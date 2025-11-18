DAR GLOBAL LÄUTET DIE ERÖFFNUNGSGLOCKE DER LONDONER BÖRSE UND VERANKERT MIT DER EINFÜHRUNG DES SLOGANS „LIVE ALL IN" DIE GLOBALE EXPANSION

LONDON, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, der an der Londoner Börse notierte internationale Immobilienentwickler, hat mit dem Läuten der Eröffnungsglocke an der Londoner Börse („London Stock Exchange", LSE) einen Meilenstein gesetzt. Die Zeremonie würdigte den Transfer des Unternehmens in die Kategorie Equity Shares (Commercial Companies), wodurch Dar Global das erste in Saudi-Arabien gegründete Unternehmen – und das erste aus dem Nahen Osten – ist, das einen solchen Übergang auf den Hauptmarkt der LSE vollzogen hat.

DAR GLOBAL RINGS THE LONDON STOCK EXCHANGE OPENING BELL, ANCHORING GLOBAL EXPANSION WITH LAUNCH OF 'LIVE ALL IN' SLOGAN

Zu diesem Anlass hat Dar Global auch seinen neuen globalen Markenslogan „Live All In" vorgestellt. Diese Philosophie spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, internationalen Kunden einzigartige Lifestyle-Erlebnisse und Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Sie steht für Mut, Ehrgeiz und eine Fokussierung auf langfristige Werte in globalen Märkten.

Ziad El Chaar, Geschäftsführer von Dar Global, äußerte sich an der LSE wie folgt: „Der heutige Tag ist ein bedeutender Moment, der unser Engagement für die globalen Kapitalmärkte und den mutigen Geist symbolisiert, der Dar Global auszeichnet. Die hochentwickelten Märkte Londons bieten Transparenz, Glaubwürdigkeit und strenge Governance-Standards. Während wir diesen Erfolg feiern, führen wir mit Stolz „Live All In" ein – eine Philosophie, die unser Engagement für Spitzenleistungen und unseren Ansatz zur Schaffung von Lifestyle-Erlebnissen und Investitionsmöglichkeiten auf der ganzen Welt widerspiegelt."

Dar Global baut seine Präsenz weiter aus und steigert seinen Bruttoentwicklungswert („Gross Development Value", GDV) auf 19 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen und strategische Grundstückskäufe in Riad und Dschidda. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit mehr als zehn weltweit renommierten Luxusmarken geschlossen, darunter Trump Organization, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Fendi, ELIE SAAB, Marriott Residences, Missoni, Mouawad, Pagani Automobili und W Hotels. Diese Kooperationen bieten Investoren Zugang zu einzigartigen Projekten in wichtigen Städten weltweit.

Dar Global erweitert seine Wachstumsstrategie und steigt in den Bereich Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung ein. Dazu wurde eine neue Investmentabteilung gegründet, die internationalen Investoren einen strukturierten Zugang zu den Entwicklungsprojekten des Unternehmens bietet. Durch die Kombination von Immobilienexpertise mit regulierten Anlagekompetenzen schafft das Unternehmen eine Plattform, die globales Kapital mit wachstumsstarken Chancen in Saudi-Arabien und führenden internationalen Märkten verbindet.

Als erstes saudisches Unternehmen, das am Hauptmarkt der LSE notiert ist, verbindet Dar Global internationale Investoren mit dem sich entwickelnden Immobiliensektor des Königreichs, wo die Vision 2030 und bevorstehende Reformen hinsichtlich ausländischer Beteiligungen eine wachsende globale Beteiligung anziehen werden. Das Portfolio von Dar Global bietet First-Movers die Möglichkeit, Teil eines bedeutenden neuen Kapitels in der globalen Immobilienbranche zu werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2826047/Dar_Global.jpg