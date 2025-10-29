NABR: Nová analýza populácie makakov dlhochvostých odporúča dva kroky k presnému prehodnoteniu ich globálnej populácie
Oct 29, 2025, 09:43 ET
WASHINGTON, 29. október 2025 /PRNewswire/ – Nedávny článok publikovaný v časopise American Journal of Primatology kritizuje prácu, na ktorú sa Medzinárodná únia ochrany prírody (IUCN) odvoláva vo svojom najnovšom rozhodnutí vo vzťahu k makakom dlhochvostým (Macaca fascicularis).
Článok s názvom „Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates" (Odhad početnosti široko rozšírených primátov) dospel k záveru, že vedecká práca prijatá IUCN je „chybná a vedie k vážnemu podhodnoteniu globálnej početnosti tohto druhu". V článku sa ďalej uvádza, že takéto odhady populácie vychádzajú z „úplne nerealistického vzťahu medzi vhodnosťou biotopu a hustotou". Článok je dostupný na adrese https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082.
American Journal of Primatology je oficiálny časopis spoločnosti American Society of Primatologists. Cieľom spoločnosti je „podporovať a povzbudzovať objavovanie a výmenu informácií týkajúcich sa primátov".
Makaky dlhochvosté sa vo veľkej miere používajú na celom svete v biomedicínskom výskume vzhľadom na ich blízku príbuznosť s ľuďmi. Päť z 20 najpoužívanejších liekov na predpis bolo vyvinutých práve pomocou makakov dlhochvostých. Výskum s makakmi dlhochvostými bol rozhodujúci pre pokroky v regeneratívnej medicíne, imunológii, rakovine, vývoji vakcín a farmakológii, ako aj pre vývoj vakcíny proti COVID-19. Národné inštitúty zdravia (NIH) nedávno publikovali prehľad, ktorý potvrdzuje význam makakov dlhochvostých pri rozvoji biomedicínskeho výskumu.
Pred rokom 2022 označila IUCN makaka dlhochvostého za „zraniteľný" druh. IUCN potom upravila svoje označenie druhu na „ohrozený". V roku 2023 podala NABR podala petíciu, v ktorej spochybnila označenie makakov dlhochvostých s odvolaním sa na nesprávne použité údaje. Po viac ako dvoch rokoch prehodnocovania IUCN potvrdila svoj status, pričom do značnej miery ignorovala údaje predložené NABR.
„Najnovší článok publikovaný v časopise American Journal of Primatology potvrdzuje, že tomuto druhu nehrozí riziko," povedal Matthew R. Bailey, prezident NABR. „Tento článok tiež potvrdzuje, že vedecké údaje, z ktorých vychádza proces IUCN, je skreslená a nespoľahlivá," dodal.
„Vzhľadom na význam makakov dlhochvostých v prebiehajúcom biomedicínskom výskume po celom svete je nevyhnutné, aby USA a ďalšie krajiny objektívnejšie posúdili stav tohto druhu skôr, ako sa prijmú ďalšie opatrenia."
O Národnej asociácii pre biomedicínsky výskum (NABR)
Založená v roku 1979, je NABR jedinou neziskovou asociáciou podľa odseku 501 písm. c) bodu 6), ktorá sa venuje správnej verejnej politike humánneho využívania zvierat v biomedicínskom výskume, vzdelávaní a testovaní. Medzi jej členov patrí viac ako 340 univerzít, lekárskych a veterinárnych škôl, fakultných nemocníc, farmaceutických a biotechnologických spoločností, pacientskych skupín, akademických a odborných spoločností, ktoré sa spoliehajú na humánny a zodpovedný výskum na zvieratách s cieľom zlepšiť globálne zdravie ľudí a zvierat. Viac informácií o nás nájdete na stránke www.nabr.org.
