NABR：新評估建議為重新準確評估全球長尾獼猴族群數量，採取兩項措施。

華盛頓 2025年10月29日 /美通社/ -- 《American Journal of Primatology》最近刊登一篇文章，批評國際自然保護聯盟 (IUCN) 對長尾獼猴 (Macaca fascicularis) 最新決定的依據。

這篇文章標題為《估算靈長類動物廣泛分佈數量》(Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates) 得出結論，IUCN 採用的科學工作「存在缺陷，而導致嚴重低估該物種的全球數量」。該文章接著指出，這種數量估計是基於「棲息地適宜性和密度之間，完全不切實際的關係」。該文章現載於：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082。

《American Journal of Primatology》是 American Society of Primatologists 的官方期刊。該學會的目標是「促進與鼓勵發現與交流靈長類動物相關資訊」。

由於長尾獼猴與人類非常近似，因此全球各地生物醫學研究廣泛使用長尾獼猴。20 種最常用處方藥中，便有 5 種是在「長尾獼猴」的協助下，完成研發。對於再生醫學、免疫學、癌症、疫苗發展與藥理學的進步，以及 COVID-19 疫苗的發展，長尾獼猴的研究參與都是極為重要。美國國家衛生院 (NIH) 最近發表一篇綜述，證實長尾獼猴在生物醫學研究的重要性。

2022 年前，IUCN 將長尾獼猴列為「易危物種」保育等級。隨後，IUCN 修改該物種保育等級為「瀕危物種」。2023 年，NABR 提交一份質疑長尾獼猴保育等級的申訴書，而理由是引用不當使用數據。兩年多的審議後，IUCN 大幅忽略 NABR 提出的數據，並確認長尾獼猴的保育等級。

NABR 主席 Matthew R. Bailey 表示：「《American Journal of Primatology》最新刊登文章證實，該物種並非瀕危風險。」他補充說：「這篇文章也再次證實 IUCN 過程依賴的科學存在偏見，並不可靠。

鑑於長尾獼猴對世界各地正在進行生物醫學研究的重要性，美國和其他國家採取進一步行動之前，必須對該物種現狀進行更客觀評估。」

