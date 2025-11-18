أسبوع أبوظبي المالي 2025 يستضيف قادة يديرون رؤوس أموال تعادل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

• من المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارة، ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً في مختلف أنحاء العالم تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، أي ما يزيد عن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي

• تشمل قائمة المتحدثين في دورة عام 2025 نخبة من القيادات العليا في مؤسسات عالمية مثل "أليانز"، و"جيه بي مورغان"، و"مورغان ستانلي"، و"يو بي إس"، و"نتفلكس"، والبنك الدولي، و"بي جي آي إم"، و"بلاك روك"، و"بلاك ستون"، و"إتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد".

• يستضيف أسبوع أبوظبي المالي 2025 سلسلة من الإعلانات المهمة، أبرزها إطلاق أول مؤشر عالمي للتنافسية المالية من كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة أبوظبي, 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق الدورة الأكبر على الإطلاق من أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM) بمشاركة القابضة(ADQ) كشريك رئيسي،حيث سيجمع الحدث أبرز المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً، إضافةً إلى صناع السياسات، والمستثمرين، وقادة الأسواق، والمبتكرين، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 في عاصمة رأس المال.

وتتضمّن أجندة أسبوع أبوظبي المالي هذا العام أكثر من 60 فعالية وما يزيد عن 300 جلسة متخصصة، بمشاركة أكثر من 750 متحدثاً عالمياً. ومن المتوقع أن تجمع الدورة الحالية رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي تعليقه على أهمية الحدث بنسخته هذا العام، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي ( ADGM ): " يشكل أسبوع أبوظبي المالي 2025 الفصل التالي في رحلة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، حيث سيجتمع صناع السياسات وكبار المستثمرين ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم في عاصمة رأس المال. وستتجاوز هذه الدورة الحدود الجغرافية، حيث ستربط شبكة رؤوس الأموال العالمية من خلال الابتكار، والتعاون التنظيمي، والشراكات متعددة القطاعات. وفي حين يتطلع العالم إلى مستقبل القطاع المالي، فإن أبوظبي، من خلال منصات مثل أسبوع أبوظبي المالي، لا تواكب توجهات المستقبل فحسب، بل تساهم في تشكيله."

ويُقام أسبوع أبوظبي المالي 2025 هذا العام تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال" حيث سيركز على مجموعة من القضايا المحورية التي تساهم في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، بما في ذلك الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحولات في تدفق رؤوس الأموال، والشراكات المؤسسية، وتطور الأطر التنظيمية، وبناء أنظمة مالية مستدامة وشاملة .

يتحدث خلال أسبوع أبوظبي المالي عدد من أصحاب المعالي الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة . كما تضم قائمة المتحدثين من القيادات الاقتصادية في إمارة أبوظبي كلاً من معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد؛ وسعادة محمد حمد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للاستثمار .

كذلك، تضم قائمة المتحدثين الذين أكدوا حضورهم في الحدث مارك راندولف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة نتفلكس، وأوليفر بيته، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي ليو بي إس، وستيف شوارتزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد، وستيفن داينتون، رئيس بنك باركليز، وستيفان بولينغر، الرئيس التنفيذي ليوليوس باير، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي الدولي لمورغان ستانلي، وأندريس بيرغر، الرئيس التنفيذي ل مجموعة سويس ري. كما يُشارك كل من روبرتو أزيفيدو، المدير العام السادس لمنظمة التجارة العالمية، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي.

وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ممثلين عن شركات إدارة أصول وصناديق سيادية وصناديق تحوط، من بينهم: ديلان بلاي ساندرا سيغارا، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك، وراي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، وألان هوارد، الشريك المؤسس لشركة بريفان هوارد، وجيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون، وديفيد روبنستين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كارلايل، وديمتري بالياسني، مؤسس شركة بالياسني، وروبن غرو، الرئيسة التنفيذية لمان غروب، وفيليب هيلدبراند، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، ومايكل ريس، الشريك المؤسس والرئيس المشارك لشركة بلو أول، وساندرو بييري، الرئيس التنفيذي لشركة بي إن بي باريبا لإدارة الأصول، وصادق وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة آي "سكويرد " .

