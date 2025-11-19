다르 글로벌, 런던 증권거래소 개장 벨 타종…'리브 올 인' 슬로건과 함께 글로벌 확장 박차

런던 , 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 런던에 상장된 글로벌 부동산 개발사 다르 글로벌(Dar Global)이 런던증권거래소(London Stock Exchange, LSE)에서 개장 벨을 울리며 주요 이정표를 세웠다. 다르 글로벌은 이번 행사를 통해 '보통주(상업 기업)' 카테고리로의 성공적인 이전을 기념했다. 이로써 다르 글로벌은 사우디아라비아 출신 기업으로는 최초로, 나아가 중동 지역 전체를 통틀어 처음으로 LSE 메인 마켓에서 해당 전환을 완료한 기업으로 기록됐다.

다르 글로벌은 이 뜻깊은 순간을 기념하면서 새로운 글로벌 브랜드 슬로건 '리브 올 인(Live All In)'을 함께 공개했다. 이 슬로건은 글로벌 고객에게 차별화된 라이프스타일 경험과 투자 기회를 제공하기 위한 회사의 의지를 담고 있다. 이는 글로벌 시장 전반에서 대담함과 야망을 보여주며, 장기적인 가치 창출에 집중하겠다는 메시지를 전달한다.

지아드 엘 샤르 (Ziad El Chaar) 다르 글로벌 최고경영자(CEO)는 LSE에서 "오늘은 다르 글로벌이 글로벌 자본시장에 대한 확고한 의지와 우리 회사를 정의하는 대담한 정신을 상징하는 뜻깊은 날"이라며 "런던의 정교한 시장은 높은 가시성과 신뢰성, 그리고 강력한 거버넌스 기준을 제공한다. 우리는 이번 성과를 기념하며 '리브 올인' 슬로건을 공식적으로 선보인다. 이 철학은 우리가 추구하는 탁월함과 전 세계에서 라이프스타일 경험과 투자 기회를 창출하는 접근법을 담고 있다"라고 말했다.

다르 글로벌은 리야드와 제다에서 달성한 공동 개발 계약과 전략적 토지 매입에 힘입어 총개발가치(Gross Development Value, GDV)를 미화 190억 달러까지 끌어올리며 글로벌 입지를 지속적으로 확대하고 있다. 회사는 트럼프 오거니제이션(Trump Organization), 애스턴 마틴(Aston Martin), 오토모빌리 람보르기니(Automobili Lamborghini), 펜디(Fendi), 엘리 사브(ELIE SAAB), 메리어트 레지던스(Marriott Residences), 미소니(Missoni), 무아와드(Mouawad), 파가니 오토모빌리(Pagani Automobili), W 호텔(W Hotels) 등 10개 이상의 세계적 럭셔리 브랜드와 파트너십을 구축해 왔다. 이러한 협업을 통해 투자자들은 주요 글로벌 도시의 차별화된 프로젝트에 접근할 수 있다.

회사의 성장 전략을 강화하기 위해 다르 글로벌은 신규로 설립한 투자 부문을 통해 금융 서비스와 자산운용 분야로 확장하고 있다. 이 투자 부문은 국제 투자자에게 회사의 개발 파이프라인에 구조화된 방식으로 접근할 기회를 제공한다. 부동산 전문성과 규제 기반 투자 역량을 결합함으로써 회사는 글로벌 자본을 사우디아라비아와 주요 국제 시장의 고성장 기회와 연결하는 플랫폼을 구축하고 있다.

LSE 메인 마켓에 상장된 최초의 사우디 기업으로 발돋움한 다르 글로벌은 국제 투자자들과 사우디아라비아의 진화하는 부동산 부문을 연결하는 교두보 역할을 하고 있다. 특히 사우디의 비전 2030(Vision 2030)과 향후 외국인 소유권 개혁은 글로벌 참여 확대를 이끌 것으로 예상된다. 다르 글로벌의 포트폴리오는 '퍼스트 무버'에게 글로벌 부동산의 새로운 장(章)을 열어갈 기회를 제공하고 있다.

