NABR: Stály výbor CITES vydáva posúdenie postupu chovu makakov dlhochvostých

WASHINGTON, 20. november 2025 /PRNewswire/ – Stály výbor CITES, medzinárodný orgán zodpovedný za monitorovanie obchodu so živočíšnymi druhmi, oznámil výsledky svojej revízie postupov chovu zvierat v Kambodži a poďakoval Kambodži za poskytnutie rozsiahlych údajov a dôveru voči vede. Správa, zverejnená 12. novembra 2025 pred nadchádzajúcim zasadnutím Stáleho výboru, je k dispozícii online na adrese https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Správa okrem iných pozitívnych zistení uvádza, že Kambodža má zavedené colné a inšpekčné postupy, ktoré sú „dobre koordinované a integrované prostredníctvom národného systému jednotného kontaktného miesta, pričom inšpekcie a dokumentácia podporujú transparentnosť". Správa ďalej chváli Kambodžu, uznáva „otvorenosť a spoluprácu Kambodže" v priebehu celého procesu revízie a oceňuje „záväzok krajiny zlepšiť svoj legislatívny rámec, zlepšiť sledovateľnosť a zosúladiť sa s postupmi CITES".

Kvôli blízkej biologickej podobnosti s ľuďmi sú makaky dlhochvosté neoddeliteľnou súčasťou biomedicínskeho výskumu na celom svete. Makaky dlhochvosté sú najčastejšie študovanými druhmi primátov (okrem človeka) na účely posudzovania bezpečnosti liekov. Výskum s makakmi dlhochvostými je rozhodujúci pre pokroky v regeneratívnej medicíne, imunológii, výskume rakoviny, vývoji vakcín a farmakológii.

Kambodža bola v minulosti hlavným dodávateľom zvieracích modelov pre výskum do Spojených štátov; avšak obvinenia z nezákonnej činnosti zo strany záujmových skupín v USA viedli k zníženiu dovozu z Kambodže. Nedostupnosť výskumných modelov ohrozila americký medicínsky výskum a ovplyvnila možnosti amerických výskumníkov pri vývoji nových liečebných postupov.

„NABR víta najnovšiu správu CITES, ktorá zistila, že Kambodža dodržiava medzinárodné zákony a požiadavky," uviedol prezident NABR Matthew R. Bailey. „Táto správa potvrdzuje súlad Kambodže s predpismi a preukazuje, že z tejto krajiny je možné získavať zvieracie modely pre výskum, ktoré Spojené štáty zúfalo potrebujú."

„NABR ďakuje Kambodži za otvorenosť a spoluprácu počas celého tohto procesu a je pripravená ďalej spolupracovať so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami v tejto oblasti," dodal Bailey.

O Národnej asociácii pre biomedicínsky výskum (NABR)
Založená v roku 1979, je NABR jedinou neziskovou asociáciou podľa odseku 501 písm. c) bodu 6), ktorá sa venuje správnej verejnej politike humánneho využívania zvierat v biomedicínskom výskume, vzdelávaní a testovaní. Medzi jej členov patrí viac ako 340 univerzít, lekárskych a veterinárnych škôl, fakultných nemocníc, farmaceutických a biotechnologických spoločností, pacientskych skupín, akademických a odborných spoločností, ktoré sa spoliehajú na humánny a zodpovedný výskum na zvieratách s cieľom zlepšiť globálne zdravie ľudí a zvierat. Viac informácií o nás nájdete na stránke https://www.nabr.org/.

