NABR: artykuł w najnowszym wydaniu American Journal of Primatology wskazuje na potrzebę zmiany metody szacowania światowej populacji makaka krabożernego, proponując dwa rozwiązania zwiększające dokładność obliczeń
Oct 30, 2025, 06:52 ET
WASZYNGTON, 30 października 2025 r. /PRNewswire/ -- w artykule opublikowanym niedawno w American Journal of Primatology skrytykowano badania, na których oparła się Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) w swojej najnowszej ocenie liczebności populacji makaków krabożernych (Macaca fascicularis).
Autorzy publikacji zatytułowanej „Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates" (Oszacowanie liczebności naczelnych o szerokim zasięgu występowania) stwierdzili, że badania naukowe, którymi posłużyła się IUCN, są „błędne i prowadzą do znacznego niedoszacowania globalnej liczebności gatunku". Zauważają oni również, że w badaniach tych szacunki oparto na „całkowicie nierealistycznym założeniu istnienia związku pomiędzy przydatnością siedliska a gęstością populacji". Artykuł dostępny jest tutaj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082.
American Journal of Primatology jest oficjalnym wydawnictwem Amerykańskiego Towarzystwa Prymatologicznego, które za cel stawia sobie „wspieranie i zachęcanie do działań związanych z gromadzeniem i wymianą wiedzy na temat naczelnych".
Makaki krabożerne są powszechnie wykorzystywane w badaniach biomedycznych na całym świecie ze względu na ich liczne podobieństwa do ludzi. Pięć z dwudziestu najczęściej stosowanych leków na receptę zostało opracowanych przy pomocy tych naczelnych. Badania z udziałem makaków krabożernych odegrały kluczową rolę w rozwoju medycyny regeneracyjnej, immunologii, onkologii i farmakologii, a także w pracach nad różnymi szczepionkami, w tym przeciw COVID-19. Amerykańskie National Institutes of Health (NIH) opublikowały niedawno przegląd potwierdzający znaczenie makaków krabożernych w prowadzeniu badań biomedycznych.
Przed 2022 r. IUCN uznawała makaki krabożerne za gatunek „wrażliwy". Następnie zmieniła jego klasyfikację na „zagrożony". W 2023 r. amerykańskie National Association for Biomedical Research (NABR) formalnie zakwestionowało tę zmianę, argumentując, że wprowadzono ją w oparciu błędnie wykorzystane dane. IUCN analizowała sprawę ponad 2 lata, by ostatecznie potwierdzić swoją pierwotną ocenę statusu gatunku, w dużej mierze ignorując dane przedstawione przez NABR.
„Najnowszy artykuł opublikowany w American Journal of Primatology potwierdza, że gatunek ten nie jest zagrożony" - powiedział Matthew R. Bailey, prezes NABR. „To również kolejny głos wskazujący na to, że badania naukowe, którymi IUCN posługuje się w swoich klasyfikacjach, są stronnicze i niewiarygodne" - dodał.
„Biorąc pod uwagę znaczenie makaków krabożernych dla prowadzonych na całym świecie badań biomedycznych, koniecznym jest, aby Stany Zjednoczone i inne kraje przeprowadziły bardziej obiektywną ocenę statusu tego gatunku przed podjęciem dalszych działań".
National Association for Biomedical Research (NABR - Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych)
Założone w 1979 r. NABR to jedyne stowarzyszenie non-profit podlegające zwolnieniu z podatku na podstawie art. 501 ust. c pkt. 6 Kodeksu Podatkowego USA, które zajmuje się kształtowaniem zrównoważonej polityki publicznej w zakresie humanitarnego wykorzystania zwierząt w badaniach i edukacji w dziedzinie biomedycyny. Do stowarzyszenia należy ponad 340 uczelni, szkół medycznych i weterynaryjnych, szpitali klinicznych, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, grup pacjenckich oraz towarzystw naukowych i zawodowych, które stosują humanitarne i odpowiedzialne praktyki w badaniach naukowych z wykorzystaniem zwierząt, prowadzonych z myślą o poprawie zdrowia ludzi i zwierząt na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.nabr.org.
