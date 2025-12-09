La ADFW se inaugura destacando la ambición global de Abu Dabi y su importante compromiso humanitario

ABU DABI, EAU, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Semana de Finanzas de Abu Dabi (ADFW) 2025 se inauguró hoy con algunos de los líderes financieros y empresariales más influyentes del mundo participando en un discurso crítico sobre el cambiante panorama económico de la capital y su papel estratégico en el escenario mundial.

La ADFW de este año, organizada por ADGM, es la edición más grande e importante de la principal reunión financiera de la región. Esta edición también fue testigo de un momento histórico de compromisos, convocado por la Fundación Mohamed bin Zayed (MBZ) para la Humanidad. Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, se unió a otros líderes internacionales, filántropos y socios mundiales de la salud para comprometer una suma colectiva de 1.900 millones de dólares estadounidenses para la erradicación de la polio.

La ceremonia de apertura oficial de la ADFW reunió a los líderes económicos de Abu Dabi y a delegados internacionales en una asamblea de alto nivel para impulsar la colaboración y el diálogo globales. Estableció un tono ambicioso para la jornada, invitando a los responsables de la toma de decisiones globales a una conversación marcada por la confianza, el legado y la conectividad futura.

En su discurso inaugural, Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED) y del ADGM, declaró: «En tan solo cuatro años, ADFW se ha convertido en uno de los encuentros financieros más influyentes del mundo. Reflejo de una economía que crece con propósito, piensa con claridad y genera resultados consistentes que transforman los mercados globales. Este año, damos la bienvenida a líderes de todo el mundo que representan más de 60 billones de dólares en activos, lo que representa más de la mitad del PIB mundial».

Su Excelencia añadió: «Durante veinticinco años, Abu Dabi mantuvo una calificación crediticia doble A, sin ninguna rebaja, y logró diecisiete trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, con un 6,6% solo en el último trimestre. Somos la ciudad más rica del mundo en riqueza soberana y el principal y mayor centro financiero internacional de la región. Nuestros mercados de capitales han crecido durante seis años consecutivos, con una inversión extranjera que se ha cuadruplicado y que ahora representa más de un tercio de toda la actividad».

ADEF: El impulso local se une a la ambición global

A primera hora del día, la tercera edición de ADEF reunió a ministros del gabinete de los EAU, ejecutivos de fondos soberanos, consejeros delegados de las empresas industriales líderes de Abu Dabi y actores internacionales para explorar la diversificación económica, la estrategia industrial, la cartera de infraestructuras y la evolución de las alianzas comerciales de Abu Dabi. También destacó el progreso de la Economía Halcón, con un PIB de 306.300 millones de AED en el segundo trimestre de 2025 y un crecimiento económico no petrolero del 6,6% interanual.

Al inaugurar el foro, S.E. Khaldoon Al Mubarak, director general y consejero delegado del grupo Mubadala Investment Company, pronunció un mensaje visionario: «Abu Dabi es hoy un centro global de capital, inteligencia artificial, energía, innovación y ciencias de la vida. Estamos diseñando una economía globalmente conectada, construida en torno a los sectores y tecnologías que definirán la próxima generación de riqueza y crecimiento global. Abu Dabi y nuestros socios en esta sala serán fundamentales para lo que sea que ese futuro se convierta. Si cree que el mundo está cambiando, invierta donde pueda moldear ese cambio».

Promesa de 1.900 millones de dólares contra la polio en ADFW

Por la tarde, el panel global de promesas de contribuciones "Invirtiendo en la Humanidad" fue organizado por la Fundación MBZ para la Humanidad, en colaboración con la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI). Gates estuvo acompañado en el escenario por Su Alteza la Jequesa Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidenta de la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad, y Su Excelencia el doctor Mekdes Daba, ministro de Salud de Etiopía.

Las promesas provinieron de un grupo diverso de donantes y países, incluyendo 1.200 millones de dólares de la Fundación Gates; 140 millones de dólares de la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad; 450 millones de dólares de Rotary International; 100 millones de dólares de Bloomberg Philanthropies; 154 millones de dólares de Pakistán y 62 millones de dólares de Alemania; 46 millones de dólares de los Estados Unidos; 6 millones de dólares de Japón; 4 millones de dólares del Consejo Islámico de Alimentación y Nutrición de América (IFANCA); y 3 millones de dólares de Luxemburgo.

«La lucha para erradicar la polio demuestra lo que se puede lograr cuando el mundo invierte unido en un objetivo común. Hemos recorrido el 99,9% del camino, pero el tramo final exige la misma determinación que nos ha traído hasta aquí", declaró Gates. "Esta financiación renovada nos ayudará a alcanzar la meta y a fortalecer los sistemas que protegen a los niños de esta terrible enfermedad para siempre».

Nuevas empresas y colaboraciones importantes

Varias empresas anunciaron su instalación en ADGM durante la jornada inaugural de la ADFW. La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM aprobó formalmente la autorización de la plataforma global de Binance, Binance.com, bajo un marco regulatorio integral. Por otro lado, Cantor, un banco de inversión global de primer nivel, y Plenary Group, desarrollador e inversor global de infraestructura, obtuvieron la Aprobación en Principio (IPA) de la FSRA y están expandiendo su presencia en Oriente Medio.

En otro anuncio significativo, Mubadala y Aldar se comprometieron a una expansión de más de 60.000 millones de AED en la zona norte de la isla Al Maryah. El desarrollo ofrecerá más de 1,5 millones de metros cuadrados de superficie construida, incluyendo oficinas de primera categoría, viviendas de lujo, comercio minorista y hostelería, combinando a la perfección comercio, comunidad y estilo de vida.

Eventos de trabajo: Diálogos sectoriales y basados en perspectivas

La jornada inaugural también incluyó una nutrida agenda de foros, tanto públicos como privados. Entre los eventos más destacados se encuentran la Cumbre de Mercados Globales, un evento recién incorporado que examinó las corrientes macroeconómicas subyacentes que configuran los flujos comerciales, las estrategias de inversión y la realineación de la red global de capital; el Foro de Finanzas de Nuevas Energías de la CNBC, que reunió a consejeros delegados del sector energético y al Ministro de Energía de los EAU para analizar la intersección de la IA, la demanda energética y los flujos de inversión en la economía en transición; el Foro Económico de Greenwich, una reunión a puerta cerrada de consejeros delegados y líderes de inversión globales; los Diálogos sobre Patrimonio Privado, centrados en la estrategia de las family offices y las tendencias de la banca privada; el Foro de Crecimiento Global de Consejeros Delegados, que reunió a líderes de empresas de cartera; y el Foro de Inversores de UBS, que exploró las oportunidades de capital emergentes y los flujos de inversión transfronterizos.

