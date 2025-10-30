الرابطة الوطنية للأبحاث الطبية الحيوية (NABR): توصي مراجعة جديدة حول عدد القردة ذات الذيل الطويل بخطوتين لإعادة تقييم دقيق لعدد القردة ذات الذيل الطويل في العالم

واشنطن, 30 أكتوبر ، 2025 /PRNewswire/ -- نشرت مجلة الدراسات الأمريكية في علم القردة (American Journal of Primatology) مؤخرًا مقالًا ينتقد الدراسة التي اعتمد عليها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في تحديد تقييمه الأخير المتعلق بقرود المكاك طويلة الذيل (Macaca fascicularis).

يخلص المقال المنشور تحت عنوان "تقدير وفرة القردة المنتشرة على نطاق واسع" إلى أن الدراسة العلمية التي تبناها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ) "غير دقيق ويؤدي إلى تقليل خطير في تقدير عدد هذا النوع على مستوى العالم." وتضيف المقالة أن هذه التقديرات العددية مبنية على "صلة بعيدة كل البعد عن الواقع بين ملاءمة البيئة وكثافة سكانها." المقال متاح على https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082 .

مجلة الدراسات الأمريكية لعلم القردة ( American Journal of Primatology ) هي المجلة الرسمية للجمعية الأمريكية للعلماء الباحثين في علم القردة. تتمثل أهداف الجمعية في "تعزيز وتشجيع اكتشاف وتبادل المعلومات المتعلقة بالقرود".

تُستخدم قرود المكاك طويلة الذيل على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في البحوث الطبية الحيوية نظرًا لتقاربها الوثيق مع البشر. تم تطوير خمسة من أصل 20 من أكثر الأدوية الموصوفة على الوصفات الطبية استخدامًا بالاستعانة بقرود المكاك ذات الذيل الطويل. ساهمت الدراسات على قرود المكاك طويلة الذيل بشكل جوهري في تحقيق تقدم في مجالات الطب التجديدي والمناعة والسرطان وتطوير اللقاحات وعلم الأدوية، بالإضافة إلى تطوير لقاح كوفيد-19. نشرت المعاهد الوطنية للصحة ( NIH ) مؤخراً دراسة تؤكد أهمية قرود المكاك طويلة الذيل في البحوث الطبية الحيوية.

حتى عام 2022 ، تم تصنيف قرود المكاك طويلة الذيل على أنها ضمن فئة "الأنواع المعرضة للخطر" من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ). ثم قام بعدها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتعديل تصنيف هذا النوع إلى "مُهدد بالانقراض". وفي عام 2023 ، قدمت الرابطة الوطنية للأبحاث الطبية الحيوية ( NABR ) عريضة تطعن في تصنيف قرود المكاك طويلة الذيل، بحجة اعتماد بيانات غير دقيقة. عقب أكثر من سنتين من المداولات، أصرّ الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ) على تصنيفه لقرود المكاك طويلة الذيل، متجاهلًا إلى حدّ كبير البيانات المقدمة من الرابطة الوطنية للأبحاث الطبية الحيوية.

قال ماثيو آر بيلي ، رئيس الرابطة الوطنية للأبحاث الطبية الحيوية ( NABR ): "أحدث مقالة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم القردة تؤكد أن هذا النوع ليس معرضًا للخطر". وأضاف: "تؤكد هذه المقالة أيضًا أن الأسس العلمية التي يقوم عليها تصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ) متحيّزة وغير موثوقة."

"بالنظر إلى أهمية قرود امكاك طويلة الذيل للبحوث الطبية الحيوية الجارية في جميع أنحاء العالم ، من الضروري أن تجري الولايات المتحدة والدول الأخرى تقييمًا أكثر موضوعية لوضع هذا النوع قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى."

نبذة عن الرابطة الوطنية للأبحاث الطبية الحيوية ( NABR)

تأسست الرابطة الوطنية للأبحاث الطبية الحيوية ( NABR ) في عام 1979، وهي الجهة الوحيدة غير الربحية التي يندرج تأسيسها تحت الفقرة رقم 501( c)( 6) وتهدف بشكل أساسي الى وضع وتطبيق سياسة عامة سليمة للاستخدام الإنساني للحيوانات في البحوث الطبية الحيوية، والتعليم والاختبارات. تضم الرابطة في عضويتها أكثر من 340 جامعة ومدرسة طبية وبيطرية ومستشفى تعليمي وشركة أدوية وتقنيات حيوية، إضافةً إلى مجموعات معنية بالمرضى وجمعيات أكاديمية ومهنية، وجميعها تعتمد على أبحاث علمية مسؤولة وإنسانية على الحيوانات بهدف تعزيز صحة الإنسان والحيوان على مستوى العالم. تعرَّف على المزيد من المعلومات على www.nabr.org .

