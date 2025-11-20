NABR -- Постоянный комитет СИТЕС выпускает Оценочный доклад практики разведения длиннохвостых макак

ВАШИНГТОН, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Постоянный комитет СИТЕС, международная организация, ответственная за мониторинг торговли видами дикой фауны, объявил о результатах анализа практики разведения животных в Камбодже, поблагодарив ее за предоставление обширных данных и использование научного подхода. Отчет, опубликованный 12 ноября 2025 года в преддверии предстоящего заседания Постоянного комитета, доступен по ссылке: https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Среди других положительных результатов в отчете говорится, что в Камбодже действуют таможенные и инспекционные процедуры, которые «хорошо скоординированы и интегрированы через национальную систему единого окна, а инспекции и документация обеспечивают прозрачность». Далее в докладе дается высокая оценка Камбоджи и признается «открытость и сотрудничество Камбоджи» на протяжении всего процесса анализа, а также «приверженность страны совершенствованию своей законодательной базы, повышению отслеживаемости и согласованности с процедурами СИТЕС».

Длиннохвостые макаки являются неотъемлемой частью биомедицинских исследований во всем мире из-за их близкого биологического сходства с людьми. Длиннохвостые макаки являются наиболее часто изучаемыми видами нечеловекообразных приматов для оценки безопасности лекарственных средств. Исследования с участием длиннохвостых макак имеют решающее значение для открытий в области регенеративной медицины, иммунологии, рака, разработки вакцин и фармакологии.

Камбоджа исторически была одним из основных поставщиков моделей-животных для научных исследований Соединенных Штатов; однако заявления о незаконной деятельности групп с особыми интересами в США способствовали сокращению импорта из Камбоджи. Отсутствие моделей для научных исследований поставило под угрозу медицинские исследования в США и повлияло на способность американских ученых разрабатывать новые методы лечения.

«NABR приветствует последний отчет CITES, в котором подтверждается, что Камбоджа соблюдает требования международного законодательства и нормативных актов», — сказал президент NABR Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey). «Этот отчет подтверждает комплаенс Камбоджи и демонстрирует, что модели-животные для научных исследований, крайне необходимые в Соединенных Штатах Америки, могут быть получены из этой страны».

«NABR благодарит Камбоджу за открытость и сотрудничество на протяжении всего этого процесса и готова работать с Соединенными Штатами и другими странами по этим вопросам», — добавил Бейли.

О Национальной ассоциации биомедицинских исследований (National Association for Biomedical Research

Основанная в 1979 году ассоциация NABR является единственной некоммерческой ассоциацией 501(c)(6), специализирующейся на обоснованной государственной политике гуманного использования животных в биомедицинских исследованиях, образовании и испытаниях. В нее входят более 340 университетов, медицинских и ветеринарных колледжей, учебных больниц, фармацевтических и биотехнологических компаний, групп пациентов, академических и профессиональных обществ, которые занимаются гуманными и ответственными исследованиями на животных на благо здоровья людей и животных во всем мире. Более подробную информацию о нас можно найти на сайте https://www.nabr.org/.

Контакты: Ева Мачеевски (Eva Maciejewski )

[email protected]

(202) 967-8305

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo_1.jpg