ADFW 聚焦阿布扎比的全球野心與重要人道主義承諾拉開序幕

阿聯酋阿布扎比2025年12月10日 /美通社/ -- Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025 今天開幕，多位全球最具影響力的金融和商業領袖就該首都的不斷變化經濟格局與全球舞台策略角色，展開重要討論。

今年的 ADFW（由 ADGM 主辦）是該區旗艦金融盛會中，最大規模兼最意義重大的一屆。本屆由 Mohamed bin Zayed (MBZ) Foundation for Humanity 號召，也見證里程碑承諾時刻。Gates Foundation 主席 Bill Gates 與其他國際領袖、慈善家與全球衛生合作夥伴共同承諾為杜絕小兒麻痺而撥款 19 億美元。

ADFW 正式開幕典禮匯聚阿布扎比的經濟領袖與國際代表，並舉行促進全球合作與對話的高級會議。這為當天定下有抱負的氣氛，邀請全球決策者參與一場信任、傳承與未來互聯為主題的對話。

Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下（Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) 及 ADGM 主席）於開幕致詞中表示：「在短短四年內，ADFW 已成為全球最具影響力金融盛會之一。這反映一個經濟正在以明確目標，清晰思維與持續帶來重塑全球市場成果而冒起。今年，我們歡迎來自全球各地的領袖，他們代表超過 60 兆美元資產和超過一半全球 GDP。」

閣下補充：「過去二十五年，阿布扎比一直保持雙 A 信用評級。從未被調低過，並連續十七季實現 GDP 增長。僅上一季，GDP 增長 6.6%。我們是全球最富有主權財富的城市，也是該區領先兼最大規模的國際金融中心。我們的資本市場已連續六年增長，外國投資激增四倍，而目前佔全部交易活動超過三份之一。」

ADEF：當地動力遇上全球抱負

當天較早時間，第三屆 ADEF 匯聚阿聯酋內閣部長、主權財富基金高層人士、阿布扎比產業領導企業行政總裁與國際持份者，共同探討阿布扎比的經濟多元、產業策略、基礎設施建設規劃與不斷發展的貿易夥伴關係。它還重點介紹 Falcon Economy 的進展——2025 年第二季 GDP 達 3,063 億阿聯酋迪拉姆，非石油經濟增長較去年同期增長 6.6%。

在論壇開幕禮中，Mubadala Investment Company 董事總經理兼集團行政總裁 Khaldoon Al Mubarak 閣下發表高瞻遠矚的致詞並表示：「現在，阿布扎比已成為全球的資本、AI、能源、創新及生命科學中心。我們正在圍繞將定義新一代全球財富與全球成長的產業和科技，而建立全球互聯的經濟體系。阿布扎比與在座每位合作夥伴，將成為未來一切的核心。若您相信世界正在改變，那就投資於能夠塑造這改變的地方。」

ADFW 承諾為杜絕小兒麻痺撥款 19 億美元

下午，MBZ Foundation for Humanity 與 Global Polio Eradication Initiative (GPEI) 攜手舉行全球認捐「Investing in Humanity」小組討論。Gates 與 Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity 主席 Sheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下和埃塞俄比亞衛生部長 Mekdes Daba 博士閣下，一起上台。

多個捐助者和國家/地區（包括：Gates Foundation 捐款 12 億美元、Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity 捐款 1.4 億美元、Rotary International 捐款 4.5 億美元、Bloomberg Philanthropies 捐款 1 億美元、巴基斯坦捐款 1.54 億美元、德國捐款 6200 萬美元、美國捐款 4600 萬美元、日本捐款 600 萬美元、Islamic Food & Nutrition Council of America (IFANCA) 捐款 400 萬美元，以及盧森堡捐款 300 萬美元），許下捐款承諾。

Gates 表示：「這杜絕小兒麻痺症的鬥爭顯示全世界為了共同目標而一起投資時，一切皆有可能。雖然我們已完成 99.9% 目標，但最後這段路程需要我們保持一路以來的相同決心。這筆新資金將幫助我們最終完成目標，並加強保護兒童避免這可怕疾病的系統，作為長遠之計。」

新人與重要合作

在 ADFW 開幕當天，多間公司宣佈於 ADGM 設立分公司。在全面監管框架下，ADGM 的 Financial Services Regulatory Authority (FSRA) 正式批准 Binance 全球平台 Binance.com 的牌照。同時，全球領先投資銀行 Cantor 與全球基礎設施發展商兼投資者 Plenary Group 均已獲得 FSRA 的 In Principle Approval (IPA)，而正在擴大他們於中東的業務。

另一項重大聲明中，Mubadala 與 Aldar 承諾投資超過 600 億阿聯酋迪拉姆，擴建 Al Maryah Island 北側。該項目總建築面積將超過 150 萬平方米，包括甲級寫字樓、豪華住宅、零售與酒店——完美融合商業、社區與生活品味。

分組活動：見解導向兼聚焦產業的對話

開幕當天也安排豐富活動，包括僅限受邀者參加的論壇，以及公眾論壇。特色活動眾多，包括 Global Markets Summit（這是全新增加的活動，分析影響貿易流動、投資策略與全球資本網絡重組的宏觀經濟暗流。）、CNBC's New Energy Finance Forum（此會議召集能源產業的行政總裁與阿聯酋能源部長，共同探討在轉型經濟中，AI、能源需求與投資流動的交匯點）、Greenwich Economic Forum（全球行政總裁與投資領袖的閉門會議）、Private Wealth Dialogues（關心家族辦公室策略與私人銀行的趨勢）、CEO Global Growth Forum（匯聚投資組合公司領袖），以及 UBS Investor Forum（探討新興資本機會與跨國投資流動）。

如欲查看更多 ADFW 詳情，請瀏覽 www.adfw.com。

