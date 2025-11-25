Le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, est élu président de la 21e conférence générale de l'ONUDI

RIYAD, Arabie Saoudite, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Son Excellence Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, a été officiellement nommé président de la 21e Conférence générale de l'ONUDI lors de la cérémonie d'ouverture à Riyad. Cette nomination reflète le rôle de plus en plus influent du Royaume dans l'orientation du programme mondial de développement industriel.

H.E. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, newly elected President of the 21st UNIDO General Conference

La présidence a été confirmée par la conférence générale, ce qui témoigne d'un fort consensus international en faveur de la direction du ministre Alkhorayef. Le président sortant a officiellement pris acte de la décision en déclarant : « Distingués délégués, nous allons maintenant procéder à l'élection d'un président pour la vingt-et-unième session de la Conférence générale. Je vous présente Son Excellence Bandar Alkhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales du Royaume d'Arabie saoudite. J'ai le plaisir de déclarer Son Excellence le ministre Alkhorayef élu par affirmation ».

En acceptant ce rôle, le ministre Alkhorayef a souligné l'importance cruciale du partenariat et de l'innovation pour façonner l'avenir de l'industrie : « Je suis très honoré de la confiance qui m'est accordée pour présider la vingt-et-unième session de la Conférence générale de l'ONUDI. J'accepte cette responsabilité avec le ferme engagement de renforcer la coopération industrielle mondiale, de promouvoir un développement inclusif et durable et de veiller à ce que notre travail collectif ait un impact réel pour tous les États membres. Ensemble, nous nous appuierons sur la dynamique de cette session et façonnerons un avenir où les progrès industriels soutiennent la prospérité, la résilience et les opportunités dans toutes les régions. »

En tant que président, le ministre Alkhorayef a désormais pour mission de mener à bien les négociations de haut niveau lors de l'AG21 et de veiller à ce que les objectifs de la déclaration de Riyad soient traduits en résultats concrets. Son rôle est d'établir un consensus entre les États membres sur des questions essentielles, allant des chaînes d'approvisionnement durables à la gouvernance de l'IA dans l'industrie. Cette fonction de haute direction est couronnée par la responsabilité de superviser la passation en douceur de la présidence lors de la prochaine Conférence générale, en assurant la continuité de l'agenda stratégique de l'ONUDI au-delà de la session de Riyad.

