- Dar Global toca la campana de apertura de la Bolsa de Londres, consolidando su expansión global con el lanzamiento del eslogan 'live all in'

LONDRES, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria internacional, que cotiza en la Bolsa de Londres, marcó un hito al hacer sonar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Londres (LSE). La ceremonia celebró el ingreso de la compañía a la categoría de Acciones (Empresas Comerciales), convirtiendo a Dar Global en la primera empresa de origen saudí —y la primera de Oriente Medio— en completar dicha transición en el Mercado Principal de la LSE.

DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL, ANCHORING GLOBAL EXPANSION WITH LAUNCH OF 'LIVE ALL IN' SLOGAN

Para conmemorar la ocasión, Dar Global también presentó su nuevo eslogan global: 'Live All In' ('Vive al máximo'). Esta filosofía refleja el compromiso de la empresa con ofrecer experiencias de estilo de vida únicas y oportunidades de inversión a clientes internacionales. Transmite audacia, ambición y un enfoque en el valor a largo plazo en los mercados globales.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, comentó sobre LSE: "Hoy es un día histórico que simboliza nuestro compromiso con los mercados de capitales globales y el espíritu audaz que define a Dar Global. Los sofisticados mercados de Londres ofrecen visibilidad, credibilidad y sólidos estándares de gobernanza. Al celebrar este logro, lanzamos con orgullo 'Live All In', una filosofía que refleja nuestra dedicación a la excelencia y nuestro enfoque para crear experiencias de estilo de vida y oportunidades de inversión en todo el mundo".

Dar Global continúa expandiendo su presencia, con un Valor Bruto de Desarrollo (VBD) que asciende a 19.000 millones de dólares estadounidenses, respaldado por acuerdos de desarrollo conjunto y adquisiciones estratégicas de terrenos en Riad y Yeda. La compañía ha establecido alianzas con más de diez marcas de lujo de renombre mundial, entre las que se incluyen Trump Organization, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Fendi, ELIE SAAB, Marriott Residences, Missoni, Mouawad, Pagani Automobili y W Hotels. Estas colaboraciones proporcionan a los inversores acceso a proyectos exclusivos en ciudades clave del mundo.

Para potenciar su estrategia de crecimiento, Dar Global se expande al sector de servicios financieros y gestión de activos mediante una nueva división de inversiones que ofrece a los inversores internacionales acceso estructurado a su cartera de proyectos en desarrollo. Al combinar su experiencia en el sector inmobiliario con capacidades de inversión reguladas, la compañía crea una plataforma que conecta el capital global con oportunidades de alto crecimiento en Arabia Saudí y los principales mercados internacionales.

Como la primera empresa saudí cotizada en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres (LSE), Dar Global vincula a los inversores internacionales con el dinámico sector inmobiliario del Reino, donde la Visión 2030 y las próximas reformas sobre la propiedad extranjera impulsarán una creciente participación global. La cartera de Dar Global ofrece a los inversores pioneros la oportunidad de formar parte de un nuevo capítulo importante en el sector inmobiliario global.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2826047/Dar_Global.jpg