NABR: новый обзор популяции длиннохвостых макак рекомендует два шага для точной переоценки глобальной популяции длиннохвостых макак

ВАШИНГТОН, 29 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Недавняя статья, опубликованная в American Journal of Primatology, критикует работу, на которую опирается Международный союз охраны природы (МСОП) в своем последнем определении в отношении длиннохвостых макак (Macaca fascicularis).

В статье, озаглавленной «Оценка численности широко распространенных приматов», делается вывод о том, что научная работа, принятая МСОП, «имеет недостатки и приводит к серьезной недооценке глобальной численности видов». Далее в статье говорится, что такие оценки популяции основаны на «совершенно нереалистичной взаимосвязи между пригодностью среды обитания и плотностью». Статья доступна по адресу https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082.

American Journal of Primatology — официальный журнал Американского общества приматологов. Цели Общества состоят в том, чтобы «поощрять и стимулировать открытие и обмен информацией о приматах».

Длиннохвостые макаки широко используются во всем мире в биомедицинских исследованиях, учитывая их близкое сходство с людьми. Пять из 20 наиболее часто используемых рецептурных препаратов разработаны с помощью длиннохвостых макак. Исследования длиннохвостых макак имеют решающее значение для достижений в области регенеративной медицины, иммунологии, рака, разработки вакцин и фармакологии, а также для разработки вакцины против COVID-19. Национальные институты здравоохранения (NIH) недавно опубликовали обзор, подтверждающий важность длиннохвостых макак в проведении биомедицинских исследований.

До 2022 года МСОП определял длиннохвостых макак как «уязвимых». Затем МСОП изменил свое обозначение вида на «находящийся под угрозой исчезновения». В 2023 году ассоциация NABR подала петицию, оспаривающую определение длиннохвостых макак, сославшись на неправильно используемые данные. После более чем двух лет обсуждений МСОП подтвердил свое определение статуса, в значительной степени игнорируя данные, представленные NABR.

«Последняя статья, опубликованная в American Journal of Primatology, подтверждает, что этот вид не подвергается риску, — сказал Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент NABR. — Эта статья также подтверждает, что наука, лежащая в основе процесса МСОП, является предвзятой и ненадежной.

Учитывая важность длиннохвостых макак для текущих биомедицинских исследований во всем мире, крайне важно, чтобы США и другие страны провели более объективную оценку статуса вида, прежде чем предпринимать дальнейшие действия».

О Национальной ассоциации биомедицинских исследований (National Association for Biomedical Research, NABR)

Основанная в 1979 году ассоциация NABR является единственной некоммерческой ассоциацией 501(c)(6), специализирующейся на обоснованной государственной политике гуманного использования животных в биомедицинских исследованиях, образовании и испытаниях. В нее входят более 340 университетов, медицинских и ветеринарных колледжей, учебных больниц, фармацевтических и биотехнологических компаний, групп пациентов, академических и профессиональных обществ, которые занимаются гуманными и ответственными исследованиями на животных на благо здоровья людей и животных во всем мире. Узнайте больше о нас на сайте www.nabr.org.

