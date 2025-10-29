NABR: una nueva revisión de la población de macacos de cola larga recomienda dos pasos para una reevaluación precisa de la población mundial de macacos de cola larga

WASHINGTON, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Un artículo reciente publicado en el American Journal of Primatology critica el trabajo en el que se basa la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su última determinación sobre los monos macacos de cola larga ( Macaca fascicularis).

El artículo, titulado "Estimating the Abundance of Widely Distributed Primates", concluye que el trabajo científico adoptado por la UICN es "defectuoso y resulta en una grave subestimación de la abundancia global de la especie". El artículo continúa afirmando que tales estimaciones de población se basan en "una relación totalmente irreal entre la idoneidad y la densidad del hábitat". El artículo está disponible en https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajp.70082.

American Journal of Primatology (Revista Estadounidense de Primatología) es la revista oficial de la American Society of Primatologists (Sociedad Estadounidense de Prim Los objetivos de la Sociedad son "promover y fomentar el descubrimiento y el intercambio de información sobre los primates".

Los macacos de cola larga se utilizan ampliamente en todo el mundo en la investigación biomédica, dada su estrecha aproximación a los seres humanos. Cinco de los 20 medicamentos recetados más utilizados se desarrollaron con la ayuda de macacos de cola larga. La investigación con macacos de cola larga ha sido crucial para los avances en medicina regenerativa, inmunología, cáncer, desarrollo de vacunas y farmacología, así como para el desarrollo de la vacuna COVID-19. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron recientemente una revisión que confirma la importancia de los macacos de cola larga en la realización de investigaciones biomédicas.

Antes de 2022, los macacos de cola larga fueron designados como "vulnerables" por la IUCN. La UICN luego revisó su designación de especie a "en peligro de extinción". En 2023, NABR PRESENTÓ una petición impugnando la designación de los macacos de cola larga, citando datos mal utilizados. Después de más de dos años de deliberación, la UICN afirmó su determinación del estado, ignorando en gran medida los datos presentados por NABR.

"El último artículo publicado en el American Journal of Primatology confirma que esta especie no está en riesgo", dijo Matthew R. Bailey, presidente de NABR. "Este artículo también confirma que la ciencia que subyace al proceso de la UICN es sesgada y no confiable", agregó.

"Dada la importancia de los macacos de cola larga para la investigación biomédica en curso en todo el mundo, es imperativo que Estados Unidos y otros países realicen una evaluación más objetiva del estado de la especie antes de tomar medidas adicionales".

