترك. تعكس هذه الشراكة روحًا قوية من التعاون والتزامًا مشتركًا بالابتكار والتكنولوجيا وتطوير القدرات. كان دعم "هواوي" أساسيًا في تمكين تحول "أكاديمية إسكوم للتعلم"، مما يمثل بداية فصل جديد مثير في رحلة التعلم والابتكار والتحديث في "إسكوم". يمثل مركز التحديث والفصل الدراسي الذكي من "إسكوم" و"هواوي" رموزًا ملموسة للتقدم والشراكة ، مما يعزز التزامنا بتطوير قوة عاملة ماهرة ورشيقة ومستعدة للمستقبل.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

يوفر المركز، المجهز بفصل دراسي ذكي مخصص مدعوم بحلول الفصول الدراسية الذكية من "هواوي" ، برامج تدريبية متخصصة لموظفي "إسكوم" وشباب جنوب أفريقيا تغطي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والشبكات الذكية ، والأمن السيبراني والتشغيل الرقمي والصيانة. إنه يبني مجموعة مواهب محلية لتصنيف الطاقة الرقمية ويضع أساسًا متينًا للتنمية المستدامة لقطاع الطاقة في جنوب أفريقيا.

من خلال الاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الرقمية إلى جانب خبرة التنفيذ العالمية المثبتة ، ستدعم "هواوي" ترقية "إسكوم" نحو عمليات طاقة أكثر أمانًا وأكثر كفاءة وأكثر ذكاءً. في المستقبل ، سيستمر الطرفان في تعميق التعاون متعدد الأوجه بما في ذلك تطوير التكنولوجيا المشتركة وتنمية المواهب ، وتمكين صناعة الطاقة من خلال التقنيات الرقمية.

في خطابه ، أعلن معالي الوزير الدكتور "كوسينتشو راموكوبا" أن تحديث نظام الطاقة وتنمية المواهب يعززان بعضهما البعض. سيستفيد إطلاق مركز تحديث "إسكوم" من التقنيات المتقدمة لشركة "هواوي" وخبرتها في تطوير المواهب لمعالجة نقص المواهب الرقمية في صناعة الطاقة في جنوب أفريقيا ، وتعزيز التشغيل الآمن والمستقر لشبكات الطاقة ، وتخفيف أزمة تخفيض الحمولة التي طال أمدها ، وتوفير أمن قوي للطاقة للانتعاش الاقتصادي في جنوب أفريقيا.

أشار الدكتور "متيتو نياتي"، رئيس مجلس إدارة "إسكوم" ، إلى أن التحول الرقمي أمر بالغ الأهمية لإصلاح وإنجاز "إسكوم". لا يؤدي الانتهاء من مركز التحديث والفصول الدراسية الذكية إلى تعزيز قدرات تشغيل الشبكة فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تنمية المواهب التقنية من الجيل التالي للمؤسسة ، مما يمثل خطوة استراتيجية حيوية للتنمية المستقبلية لشركة "إسكوم".

أكد "دان ماروكان" ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إسكوم" ، أن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول الطاقة الرقمية التي تقدمها "هواوي" تتناسب بشكل كبير مع الاحتياجات العملية لشبكة الكهرباء في جنوب أفريقيا. ستؤدي الشراكة إلى الرقمنة الكاملة لإدارة الشبكات ومعالجة الأعطال والتشغيل والصيانة ، مما يحسن بشكل كبير من موثوقية إمدادات الطاقة.

قالت "أغنيس ملامبو"، المدير التنفيذي لمجموعة التوزيع في "إسكوم" ، إن الفصل الدراسي الذكي سيمكّن موظفي التوزيع بمجموعات مهارات جديدة لتعزيز مهاراتهم الرقمية ، وتحسين كفاءة تشغيل شبكة التوزيع ، وضمان إمدادات الطاقة المستقرة للصناعات والشركات والمقيمين ، وإفادة الأسر في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.

بصفتها شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في صناعة الطاقة الكهربائية ، شاركت "هواوي" بشكل كامل في البناء العام لمركز التحديث ، حيث أظهرت إمكانات المحطات الفرعية الذكية وأنظمة التوزيع الذكية وحلول الطاقة الرقمية وضمان الأمن السيبراني ومجموعة كاملة من البرامج والأجهزة للفصل الدراسي الذكي.

لمزيد من المعلومات: https://e.huawei.com/en/industries/grid