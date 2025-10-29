NABR : Une nouvelle étude de la population de macaques à longue queue recommande deux étapes pour une réévaluation précise de la population mondiale de macaques à longue queue.

WASHINGTON, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Un article récent publié dans l'American Journal of Primatology critique les travaux sur lesquels s'appuie l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans sa dernière détermination concernant les macaques à longue queue (Macaca fascicularis).

L'article, intitulé « Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates », conclut que les travaux scientifiques adoptés par l'UICN sont « défectueux et entraînent une grave sous-estimation de l'abondance mondiale de l'espèce ». L'article poursuit en indiquant que ces estimations de population sont basées sur « une relation totalement irréaliste entre l'adéquation de l'habitat et la densité ». L'article est disponible à l'adresse suivante : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082.

Le American Journal of Primatology est le journal officiel de la Société américaine des primatologues. Les objectifs de la Société sont de « promouvoir et d'encourager la découverte et l'échange d'informations concernant les primates ».

Les macaques à longue queue sont largement utilisés dans le monde entier pour la recherche biomédicale, car ils sont très proches de l'homme. Cinq des 20 médicaments sur ordonnance les plus utilisés ont été mis au point avec l'aide de macaques à longue queue. La recherche sur les macaques à longue queue a été cruciale pour les avancées en médecine régénérative, en immunologie, en cancérologie, en développement de vaccins et en pharmacologie, ainsi que pour le développement du vaccin COVID-19. Les National Institutes of Health (NIH) ont récemment publié une étude confirmant l'importance des macaques à longue queue dans la recherche biomédicale.

Avant 2022, les macaques à longue queue étaient désignés comme « vulnérables » par l'UICN. L'UICN a ensuite révisé la désignation de l'espèce pour la rendre « en danger ». En 2023, la NABR a déposé une pétition contestant la désignation des macaques à longue queue, citant des données mal utilisées. Après plus de deux ans de délibérations, l'UICN a confirmé son statut, en ignorant largement les données présentées par la NABR.

« Le dernier article publié dans l'American Journal of Primatology confirme que cette espèce n'est pas en danger », a déclaré Matthew R. Bailey, président de la NABR. « Cet article confirme également que les données scientifiques qui sous-tendent le processus de l'UICN sont biaisées et non fiables », a-t-il ajouté.

« Étant donné l'importance des macaques à longue queue pour la recherche biomédicale en cours dans le monde entier, il est impératif que les États-Unis et d'autres pays procèdent à une évaluation plus objective de la situation de l'espèce avant de prendre d'autres mesures ».

