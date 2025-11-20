NABR : Le comité permanent de la CITES publie une évaluation des pratiques d'élevage des macaques à longue queue

WASHINGTON, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Comité permanent de la CITES, organisme international chargé de surveiller le commerce des espèces animales, a annoncé les résultats de son examen des pratiques d'élevage au Cambodge, remerciant le Cambodge d'avoir fourni des données exhaustives et de s'être appuyé sur la science. Le rapport, publié le 12 novembre 2025 avant une prochaine réunion du comité permanent, est disponible à l'adresse suivante : https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Parmi les autres conclusions positives, le rapport indique que le Cambodge a mis en place des procédures douanières et d'inspection qui sont « bien coordonnées et intégrées dans le cadre du système national de guichet unique, les inspections et la documentation favorisant la transparence ». Le rapport poursuit en félicitant le Cambodge, reconnaissant « l'ouverture et la coopération du Cambodge » tout au long du processus d'examen et reconnaissant « l'engagement du pays à améliorer son cadre législatif, à renforcer la traçabilité et à s'aligner sur les procédures de la CITES » .

Les macaques à longue queue font partie intégrante de la recherche biomédicale dans le monde entier en raison de leur grande similarité biologique avec l'homme. Les macaques à longue queue sont les espèces de primates non humains les plus couramment étudiées pour l'évaluation de la sécurité des médicaments. La recherche sur les macaques à longue queue a été déterminante pour les avancées dans les domaines de la médecine régénérative, de l'immunologie, du cancer, de la mise au point de vaccins et de la pharmacologie.

Le Cambodge a toujours été un important fournisseur de modèles de recherche animale aux États-Unis, mais les allégations d'activités illégales de la part de groupes d'intérêt aux États-Unis ont contribué à réduire les importations en provenance du Cambodge. L'indisponibilité des modèles de recherche a mis en péril la recherche médicale américaine et a affecté la capacité des chercheurs américains à développer de nouveaux traitements.

« La NABR se félicite du dernier rapport de la CITES, qui indique que le Cambodge respecte les lois et les exigences internationales », a déclaré Matthew R. Bailey, président de la NABR. « Ce rapport confirme la conformité du Cambodge et démontre que les modèles de recherche animale dont les États-Unis ont désespérément besoin peuvent être obtenus dans ce pays ».

« La NABR remercie le Cambodge pour son ouverture et sa coopération tout au long de ce processus et se tient prête à travailler avec les États-Unis et d'autres pays sur ces questions », a ajouté M. Bailey.

Fondée en 1979, la NABR est la seule association à but non lucratif de type 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration d'une politique publique saine pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les tests.

