برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أسبوع أبوظبي المالي 2025 ينطلق مسلّطاً الضوء على الطموح العالمي لأبوظبي وتعهدات إنسانية ضخمة

قدّم ائتلاف دولي تعهّدات بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي خلال أسبوع أبوظبي المالي، دعماً للمرحلة الأخيرة من جهود استئصال شلل الأطفال عالمياً .

كما أبرزت فعاليات المنتدى الاقتصادي لأبوظبي، وقمة الأسواق العالمية، وغيرها من الجلسات المتخصصة، وتيرة تنويع أبوظبي الاقتصادي المتسارعة، وقوة "اقتصاد الصقر"

الإعلان عن شركات جديدة، وتعهّدات استثمارية كبرى، وتوقيع 12 مذكرة تفاهم استراتيجية، ما يعكس النمو المتسارع في المنظومة المالية والتجارية لأبوظبي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW) 2025، بمشاركة نخبة من أهمّ قادة المال والأعمال في العالم، لمناقشة المشهد الاقتصادي المتطور للعاصمة، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به على الساحة العالمية.

ويعدّ أسبوع أبوظبي المالي هذا العام، والذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، بالشراكة مع "القابضة" (ADQ) كشريك رئيسي، النسخة الأكبر والأكثر أهمية في تاريخ هذا الحدث المالي الرائد في المنطقة. وقد شهدت هذه النسخة لحظة تعهّد تاريخية، وبمبادرة من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الانساني، انضم بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، إلى عدد من القادة الدوليين والجهات الخيرية وشركاء الصحة العالميين للإعلان عن التزام جماعي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لدعم جهود استئصال شلل الأطفال.

عُقد حفل الافتتاح الرسمي بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان قيادات المنظومة الاقتصادية في أبوظبي وحشد من كبار الضيوف الدوليين، في جمع رفيع المستوى، لتحفيز التعاون والحوار العالمي. وقد رسّخ الحفل طابعاً طموحاً في هذا اليوم، داعياً صنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات تتمحور حول الثقة، والإرث، والتواصل المستقبلي.

وألقى معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (ADDED)، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM)، كلمة افتتاحية قال فيها: "في غضون أربعة أعوام فقط، أصبح أسبوع أبوظبي المالي واحداً من أبرز التجمعات المالية على مستوى العالم. وهو نجاحٌ استثنائي يعكس أسس اقتصاد قويّ، يُواصل التقدم برؤيةٍ وأهدافٍ واضحة، ويُحرز إنجازاتٍ تُعيد تشكيل الأسواق العالمية. وهذا العام، نرحّب بالقادة والرواد من مختلف أنحاء العالم، الذين يمثّلون شركاتٍ تديرُ أصولاً تتجاوز قيمتها ستين تريليون دولار أمير كي، أي ما يفوق نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

متحدثاً عن نجاح أبوظبي في كسب ثقة المستثمرين العالميين، قال معاليه:" على مدى خمسةٍ وعشرين عاماً حافظت بوظبي على تصنيف ائتماني بدرجة AA بدون أي تراجع يُذكر، وسجّل اقتصادنا سبعة عشر ربعاً متتالياً حافلاً بالنمو، بمعدل بلغ 6.6 في المئة، خلال الربع الأخير وحده. نحن أغنى مدن العالم من حيث حجم الثروة السيادية، والمركز المالي الدولي الأبرز والأكبر والأكثر ريادةً في المنطقة، كذلك واصلت أسواقنا المالية نموّها لستة أعوام متتالية، وشهدت تدفّقات الاستثمار الأجنبي نمواً لافتاً وصل إلى أربعة أضعاف، وبلغت مساهمته نسبة قاربة ثلث مجمل الأنشطة الاقتصادية."

منتدى أبوظبي الاقتصادي (ADEF): زخم محلي وطموح عالمي

وفي وقت سابق من هذا اليوم، انطلقت أعمال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي الاقتصادي (ADEF)، بالشراكة مع "القابضة" (ADQ)، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (ADDED)، ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، حيث جمع المنتدى عدداً من الوزارء في حكومة دولة الإمارات، ومديرين تنفيذيين في صناديق الثروة السيادية، ورؤساء شركات صناعية رائدة في أبوظبي، إلى جانب جهات دولية مهمة، لمناقشة جهود تنويع الاقتصاد في أبوظبي، واستراتيجيتها الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، وتطور الشراكات التجارية. واستعرض المنتدى أحدث مستجدات "اقتصاد الصقر"، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 306.3 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025، فيما حقق الاقتصاد غير النفطي نمواً سنوياً بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي.

افتتح معالي خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، فعاليات منتدى أبوظبي الاقتصادي حيث قدم في خطابه الافتتاحي رؤية مستقبلية قائلاً: "أصبحت أبوظبي اليوم مركزاً عالمياً لرأس المال والذكاء الاصطناعي والطاقة والابتكار وعلوم الحياة. نحن نعمل على بناء اقتصاد عالمي متصل، يرتكز على القطاعات والتقنيات التي ستقود الجيل القادم من الثروة والنمو العالمي. وستكون أبوظبي وشركاؤنا الحاضرون هنا في قلب هذا المستقبل، أياً كان شكله. وإذا كنتم تؤمنون بأن العالم يتغير، فاستثمروا حيث يمكنكم أن تقودوا هذا التغيير."

