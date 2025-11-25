Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, saudischer Minister für Industrie und Bodenschätze, wird zum Präsidenten der 21. UNIDO-Generalkonferenz gewählt

RIAD, Saudi-Arabien, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Seine Exzellenz Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze, wurde während der Eröffnungszeremonie in Riad offiziell zum Präsidenten der 21. UNIDO-Generalkonferenz ernannt. Diese Ernennung spiegelt die wachsende Bedeutung des Königreichs bei der Gestaltung der globalen Agenda für industrielle Entwicklung wider.

S. E. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, neu gewählter Präsident der 21. UNIDO-Generalkonferenz

Seine Präsidentschaft wurde durch die Generalversammlung bestätigt und zeigt die starke internationale Unterstützung für die Führungsrolle von Minister Alkhorayef. Der scheidende Präsident bestätigte die Entscheidung offiziell und erklärte vor der Konferenz: „Sehr geehrte Delegierte, wir werden nun mit der Wahl des Präsidenten für die einundzwanzigste Sitzung der Generalkonferenz fortfahren. Ich schlage hiermit Seine Exzellenz Bandar Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze des Königreichs Saudi-Arabien, vor. Es ist mir eine Freude, Seine Exzellenz Minister Alkhorayef durch Akklamation für gewählt zu erklären."

Minister Alkhorayef nahm die Wahl an und bekräftigte die entscheidende Bedeutung von Partnerschaft und Innovation für die Gestaltung der Zukunft der Industrie: „Ich fühle mich zutiefst geehrt durch das mir entgegengebrachte Vertrauen, als Präsident der 21. UNIDO-Generalkonferenz zu dienen. Ich übernehme diese Verantwortung mit dem Vorsatz, die globale industrielle Zusammenarbeit zu stärken, eine inklusive und nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und sicherzustellen, dass unsere gemeinsame Arbeit für alle Mitgliedstaaten konkrete Ergebnisse hervorbringt. Gemeinsam werden wir auf der Dynamik dieser Konferenz aufbauen und eine Zukunft gestalten, in der industrieller Fortschritt Wohlstand, Resilienz und Chancen in jeder Region fördert."

Als Präsident steht Minister Alkhorayef nun vor der Aufgabe, die hochrangigen Verhandlungen auf der GC21 zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Ziele der Erklärung von Riad in greifbare Ergebnisse umgesetzt werden. Seine Aufgabe ist es, einen Konsens zwischen den Mitgliedstaaten zu kritischen Themen herzustellen, die von nachhaltigen Lieferketten bis hin zu KI-Governance in der Industrie reichen. Diese Führungsposition gipfelt in der Verantwortung, die nahtlose Übergabe der Präsidentschaft auf der nächsten Generalkonferenz zu überwachen und die Kontinuität der strategischen Agenda der UNIDO über die Generalkonferenz in Riad hinaus zu gewährleisten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2830434/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources.jpg