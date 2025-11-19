DAR GLOBAL SONNE LA CLOCHE D'OUVERTURE DE LA BOURSE DE LONDRES ET ANCRE SON EXPANSION MONDIALE EN LANÇANT LE SLOGAN « LIVE ALL IN »

LONDRES, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international coté à Londres, a franchi une étape importante en sonnant la cloche d'ouverture de la Bourse de Londres (LSE). La cérémonie a célébré le transfert de la société dans la catégorie des actions ordinaires (sociétés commerciales), faisant de Dar Global la première société d'Arabie saoudite - et la première du Moyen-Orient au sens large - à effectuer une telle transition sur le marché principal de la Bourse de Londres.

DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL, ANCHORING GLOBAL EXPANSION WITH LAUNCH OF 'LIVE ALL IN' SLOGAN

Pour marquer l'occasion, Dar Global a également présenté son nouveau slogan de marque mondial, « Live All In ». Cette philosophie reflète la détermination de la société à offrir à ses clients internationaux des expériences de vie et des opportunités d'investissement distinctives. Elle symbolise l'audace, l'ambition et l'importance accordées à la valeur à long terme sur les marchés mondiaux.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré depuis la Bourse de Londres : « Ce jour est un événement majeur, qui marque notre engagement envers les marchés de capitaux mondiaux et l'esprit audacieux qui définit Dar Global. Les marchés sophistiqués de Londres offrent visibilité, crédibilité et de solides normes de gouvernance. Alors que nous célébrons cette réussite, nous sommes fiers de lancer 'Live All In', une philosophie qui reflète notre attachement à l'excellence et notre approche de la création d'expériences de vie et de parcours d'investissement dans le monde entier. »

Dar Global continue d'étendre son empreinte, sa valeur brute de développement atteignant 19 milliards de dollars, grâce à des accords de développement conjoint et à des acquisitions stratégiques de terrains à Riyad et à Djeddah. La société a mis en place des partenariats avec plus de dix marques de luxe de renommée mondiale, dont Trump Organization, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Fendi, ELIE SAAB, Marriott Residences, Missoni, Mouawad, Pagani Automobili et W Hotels. À travers ces collaborations, les investisseurs accèdent à des projets distinctifs dans des villes mondiales clés.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Dar Global élargit ses activités aux services financiers et à la gestion d'actifs par l'intermédiaire d'une nouvelle société d'investissement qui offre aux investisseurs internationaux un accès structuré à son portefeuille de projets de développement. En associant l'expertise immobilière aux capacités d'investissement réglementé, la société crée une plateforme qui met en relation les capitaux mondiaux avec les opportunités de forte croissance en Arabie saoudite et sur les principaux marchés internationaux.

Première société saoudienne cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres, Dar Global met les investisseurs internationaux en contact avec le secteur immobilier du Royaume en pleine évolution, où la Vision 2030 et les réformes à venir en matière de propriété étrangère devraient attirer une participation mondiale croissante. Le portefeuille de Dar Global offre aux premiers venus l'occasion de participer à un nouveau chapitre important du secteur mondial de l'immobilier.