وشهد المنتدى مشاركة قائمة من كبار المتحدثين ضمنت، كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، يوسف علي م.أ، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، آلان هوارد، الشريك المؤسس لشركة بريفان هوارد، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي (IMF)، وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "ملتيبلاي" (Multiply).

أسبوع أبوظبي المالي يشهد تعهد بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي للقضاء على شلل الأطفال

استضافت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الانساني، بالشراكة مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (GPEI)، فعالية التعهّدات العالمية ضمن جلسة "الاستثمار في الإنسانية" خلال أسبوع ابوظبي المالي. وشارك بيل غيتس في الجلسة إلى جانب سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الانساني، ومعالي الدكتورة مكدس دابا، وزيرة الصحة في إثيوبيا.

وشهدت الجلسة إعلان تعهّدات مالية من مجموعة واسعة من المانحين والدول، شملت: 1.2 مليار دولار من مؤسسة بيل غيتس؛ و140 مليون دولار من مؤسسة محمد بن زايد للأعمال الإنسانية؛ و450 مليون دولار من روتاري إنترناشيونال؛ و100 مليون دولار من مؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية؛ و154 مليون دولار من باكستان و62 مليون دولار من ألمانيا؛ و46 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية؛ و6 ملايين دولار من اليابان؛ و4 ملايين دولار من منظمة الغذاء والتغذية الإسلامي في أميركا (IFANCA)؛ و3 ملايين دولار من لوكسمبورغ.

وقال بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس: "تُبرز معركة القضاء على شلل الأطفال ما يمكن للعالم تحقيقه عندما يتوحّد خلف هدف مشترك. لقد قطعنا 99.9% من الطريق، غير أن بلوغ خط النهاية يتطلّب العزم ذاته الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. وسيُسهم التمويل الجديد في استكمال المهمة وتعزيز الأنظمة الصحية التي تحمي الأطفال من هذا المرض إلى الأبد.".

قادمون جدد وشراكات مهمة

أعلنت عدة شركات عن تأسيس عملياتها في أبوظبي العالمي (ADGM) خلال اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي المالي. حيث أعلنت "باينانس" عن حصولها على الموافقة الرسمية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لتشغيل منصتها العالمية Binance.com تحت إطار تنظيمي شامل. كما حصل كل من "كانتور" البنك الاستثماري العالمي البارز، و مجموعة "بلينيري" المطوّر والمستثمر العالمي في مشروعات البنية التحتية، على موافقات مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في خطوة تعكس توسّع حضورهما في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد اليوم أيضاً إعلاناً مهماً من شركتي مبادلة والدار العقارية بشأن خطة تتجاوز 60 قيمتها مليار درهم لتوسعة الجانب الشمالي من جزيرة الماريه، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع. وستوفّر المرحلة التطويرية الجديدة أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المساحات المبنية، تشمل مكاتب من الفئة الأولى، ومساكن فاخرة، ومساحات للتجزئة والضيافة، بما يحقق تكاملاً مثالياً بين الأعمال والمجتمع وأسلوب الحياة.

كما تم الإعلان عن 12 مذكرة تفاهم خلال اليوم الأول من أسبوع أبوظبي المالي، تضمنت شراكات بين جهات محلية ودولية مثل: صندوق الإمارات للنمو، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، هاب 71 ، منصة نمو، صندوق خليفة، مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، معهد الإمارات للمالية، "زيلو" ، "ميرسي بين كابيتال بارتنرز" و"هانوا" .

فعاليات متخصصة: نقاشات معمّقة تركز على القطاعات

وشهد اليوم الأول من أسبوع أبوظبي المالي، برنامجاً حافلاً بالجلسات العامة والمغلقة، شمل قمة الأسواق العالمية التي بحثت الاتجاهات الاقتصادية الكبرى التي تشكّل ملامح تدفقات التجارة، واستراتيجيات الاستثمار، وتعيد تنظيم شبكات رأس المال العالمية، ومنتدى CNBC لتمويل الطاقة الجديدة، الذي جمع الرؤساء التنفيذيين في شركات الطاقة، ووزير الطاقة في دولة الإمارات، لبحث تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الطلب على الطاقة، وتوجهات الاستثمار في اقتصاد المرحلة الانتقالية. ومنتدى غرينيتش الاقتصادي، وهو تجمّع مغلق لرؤساء الشركات العالمية وقادة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفعاليات حوارات الثروات الخاصة، التي ركزت على استراتيجيات مكاتب العائلات الثرية واتجاهات الخدمات المصرفية الخاصة، ومنتدى النمو العالمي للرؤساء التنفيذيين، الذي جمع قادة الشركات ضمن محافظ استثمارية عالمية، ومنتدى UBS للمستثمرين، الذي استعرض فرص رأس المال الجديدة وتدفقات الاستثمار العابرة للحدود.

واختتم اليوم الأول بفعالية افتتاحية خاصة بالمدعوين، جمعت كبار ضيوف أسبوع أبوظبي المالي، ونخبة من ممثلي القطاع المالي، في أمسية للتواصل وبناء العلاقات.

لمزيد من المعلومات وتسجيل الحضور، يرجى زيارة:www.adfw.com

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg