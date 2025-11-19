DAR GLOBAL、ロンドン証券取引所のオープニングベルを鳴らし、スローガン「LIVE ALL IN」の発表をもってグローバル展開を加速

ロンドン, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- Dar Globalは、ロンドン証券取引所（LSE）においてオープニングベルを鳴らし、ロンドンに上場する国際不動産デベロッパーとして新たな節目を迎えたと発表しました。この式典は、同社が普通株式（商業会社）カテゴリーへ移行したことを祝うものであり、Dar Globalは、LSEのメイン市場においてこのような移行を完了した初のサウジアラビア発の企業であり、さらに中東地域全体でも初めての企業となりました。

この節目を記念し、Dar Globalは新たなグローバルブランドスローガン「Live All In」を発表しました。この理念は、同社が国際的な顧客に対して独自のライフスタイル体験と投資機会を提供するというコミットメントを示すものです。また、グローバル市場において、大胆さ、野心、そして長期的価値に注力する姿勢を示しています。

Dar Global のCEO であるZiad El Chaar は、LSEから次のようにコメントしています。「本日は、グローバル資本市場への当社のコミットメント、そしてDar Globalを特徴づける大胆な精神を象徴する非常に意義深い日です。ロンドンの高度に発達した市場は、可視性、信頼性、そして強固なガバナンス基準を提供します。この成果を祝うとともに、私たちは『Live All In』を誇りをもって発表します。これは、卓越性への当社の揺るぎない献身、そして世界各地でライフスタイル体験と投資機会を創出するという当社の姿勢を体現する理念です。」

Dar Globalは事業基盤の拡大を続けており、リヤドやジッダでの共同開発契約や戦略的な土地取得に支えられ、同社の総開発価値（GDV）は190億ドルへと増加しています。同社は、Trump Organization、Aston Martin、Automobili Lamborghini、Fendi、ELIE SAAB、Marriott Residences、Missoni、Mouawad、Pagani Automobili、W Hotelsなど、世界的に著名なラグジュアリーブランド十数社とパートナーシップを構築しています。これらの協業により、投資家は世界の主要都市における特徴的なプロジェクトへアクセスできるようになっています。

成長戦略を強化するため、Dar Globalは新たに設立した投資部門を通じて金融サービスおよび資産運用分野へも事業を拡大し、国際投資家に対して同社の開発パイプラインへ体系的にアクセスできる手段を提供しています。不動産分野での専門性と、規制下での投資運用機能を組み合わせることで、同社はグローバル資本をサウジアラビアおよび主要国際市場における高成長機会へとつなぐプラットフォームを構築しています。

LSEのメイン市場に上場した初のサウジアラビア企業として、Dar Globalは、ビジョン2030や今後予定されている外国人所有権改革によって世界的な参加拡大が見込まれるサウジアラビアの進化する不動産分野と、国際投資家とを結びつけています。Dar Globalのポートフォリオは、グローバル不動産市場における新たな大きな章の「第一歩」をつかむ機会を、先行者に提供しています。

