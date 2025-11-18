بالتزامن مع إطلاق شعارها الجديد "العالم دارك" "دار جلوبال" تقرع جرس افتتاح بورصة لندن إيذاناً بمواصلة توسعها العالمي

صدر عن

Dar Global

18 نوفمبر, 2025, 14:20 AST

لندن, 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- احتفلت "دار جلوبال"، المطوّر العقاري العالمي المدرج في بورصة لندن، بمحطة محورية في مسيرتها بعد قرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن للأوراق المالية (LSE). ويأتي ذلك احتفاءً بانتقالها الناجح إلى فئة "أسهم رأس المال (الشركات التجارية)"، لتصبح أول شركة سعودية – وأول شركة من منطقة الشرق الأوسط – تُنجز هذا الانتقال في السوق الرئيسي لبورصة لندن.

 

DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL, ANCHORING GLOBAL EXPANSION WITH LAUNCH OF 'LIVE ALL IN' SLOGAN

وبالتزامن مع هذا الإنجاز، كشفت "دار جلوبال" عن شعارها العالمي الجديد "العالم دارك"، الذي يجسّد التزام الشركة بتقديم تجارب معيشية متميّزة وفرص استثمارية نوعية لعملائها حول العالم. ويرتكز الشعار إلى مسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويعكس روح الجرأة والطموح وصناعة القيمة المستدامة التي تميّز أعمال "دار جلوبال" في الأسواق الدولية.

وعلق زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": «يمثّل هذا اليوم مناسبة فارقة تعبّر عن التزامنا العميق بأسواق رأس المال العالمية والروح الجريئة التي تقود تطلعاتنا. توفر أسواق لندن رؤية ومصداقية راسخة ومعايير حوكمة عالمية. وبينما نحتفي بهذا الإنجاز، نطلق شعارنا الجديد "العالم دارك" الذي يلخّص نهجنا في تقديم تجارب معيشية عصرية ومسارات استثمارية رائدة عبر مختلف أنحاء العالم».

وتواصل "دار جلوبال" تعزيز حضورها العالمي، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمشاريعها التطويرية إلى 19 مليار دولار أمريكي مدفوعة باتفاقيات تطوير مشتركة واستحواذات استراتيجية على الأراضي في الرياض وجدة. كما رسّخت شراكات مع أكثر من عشر علامات فاخرة عالمية، من بينها: "منظمة ترامب"، "أستون مارتن"، "أوتوموبيلي لامبورغيني"، "فندي"، "إيلي صعب"، "ماريوت ريزيدنسز"، "ميسوني"، "معوّض"، "باغاني"، و"فنادق دبليو"، ما يتيح فرصاً استثمارية متميّزة في مدن عالمية رئيسية.

وتعزيزاً لمسارها التوسّعي، دخلت "دار جلوبال" مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول عبر ذراع استثماري جديد يوفّر للمستثمرين الدوليين وصولاً منظّماً إلى محفظتها التطويرية. ومن خلال دمج خبراتها العقارية مع قدرات استثمارية مرخّصة، تصنع الشركة منصة متكاملة تربط رأس المال العالمي بفرص نمو عالية في السعودية والأسواق الدولية.

وبصفتها أول شركة سعودية مدرجة في السوق الرئيسي لبورصة لندن، تساهم "دار جلوبال" في ربط المستثمرين الدوليين بالتحوّل المتسارع في القطاع العقاري السعودي، لا سيما مع تطبيق قانون تملّك الأجانب للعقارات في يناير 2026، مما يعزز فرص المشاركة العالمية في هذا القطاع الواعد. وتتصدر مشاريع "دار جلوبال" هذه الحقبة الجديدة من نمط الحياة الفاخر، وتتيح الفرصة للمبادرين الأوائل ليكونوا جزءاً من قصة العقارات العظيمة التالية في العالم .

