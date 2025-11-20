NABR：《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES) 常務委員會發佈長尾獼猴繁殖實務評估報告

華盛頓 2025年11月20日 /美通社/ -- 負責監管動物物種貿易的國際機構，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES) 常務委員會，公佈了對柬埔寨動物繁殖實務審查結果，感謝柬埔寨提供詳盡數據並依循科學依據。該報告於 2025 年 11 月 12 日發佈，旨在為即將召開的常務委員會會議預作準備，全文可於以下連結查閱：https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents。

在其他正面的結果之外，該報告指出柬埔寨已制定的海關和檢查程序，這些程序「透過國家單一窗口系統進行協調整合，並以檢驗和文件支援透明化運作」。該報告繼續表揚柬埔寨， 在審查過程中肯定「柬埔寨展現的開放態度與合作精神」，並認可「該國致力完善立法框架、強化溯源機制，以及配合《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES) 相關程序的承諾」。

長尾獼猴因其與人類高度相近的生物學特性，在全球生物醫學研究中扮演著不可或缺的角色。長尾獼猴是藥物安全性評估中最常被研究的非人類靈長類物種。對於再生醫藥、免疫學、癌症、疫苗開發和藥理學的進步而言，長尾獼猴的研究參與也是非常重要。

柬埔寨歷來是美國動物研究模型的主要供應國；然而，美國特殊利益團體對其非法活動的指控，導致從柬埔寨的進口量減少。研究模型的缺乏已將美國醫學研究置於風險之中，對美國研究人員開發新療法的能力構成阻滯。

NABR 主席 Matthew R. Bailey 表示：「NABR 歡迎《瀕危野生動植物種國際貿易公約》最新報告指出柬埔寨符合國際法律與要求。本報告證實柬埔寨符合相關規範，並表明美國亟需的動物研究模型可從該本國取得。」

Bailey 補充說：「NABR 感謝柬埔寨在整個過程中的開放性和合作，並準備與美國和其他國家在這些問題上合作。」

美國國家生物醫學研究協會 (NABR) 簡介

NABR 成立於1979年，是唯一一家專注於制定有關在生物醫學研究、教育及測試中人道使用動物的公共政策的501(c)(6)非牟利組織。該協會成員包括 340 多所大學、醫學院和獸醫學院、教學醫院、製藥和生物科技公司、病人團體，以及依靠人道和負責任的動物研究來促進全球人類與動物健康的學術和專業協會。如欲了解更多關於我們的資訊，請瀏覽 https://www.nabr.org/。

聯絡方法：Eva Maciejewski

[email protected]

(202) 967-8305

SOURCE National Association for Biomedical Research