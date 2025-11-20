NABR: Komitet Stały CITES wydaje ocenę praktyk stosowanych w hodowli makaków długoogoniastych

WASZYNGTON, 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Komitet Stały CITES, międzynarodowego organu odpowiedzialnego za monitorowanie handlu pewnymi gatunkami zwierząt, ogłosił wyniki kontroli praktyk hodowli zwierząt w Kambodży, dziękując temu krajowi za udostępnienie obszernych danych i za to, że opierają się na odkryciach naukowych. Raport, który został opublikowany 12 listopada 2025 r. przed planowanym posiedzeniem Komitetu Stałego, dostępny jest na stronie https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Wśród pozytywnych aspektów, autorzy raportu stwierdzili, że Kambodża wdrożyła procedury celne i kontrolne, które są „doskonale skoordynowane i zintegrowane dzięki systemowi jednego krajowego punktu kontaktowego, przy czym kontrole i dokumentacja sprzyjają przejrzystości". W raporcie zamieszczono również pochwały i wyrazy uznania dla Kambodży za „otwartość i współpracę" podczas całego procesu oceny. Zauważono też „zaangażowanie tego kraju w poprawę ram prawnych, ulepszenie identyfikowalności i zapewnienie zgodności z procedurami CITES".

Makaki długoogoniaste odgrywają istotną rolę w badaniach biomedycznych na całym świecie ze względu na swoje bliskie biologiczne pokrewieństwo z ludźmi. Makaki długoogoniaste są gatunkiem ssaków naczelnych, innych niż człowiek, który jest najczęściej poddawany badaniom pod kątem oceny bezpieczeństwa leków. Badania z wykorzystaniem makaków długoogoniastych przyczyniły się w ogromnym stopniu do postępów w medycynie regeneracyjnej, immunologii, onkologii, opracowaniu szczepionek i farmakologii.

Kambodża była kiedyś jednym z największych dostawców modeli zwierzęcych na potrzeby badań w USA; zarzuty nielegalnej działalności podnoszone przez określone grupy interesów w USA poskutkowały jednak ograniczeniem importu z Kambodży. Brak dostępności modeli do badań stworzył zagrożenie dla badań medycznych w USA i wpłynął na możliwości badaczy w zakresie opracowywania nowych terapii.

„NABR z radością przyjął najnowszy raport CITES, w którym stwierdzono, że Kambodża przestrzega przepisów i wymogów prawa międzynarodowego" - powiedział Matthew R. Bailey, prezes NABR (National Association for Biomedical Research, Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych). - „Raport potwierdza, że Kambodża zachowuje zgodność z przepisami prawa i pokazuje, że modele zwierzęce, które są tak potrzebne w Stanach Zjednoczonych mogą być pozyskiwane z tego kraju".

„NABR dziękuje Kambodży za otwartość i współpracę w ramach tej procedury i wyraża swoją gotowość do wspólnych działań z USA i z innymi krajami w tym zakresie" - dodał Bailey.

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych (NABR), założone w 1979 r., jest jedyną organizacją non-profit podlegającą zwolnieniu zgodnie z sekcją 501(c)(6) amerykańskiego kodeksu skarbowego, która zajmuje się kształtowaniem rozsądnej polityki publicznej w zakresie humanitarnego wykorzystania zwierząt w badaniach, kształceniu i testowaniu w dziedzinie biomedycyny. Stowarzyszenie zrzesza ponad 340 uczelni, szkół medycznych i weterynaryjnych, szpitali klinicznych, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, grup pacjentów oraz towarzystw akademickich i zawodowych, które opierają się na humanitarnych i odpowiedzialnych badaniach na zwierzętach w dążeniu do postępów w dziedzinie zdrowia ludzi i zwierząt na świecie. Szczegółowe informacje na stronie https://www.nabr.org/.

