ADFW、アブダビの世界的な野心と大規模な人道支援への誓約を掲げ開幕

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- アブダビ・ファイナンス・ウィーク（ADFW）2025が本日開幕し、世界で最も影響力のある金融・ビジネス界のリーダーが集結して、首都の進化する経済情勢や、世界の舞台における戦略的役割について重要な議論を展開しました。

今年のADFWは、ADGMが主催する地域を代表する金融イベントとして、過去最大かつ最も重要な開催となっています。また今年の開催では、Mohamed bin Zayed (MBZ) Foundation for Humanityにより、大規模な誓約に関する歴史的な瞬間が生み出されました。Gates Foundation会長のBill Gates氏は、他の国際的リーダーやフィランソロピスト、グローバルヘルス分野のパートナーとともに、ポリオ根絶に向けて総額19億ドルの支援を共同で誓約しました。

公式なADFW開会式では、アブダビの経済界を代表する指導者と国際代表団が一堂に会し、グローバルな協力と対話を促進するハイレベルな会合が開催されました。この開会式は、信頼、継承、そして未来のつながりを基盤とした議論へと世界の意思決定者を招き入れ、その日の議論全体において野心的な方向性を示すものとなりました。

開会の挨拶で、Abu Dhabi Department of Economic Development（ADDED）およびADGMの議長であるAhmed Jasim Al Zaabi閣下は次のように述べました。「わずか4年で、ADFWは世界で最も影響力のある金融イベントの一つへと成長しました。それは、明確な目的を持って発展し、的確な思考に基づき、常に世界の市場を再構築する成果を生み出し続ける経済を体現するものです。今年は、世界中から60兆ドル超の資産を代表し、世界のGDPの半分以上を占めるリーダーの方々をお迎えしています。」

同氏はさらに次のように述べました。「アブダビは25年間にわたり、一度の格下げもなくダブルAの信用格付けを維持し、17四半期連続のGDP成長を達成しており、直近の四半期だけでも6.6%の成長となっています。私たちは、政府系ファンドの規模で世界一を誇る都市であり、地域における最大かつ最先端の国際金融センターです。私たちの資本市場は6年連続で成長し、海外投資は4倍に急増し、現在では全取引の3分の1以上を占めています。」

ADEF：地域の躍進と世界的な野心の融合

同日午前には、第3回ADEFが開催され、UAE閣僚、政府系ファンドの幹部、アブダビを代表する産業企業のCEO、国際的ステークホルダーが集結し、アブダビの経済多角化、産業戦略、インフラ整備計画、そして進化する貿易パートナーシップについて議論しました。また、「ファルコン・エコノミー」の進展にも焦点が当てられ、2025年第2四半期のGDPは3,063億ディルハムに達し、非石油部門の経済成長率は前年同期比6.6%となったことが強調されました。

フォーラムの冒頭で、Mubadala Investment Companyのマネージングディレクター兼グループCEOであるKhaldoon Al Mubarak閣下は、次のように先見的なメッセージを述べました。「今日のアブダビは、資本、AI、エネルギー、イノベーション、ライフサイエンスのグローバル拠点です。私たちは、次世代の世界的富と経済成長を方向付ける産業とテクノロジーを中心に据え、グローバルに接続された経済を構築しています。アブダビ、そしてこの場にいるパートナーこそが、その未来を形作る中心的存在になるのです。もし世界が変化していると信じるのであれば、その変化を自ら創り出せる場所に投資してください。」

ADFWでポリオ撲滅に向けた19億ドルの支援の誓約

午後には、Global Polio Eradication Initiative（GPEI）と連携し、MBZ Foundation for Humanityが主催する世界的な誓約イベント「人類への投資」パネルディスカッションが開催されました。Gates氏は、Mohamed bin Zayed Foundation for Humanityの議長であるSheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下および、エチオピア保健大臣のMekdes Daba博士（閣下）とともに登壇しました。

支援の誓約は、Gates Foundationから12億ドル、Mohamed bin Zayed Foundation for Humanityから1億4,000万ドル、Rotary Internationalから4億5,000万ドル、Bloomberg Philanthropiesから1億ドル、パキスタンから1億5,400万ドル、ドイツから6,200万ドル、米国から4,600万ドル、日本から600万ドル、Islamic Food & Nutrition Council of America（IFANCA）から400万ドル、そしてルクセンブルクから300万ドルと、多様なドナーや各国から表明されました。

「ポリオ撲滅の取り組みは、世界が共通の目標に向けて共に投資することで、何が可能になるのかを示すものです。私たちはすでに99.9%の地点まで到達していますが、最後の一歩には、ここまで歩んできたのと同じ強い決意が求められます」と、Gates氏は述べました。「今回の新たな資金提供により、私たちはゴールに到達し、この恐ろしい病から子どもたちを恒久的に守る仕組みをさらに強化することができます。」

新規参入企業と大規模な協業

ADFW初日には、多くの企業がADGMへの拠点設立を発表しました。また、ADGMの金融サービス規制庁（FSRA）は、包括的な規制枠組みの下で、BinanceのグローバルプラットフォームであるBinance.comの認可を正式に承認しました。一方、世界有数の投資銀行であるCantorおよび、グローバルなインフラ開発・投資企業であるPlenary Groupは、FSRAからの原則承認（IPA）を取得し、中東での事業展開を拡大しています。

さらに重要な発表として、MubadalaとAldarは、アル・マライア島北側の開発において600億ディルハム超の拡張計画を進めることを表明しました。この開発では、総延床面積150万平方メートル超を供給し、グレードAオフィス、ラグジュアリーレジデンス、リテール、ホスピタリティを含む施設を整備することで、商業、コミュニティ、ライフスタイルをシームレスに融合させる計画です。

ブレイクアウト・イベント：洞察重視・セクター特化型の対話

初日は、招待制および一般公開のフォーラムを含む充実した議題が展開されました。主な内容として、貿易動向、投資戦略、そしてグローバル資本ネットワーク再編を形作るマクロ経済の潮流を検討する新設イベント「グローバル・マーケット・サミット」、エネルギー企業のCEOおよびUAEエネルギー大臣が参加し、移行期経済におけるAI・エネルギー需要・投資動向の交差点を議論した「CNBC主催の新エネルギー・金融フォーラム」、グローバル企業のCEOや投資リーダーが非公開形式で集う「グリニッジ経済フォーラム」、ファミリーオフィス戦略とプライベートバンキングの潮流に焦点を当てた「プライベート・ウェルス・ダイアログ」、投資先企業のリーダーが集結した「CEOグローバル・グロース・フォーラム」、そして新たな資本機会と国境を越えた投資フローを探る「UBS投資家フォーラム」が開催されました。

ADFWの詳細については、www.adfw.com をご覧ください。

