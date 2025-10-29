NABR: новый обзор популяции длиннохвостых макак рекомендует два шага для точной переоценки глобальной популяции длиннохвостых макак

News provided by

National Association for Biomedical Research

Oct 29, 2025, 09:41 ET

ВАШИНГТОН, 29 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Недавняя статья, опубликованная в American Journal of Primatology, критикует работу, на которую опирается Международный союз охраны природы (МСОП) в своем последнем определении в отношении длиннохвостых макак (Macaca fascicularis).

В статье, озаглавленной «Оценка численности широко распространенных приматов», делается вывод о том, что научная работа, принятая МСОП, «имеет недостатки и приводит к серьезной недооценке глобальной численности видов». Далее в статье говорится, что такие оценки популяции основаны на «совершенно нереалистичной взаимосвязи между пригодностью среды обитания и плотностью». Статья доступна по адресу https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082.

American Journal of Primatology — официальный журнал Американского общества приматологов. Цели Общества состоят в том, чтобы «поощрять и стимулировать открытие и обмен информацией о приматах».

Длиннохвостые макаки широко используются во всем мире в биомедицинских исследованиях, учитывая их близкое сходство с людьми. Пять из 20 наиболее часто используемых рецептурных препаратов разработаны с помощью длиннохвостых макак. Исследования длиннохвостых макак имеют решающее значение для достижений в области регенеративной медицины, иммунологии, рака, разработки вакцин и фармакологии, а также для разработки вакцины против COVID-19. Национальные институты здравоохранения (NIH) недавно опубликовали обзор, подтверждающий важность длиннохвостых макак в проведении биомедицинских исследований.

До 2022 года МСОП определял длиннохвостых макак как «уязвимых». Затем МСОП изменил свое обозначение вида на «находящийся под угрозой исчезновения». В 2023 году ассоциация NABR подала петицию, оспаривающую определение длиннохвостых макак, сославшись на неправильно используемые данные. После более чем двух лет обсуждений МСОП подтвердил свое определение статуса, в значительной степени игнорируя данные, представленные NABR.

«Последняя статья, опубликованная в American Journal of Primatology, подтверждает, что этот вид не подвергается риску, — сказал Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент NABR. — Эта статья также подтверждает, что наука, лежащая в основе процесса МСОП, является предвзятой и ненадежной.

Учитывая важность длиннохвостых макак для текущих биомедицинских исследований во всем мире, крайне важно, чтобы США и другие страны провели более объективную оценку статуса вида, прежде чем предпринимать дальнейшие действия».

О Национальной ассоциации биомедицинских исследований (National Association for Biomedical Research, NABR)
Основанная в 1979 году ассоциация NABR является единственной некоммерческой ассоциацией 501(c)(6), специализирующейся на обоснованной государственной политике гуманного использования животных в биомедицинских исследованиях, образовании и испытаниях. В нее входят более 340 университетов, медицинских и ветеринарных колледжей, учебных больниц, фармацевтических и биотехнологических компаний, групп пациентов, академических и профессиональных обществ, которые занимаются гуманными и ответственными исследованиями на животных на благо здоровья людей и животных во всем мире. Узнайте больше о нас на сайте www.nabr.org.

Контакты: Ева Мациевски (Eva Maciejewski)
[email protected]
(202) 967-8305

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo_1.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

NABR:Nueva revisión de la población mundial de macacos de cola larga

NABR:Nueva revisión de la población mundial de macacos de cola larga

Un artículo reciente publicado en el American Journal of Primatology critica el trabajo en el que se basó la Unión Internacional para la Conservación ...
NABR: Nová studie o populaci makaka jávského doporučuje dva kroky pro přesnější přehodnocení celosvětové populace tohoto druhu

NABR: Nová studie o populaci makaka jávského doporučuje dva kroky pro přesnější přehodnocení celosvětové populace tohoto druhu

WASHINGTON, 29. října 2025 /PRNewswire/-- Nedávno zveřejněný článek v časopise American Journal of Primatology kritizuje práci, o kterou se opíral...
More Releases From This Source

Explore

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Animal Welfare

Animal Welfare

News Releases in Similar Topics