وفي السياق نفسه، تضم قائمة المتحدثين من قطاعات البنوك والتكنولوجيا المالية كلاً من براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، وتشارلز هوسكينسون، المؤسس المشارك لشركتي كاردانو و IOHK ، وجوزيف لوبين، المؤسس المشارك لشركة إيثريوم، وأناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لشركة سولانا، وجيريمي ألاير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيركل، وستار شو، المؤسس لشركة أو كيه إكس، وريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس .

وسيحضر حفل الافتتاح الرسمي الذي يُقام في 8 ديسمبر 2025 نخبة من أبرز قيادات أبوظبي، إلى جانب شركات استثمار ومؤسسات مالية عالمية ومستثمرين دوليين. وبالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية السنوية المندرجة في الحدث مثل منتدى أبوظبي الاقتصادي، و"أسيت أبوظبي"، ومنتدى "ريزولف 2024"، و"فينتيك أبوظبي"، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام، سيشهد هذا العام إطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة وعودة فعاليات مميزة تحظى باهتمام واسع من المشاركين .

ففي اليوم الأول، تنطلق قمة الأسواق العالمية، وهي فعالية جديدة مخصصة لمناقشة العوامل الاقتصادية الشاملة التي تُعيد تشكيل منظومة رؤوس الأموال العالمية، إلى جانب منتدى "سي إن بي سي للطاقة الجديدة" الذي يستعرض التحول الجذري في منظومة الطاقة العالمية والتي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

أما اليوم الثاني، فيتضمن فعاليات بارزة، من بينها "أسيت أبوظبي"، وقمة المنظمين الماليين العالميين، وقمة الائتمان الخاص، وقمة البنية التحتية، ومؤتمر المكاتب العائلية الدولية، حيث سيتم بحث كيفية إعادة تشكيل قطاع المكاتب والشركات العائلية في ظل التوسع العالمي للثروات، وما ينتج عنه من فرص استثمارية جديدة .

وفي اليوم نفسه، تعقد عدة جلسات مغلقة، من أبرزها جلسة طاولة مستديرة لصندوق النقد الدولي والتي ستجمع كبار المسؤولين الاقتصاديين وقادة القطاع المالي لمناقشة التقلبات الاقتصادية الكلية، والتغيرات التنظيمية، والمخاطر الجيوسياسية .

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث مجموعة من أبرز الفعاليات الرئيسية مثل منتدى "ريزولف" و"فينتيك أبوظبي"، إلى جانب " الذكاء الاصطناعي في أبوظبي" الذي سيناقش العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية. كما يسلّط منتدى "بلوكتشين أبوظبي" الضوء على تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية والتمويل اللامركزي، وتأثيره على النظم المالية التقليدية، في حين يلتقي صنّاع السياسات وقادة الشركات والمبتكرين العالميين في طاولة مستديرة لقادة الويب 3 ( Web3 ).

أما اليوم الأخير، فيركز على الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال منتدى أبوظبي للتمويل المستدام. كما ستُعقد الدورة الثانية من منتدى مشروع التعاون الأوروبي-الخليجي حول التحول الأخضر بمشاركة صنّاع السياسات والمنظمين والمؤسسات المالية، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتمويل مستقبل مستدام . ويُختتم الأسبوع بمنتدى المرأة في القطاع المالي " الذي يستضيف عدداً من أبرز القيادات النسائية العالمية في مجال المال والأعمال، إلى جانب حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية ستيرن للأعمال التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي .

للاطلاع على أجندة أسبوع أبوظبي المالي 2025، يرجى الضغط هنا .

لمزيد من المعلومات وتسجيل الحضور، يرجى زيارة: www.adfw.com

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي ( ADGM ) ، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية و المركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

يتولى أبوظبي العالمي ( ADGM ) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي ( ADGM ) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كم يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي ( ADGM ) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال .

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي ( ADGM ) ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن " و"إنستجرام" : @ADGM و X : @adglobalmarket

