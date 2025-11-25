El ministro de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, elegido presidente de la vigésima primera Conferencia General de la ONUDI

RIAD, Arabia Saudita, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Su excelencia Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, ministro de Industria y Recursos Minerales, fue nombrado oficialmente presidente de la 21.ª Conferencia General de la ONUDI durante su ceremonia inaugural en Riad. El nombramiento refleja el papel cada vez más influyente del Reino en la dirección de la agenda de desarrollo industrial a nivel mundial.

Su excelencia Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, recién elegido presidente de la 21.ª Conferencia General de la ONUDI

Se confirmó la presidencia en la conferencia general, lo que demuestra el fuerte consenso internacional en torno al liderazgo del ministro Alkhorayef. El presidente saliente hizo el reconocimiento oficial de la decisión y declaró ante la conferencia: "Distinguidos delegados, procederemos ahora a elegir al presidente de la vigésima primera sesión de la Conferencia General. Propongo a su excelencia Bandar Alkhorayef, ministro de Industria y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita. "Para mí es un placer declarar que ha sido elegido por ratificación su excelencia el ministro Alkhorayef".

Al aceptar el cargo, el ministro Alkhorayef destacó la importancia fundamental de colaborar e innovar para dar forma al futuro de la industria: "Me siento profundamente honrado por la confianza que han depositado en mí para desempeñar el cargo de presidente de la vigésima primera sesión de la Conferencia General de la ONUDI. Acepto esta responsabilidad con el firme compromiso de fortalecer la cooperación industrial a nivel mundial, promover el desarrollo inclusivo y sostenible y garantizar que nuestro trabajo colectivo tenga un impacto real en todos los Estados miembros. Juntos, aprovecharemos el impulso de esta sesión y daremos forma a un futuro en el que el progreso industrial respalde la prosperidad, la resiliencia y las oportunidades en todas las regiones".

Como presidente, el ministro Alkhorayef tiene ahora la tarea de dirigir las negociaciones de alto nivel para que concluyan con éxito en la GC21 y garantizar que los objetivos de la Declaración de Riad se conviertan en resultados viables. Su función es crear consenso entre los Estados miembros sobre cuestiones fundamentales, desde las cadenas de suministro sostenibles hasta la gobernanza de la IA en la industria. Este puesto de liderazgo culmina con la responsabilidad de supervisar el traspaso fluido de la presidencia en la próxima Conferencia General, para garantizar la continuidad de la agenda estratégica de la ONUDI más allá de la sesión de Riad.

