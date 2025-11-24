沙地阿拉伯工業與礦產資源部長 Bandar bin Ibrahim Alkhorayef 當選聯合國工業發展組織第二十一屆大會主席

Alkhorayef 部長接受此職位，並強調合作夥伴關係和創新對於塑造業界未來的關鍵重要性：「我深感榮幸能獲得諸位賦予的信任，擔任聯合國工業發展組織第二十一屆大會主席。我承擔這項責任，並堅定承諾加強全球產業合作、推動包容性與可持續發展，確保我們的集體工作為所有會員國帶來實質影響。我們將共同延續本屆會議的動能，塑造一個工業進步能為各區域帶來繁榮、韌性與機遇的未來。」

身為主席，Alkhorayef 部長現肩負重任，須引導高層級談判於第二十一屆大會 (GC21) 圓滿落幕，並確保《利雅得宣言》(Riyadh Declaration) 的目標轉化為可執行的成果。他的職責在於就關鍵議題——從可持續供應鏈到產業人工智能管理——在會員國之間建立共識。這個領導地位的高峰時期是負責監督下一次大會上的總統會議上順利轉讓，確保聯合國 IDO 的戰略議程在利雅得會議之外的持續性。

