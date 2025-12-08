L'ADFW s'ouvre sur l'ambition mondiale et l'engagement humanitaire majeur d'Abu Dhabi

ABU DHABI, EAU, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Semaine financière d'Abu Dhabi (ADFW) 2025 s'est ouverte aujourd'hui avec certains des leaders financiers et commerciaux les plus influents du monde qui se sont engagés dans un discours critique sur l'évolution du paysage économique de la capitale et sur son rôle stratégique sur la scène mondiale.

L'ADFW de cette année, organisée par l'ADGM, est l'édition la plus importante et la plus significative du rassemblement financier phare de la région. Cette édition a également été l'occasion d'une promesse de don historique, organisée par la Fondation Mohamed bin Zayed (MBZ) pour l'humanité. Bill Gates, président de la Fondation Gates, s'est joint à d'autres dirigeants internationaux, philanthropes et partenaires de la santé mondiale pour s'engager à verser collectivement 1,9 milliard de dollars pour l'éradication de la poliomyélite.

La cérémonie officielle d'ouverture de l'ADFW a réuni les dirigeants économiques d'Abu Dhabi et les délégués internationaux pour une assemblée de haut niveau destinée à catalyser la collaboration et le dialogue à l'échelle mondiale. Elle a donné un ton ambitieux à la journée, invitant les décideurs mondiaux à une conversation définie par la confiance, l'héritage et la connectivité future.

Dans son discours d'ouverture, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Président du Département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED) et ADGM, a déclaré, « En seulement quatre ans, l'ADFW est devenu l'un des rassemblements financiers les plus influents au monde. Le reflet d'une économie qui s'élève avec détermination, pense avec clarté et produit constamment des résultats qui remodèlent les marchés mondiaux. Cette année, nous accueillons des dirigeants du monde entier représentant plus de 60 000 milliards de dollars d'actifs, soit plus de la moitié du PIB mondial. »

S.E. a ajouté, « Pendant vingt-cinq ans, Abu Dhabi a conservé une cote de crédit double A, sans une seule dégradation, et a enregistré dix-sept trimestres consécutifs de croissance du PIB, dont 6,6 % rien qu'au dernier trimestre. Nous sommes la ville la plus riche du monde en termes d'actifs souverains et le premier et le plus grand centre financier international de la région. Nos marchés de capitaux se sont développés pendant six années consécutives, les investissements étrangers ayant été multipliés par quatre et représentant aujourd'hui plus d'un tiers de l'ensemble de l'activité. »

ADEF : L'élan local rencontre l'ambition mondiale

Plus tôt dans la journée, la troisième édition de ADEF a réuni des ministres des Émirats arabes unis, des dirigeants de fonds souverains, des PDG des champions industriels d'Abou Dhabi et des parties prenantes internationales afin d'explorer la diversification économique d'Abou Dhabi, sa stratégie industrielle, son pipeline d'infrastructures et l'évolution de ses partenariats commerciaux. Il a également souligné les progrès de l'économie des faucons, le PIB du deuxième trimestre 2025 atteignant 306,3 milliards d'AED et la croissance économique non pétrolière étant de 6,6 % en glissement annuel.

En ouvrant le forum, S.E. Khaldoon Al Mubarak, directeur général et PDG du groupe Mubadala Investment Company, a délivré un message visionnaire en déclarant :« Aujourd'hui, Abu Dhabi est un centre mondial de capitaux, d'intelligence artificielle, d'énergie, d'innovation et de sciences de la vie. Nous mettons au point une économie connectée à l'échelle mondiale, construite autour des secteurs et des technologies qui définiront la prochaine génération de richesse et de croissance mondiales. Abu Dhabi et nos partenaires dans cette salle seront au cœur de cet avenir, quel qu'il soit. Si vous pensez que le monde est en train de changer, investissez là où vous pouvez influencer ce changement. »

Promesse de 1,9 milliard de dollars pour la lutte contre la polio à l'occasion de l'ADFW

Dans l'après-midi, la Fondation MBZ pour l'humanité, en partenariat avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), a organisé la table ronde « Investir dans l'humanité », consacrée à l'engagement mondial. M. Gates a été rejoint sur scène par son Altesse Sheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, présidente de la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité, et par S.E. M. Gillian. Dr. Mekdes Daba, ministre de la santé, Éthiopie.

Les promesses de dons proviennent d'un groupe diversifié de donateurs et de pays, dont 1,2 milliard de dollars de la Fondation Gates, 140 millions de dollars de la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité, 450 millions de dollars du Rotary International, 100 millions de dollars de Bloomberg Philanthropies, 154 millions de dollars du Pakistan et 62 millions de dollars de l'Allemagne, 46 millions de dollars des États-Unis d'Amérique, 6 millions de dollars du Japon, 4 millions de dollars du Conseil islamique pour l'alimentation et la nutrition d'Amérique (IFANCA), et 3 millions de dollars du Luxembourg.

« La lutte contre la polio montre ce qu'il est possible de faire lorsque le monde investit ensemble dans un objectif commun. Nous sommes à 99,9 % du chemin, mais la dernière ligne droite exige la même détermination que celle qui nous a permis d'arriver jusqu'ici », a déclaré M. Gates. « Ce nouveau financement nous aidera à franchir la ligne d'arrivée et à renforcer les systèmes qui protègent définitivement les enfants contre cette terrible maladie ».

Nouveaux venus et collaborations majeures

Un certain nombre d'entreprises ont annoncé leur installation à l'ADGM le jour de l'inauguration de l'ADFW. L'autorité de régulation des services financiers (FSRA) de l'ADGM a officiellement approuvé l'autorisation de la plateforme mondiale de Binance, Binance.com, en vertu d'un cadre réglementaire complet. Entre-temps, Cantor, une banque d'investissement mondiale de premier plan, et Plenary Group, un promoteur et investisseur mondial en infrastructures, ont obtenu une approbation de principe (IPA) de la FSRA et étendent leur présence au Moyen-Orient.

Autre annonce importante, Mubadala et Aldar se sont engagés à agrandir la partie nord de l'île Al Maryah pour un montant de plus de 60 milliards d'AED. Le projet prévoit plus de 1,5 million de mètres carrés de surface brute de plancher, y compris des bureaux de catégorie A, des logements de luxe, des commerces et des établissements d'accueil, mêlant de manière transparente commerce, communauté et mode de vie.

Evénements en petits groupes : Dialogues sectoriels fondés sur la connaissance

La journée d'ouverture a également été marquée par un programme chargé de forums publics et sur invitation. Parmi les temps forts, citons Global Markets Summit, , un événement nouvellement ajouté qui a examiné les courants macroéconomiques sous-jacents qui façonnent les flux commerciaux, les stratégies d'investissement et le réalignement du réseau mondial de capitaux, CNBC's New Energy Finance Forum, qui a réuni des PDG du secteur de l'énergie et le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis pour examiner l'intersection de l'IA, de la demande d'énergie et des flux d'investissement dans l'économie de la transition ; le Greenwich Economic Forum, un rassemblement à huis clos de PDG et de leaders mondiaux de l'investissement, Private Wealth Dialogues, axé sur la stratégie des family offices et les tendances de la banque privée ; le CEO Global Growth Forum, qui a réuni des dirigeants de sociétés de portefeuille et le UBS Investor Forum, qui a exploré les opportunités de capitaux émergents et les flux d'investissement transfrontaliers.

Pour plus d'informations sur l'ADFW, consultez le site www.adfw.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg