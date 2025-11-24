Bandar bin Ibrahim Alkhorayef fue elegido presidente de la 21ª Conferencia General de UNIDO

RIAD, Arabia Saudí, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Su Excelencia Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, ministro de Industria y Recursos Minerales, fue nombrado oficialmente presidente de la 21ª Conferencia General de UNIDO durante su ceremonia inaugural en Riad. Este nombramiento refleja el papel cada vez más influyente del Reino en la dirección de la agenda global de desarrollo industrial.

H.E. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, newly elected President of the 21st UNIDO General Conference

La presidencia fue confirmada en la conferencia general, lo que demuestra un sólido consenso internacional en favor del liderazgo del ministro Alkhorayef. El presidente saliente reconoció oficialmente la decisión y declaró ante la conferencia: "Distinguidos delegados, procederemos a elegir un presidente para la vigésimo primera sesión de la Conferencia General. Por la presente, propongo a Su Excelencia Bandar Alkhorayef, ministro de Industria y Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudita. Me complace declarar a Su Excelencia electo por ratificación".

Al aceptar el cargo, el ministro Alkhorayef enfatizó la importancia crucial de la colaboración y la innovación para forjar el futuro de la industria: "Me siento profundamente honrado por la confianza depositada en mí para presidir la vigésima primera sesión de la Conferencia General de UNIDO. Acepto esta responsabilidad con el firme compromiso de fortalecer la cooperación industrial global, promover el desarrollo inclusivo y sostenible, y garantizar que nuestro trabajo colectivo genere un impacto real para todos los Estados Miembros. Juntos, aprovecharemos el impulso de esta sesión y forjaremos un futuro donde el progreso industrial impulse la prosperidad, la resiliencia y las oportunidades en todas las regiones".

Como presidente, el ministro Alkhorayef tiene ahora la tarea de conducir las negociaciones de alto nivel hacia una conclusión exitosa en GC21 y garantizar que los objetivos de la Declaración de Riad se traduzcan en resultados viables. Su función es generar consenso entre los Estados Miembros sobre cuestiones cruciales, desde las cadenas de suministro sostenibles hasta la gobernanza de la IA en la industria. Esta posición de liderazgo culmina con la responsabilidad de supervisar el traspaso fluido de la presidencia en la próxima Conferencia General, asegurando la continuidad de la agenda estratégica de UNIDO más allá del período de sesiones de Riad.

Para más información, póngase en contacto con:

Ahmed Mansour

M +966 54 186 9849

E [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830434/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources.jpg