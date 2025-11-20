NABR: El Comité Permanente de la CITES publica la evaluación de las prácticas de cría de macacos de cola larga

WASHINGTON, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Comité Permanente de la CITES, un organismo internacional responsable de monitorear el comercio de especies animales, anunció los resultados de su revisión de las prácticas de cría de animales en Camboya, agradeciendo a Camboya por proporcionar amplios datos y confiar en la ciencia. El informe, publicado el 12 de noviembre de 2025 antes de una próxima reunión del Comité Permanente, está disponible en https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Entre otros hallazgos positivos, el informe afirma que Camboya cuenta con procedimientos aduaneros y de inspección que están "bien coordinados e integrados a través del sistema nacional de ventanilla única, con inspecciones y documentación que respalda la transparencia". El informe continúa elogiando a Camboya, reconociendo "la apertura y cooperación de Camboya" durante todo el proceso de revisión y reconociendo "el compromiso del país de mejorar su marco legislativo, mejorar la trazabilidad y alinearse con los procedimientos de la CITES".

Los macacos de cola larga son parte integral de la investigación biomédica a nivel mundial debido a su estrecha similitud biológica con los humanos. Los macacos de cola larga son la especie de primate no humano más comúnmente estudiada para la evaluación de la seguridad de los medicamentos. La investigación con macacos de cola larga ha sido crucial para los avances en medicina regenerativa, inmunología, cáncer, desarrollo de vacunas y farmacología.

Camboya fue históricamente un importante proveedor de modelos de investigación con animales a los Estados Unidos; sin embargo, las acusaciones de actividad ilegal por parte de grupos de intereses especiales en los Estados Unidos sirvieron para reducir las importaciones de Camboya. La falta de disponibilidad de modelos de investigación ha puesto en riesgo la investigación médica estadounidense y ha afectado la capacidad de los investigadores estadounidenses para desarrollar nuevos tratamientos.

"La NABR acoge con beneplácito el último informe de la CITES que concluye que Camboya cumple con las leyes y los requisitos internacionales", dijo el PRESIDENTE de la NABR, Matthew R. Bailey. "Este informe afirma el cumplimiento de Camboya y demuestra que los modelos de investigación con animales que se necesitan desesperadamente en Estados Unidos pueden obtenerse de este país".

"NABR agradece a Camboya su apertura y cooperación a lo largo de este proceso y está dispuesta a trabajar con Estados Unidos y otros países en estos asuntos", agregó Bailey.

