NABR: Komitet Stały CITES wydaje ocenę praktyk stosowanych w hodowli makaków długoogoniastych

News provided by

National Association for Biomedical Research

Nov 20, 2025, 13:06 ET

WASZYNGTON, 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Komitet Stały CITES, międzynarodowego organu odpowiedzialnego za monitorowanie handlu pewnymi gatunkami zwierząt, ogłosił wyniki kontroli praktyk hodowli zwierząt w Kambodży, dziękując temu krajowi za udostępnienie obszernych danych i za to, że opierają się na odkryciach naukowych. Raport, który został opublikowany 12 listopada 2025 r. przed planowanym posiedzeniem Komitetu Stałego, dostępny jest na stronie https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Wśród pozytywnych aspektów, autorzy raportu stwierdzili, że Kambodża wdrożyła procedury celne i kontrolne, które są „doskonale skoordynowane i zintegrowane dzięki systemowi jednego krajowego punktu kontaktowego, przy czym kontrole i dokumentacja sprzyjają przejrzystości". W raporcie zamieszczono również pochwały i wyrazy uznania dla Kambodży za „otwartość i współpracę" podczas całego procesu oceny. Zauważono też „zaangażowanie tego kraju w poprawę ram prawnych, ulepszenie identyfikowalności i zapewnienie zgodności z procedurami CITES".

Makaki długoogoniaste odgrywają istotną rolę w badaniach biomedycznych na całym świecie ze względu na swoje bliskie biologiczne pokrewieństwo z ludźmi. Makaki długoogoniaste są gatunkiem ssaków naczelnych, innych niż człowiek, który jest najczęściej poddawany badaniom pod kątem oceny bezpieczeństwa leków. Badania z wykorzystaniem makaków długoogoniastych przyczyniły się w ogromnym stopniu do postępów w medycynie regeneracyjnej, immunologii, onkologii, opracowaniu szczepionek i farmakologii.

Kambodża była kiedyś jednym z największych dostawców modeli zwierzęcych na potrzeby badań w USA; zarzuty nielegalnej działalności podnoszone przez określone grupy interesów w USA poskutkowały jednak ograniczeniem importu z Kambodży. Brak dostępności modeli do badań stworzył zagrożenie dla badań medycznych w USA i wpłynął na możliwości badaczy w zakresie opracowywania nowych terapii.

„NABR z radością przyjął najnowszy raport CITES, w którym stwierdzono, że Kambodża przestrzega przepisów i wymogów prawa międzynarodowego" - powiedział Matthew R. Bailey, prezes NABR (National Association for Biomedical Research, Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych). - „Raport potwierdza, że Kambodża zachowuje zgodność z przepisami prawa i pokazuje, że modele zwierzęce, które są tak potrzebne w Stanach Zjednoczonych mogą być pozyskiwane z tego kraju".

„NABR dziękuje Kambodży za otwartość i współpracę w ramach tej procedury i wyraża swoją gotowość do wspólnych działań z USA i z innymi krajami w tym zakresie" - dodał Bailey.

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych (NABR), założone w 1979 r., jest jedyną organizacją non-profit podlegającą zwolnieniu zgodnie z sekcją 501(c)(6) amerykańskiego kodeksu skarbowego, która zajmuje się kształtowaniem rozsądnej polityki publicznej w zakresie humanitarnego wykorzystania zwierząt w badaniach, kształceniu i testowaniu w dziedzinie biomedycyny. Stowarzyszenie zrzesza ponad 340 uczelni, szkół medycznych i weterynaryjnych, szpitali klinicznych, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, grup pacjentów oraz towarzystw akademickich i zawodowych, które opierają się na humanitarnych i odpowiedzialnych badaniach na zwierzętach w dążeniu do postępów w dziedzinie zdrowia ludzi i zwierząt na świecie. Szczegółowe informacje na stronie https://www.nabr.org/.

Kontakt:

Eva Maciejewski

tel.: (202) 967-8305

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo_1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

NABR: Stálý výbor CITES vydal hodnocení chovných postupů u makaků jávských

NABR: Stálý výbor CITES vydal hodnocení chovných postupů u makaků jávských

Stálý výbor CITES, mezinárodní orgán odpovědný za monitorování obchodu s živočišnými druhy, oznámil výsledky svého přezkumu chovných postupů v...
NABR:El Comité Permanente de la CITES publica una revisión de las prácticas de cría del macaco de cola larga

NABR:El Comité Permanente de la CITES publica una revisión de las prácticas de cría del macaco de cola larga

El Comité Permanente de la CITES, organismo internacional encargado de supervisar el comercio de especies animales, anunció los resultados de su...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

Not For Profit

Not For Profit

News Releases in Similar Topics