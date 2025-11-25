サウジアラビア産業鉱物資源大臣、Bandar bin Ibrahim Alkhorayef氏が第21回UNIDO総会（UNIDO General Conference）会長に選出

リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月25日 /PRNewswire/ -- 産業鉱物資源大臣であるBandar bin Ibrahim Alkhorayef氏は、リヤドで開催された第21回UNIDO総会（UNIDO General Conference）開会式において、正式に同総会議長に任命されました。この任命は、世界の産業開発アジェンダを主導する上で、サウジアラビア王国の影響力がますます高まっていることを反映しています。

会長職は総会を通じて確認され、Alkhorayef大臣のリーダーシップに対する強い国際的合意が示されました。退任する会長は本決定を正式に承認し、総会で次のように宣言しました。「ご列席の皆様、ここに第21回総会会長の選出に移ります。サウジアラビア王国産業鉱物資源大臣、Bandar Alkhorayef閣下を推薦いたします。ここにAlkhorayef大臣閣下が承認により選出されたことを宣言いたします。

H.E. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, newly elected President of the 21st UNIDO General Conference
この役職を受け入れるにあたり、Alkhorayef大臣は産業の未来を形作る上でパートナーシップとイノベーションがきわめて重要であることを強調しました。「21回UNIDO総会（UNIDO General Conference）会長としてご信任を賜り、深く光栄に存じます。私はこの責任を引き受け、世界的な産業協力の強化、包摂的かつ持続可能な開発の推進、そして私たちの共同作業がすべての加盟国に確かな成果をもたらすことを確固たる決意をもって約束します。共に、本総会の勢いを基盤とし、あらゆる地域における繁栄、回復力、機会を支える産業発展の未来を形作っていきましょう。

会長となったAlkhorayef大臣は、第21回総会におけるハイレベル協議を成功裏に導き、リヤド宣言の目標が実行可能な成果へと転換されることを確保する責務を負います。同氏の役割は、持続可能なサプライ・チェーンから産業分野におけるAIガバナンスに至る重要課題について、加盟国間の合意形成を図ることです。この役割は、次期総会における会長職の円滑な引継ぎを監督し、リヤド会合以降もUNIDOの戦略的アジェンダの継続性を確保することまでを含みます。

