Inauguración de la ADFW con un enfoque en la ambición mundial y un importante compromiso humanitario en Abu Dabi

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, se inauguró la Semana de Finanzas de Abu Dabi (Abu Dhabi Finance Week, ADFW) 2025; en el evento, algunos de los líderes financieros y empresariales más influyentes del mundo participaron en un diálogo crítico sobre la evolución del panorama económico y el rol estratégico del capital en el panorama mundial.

La ADFW de este año, organizada por ADGM, es la edición más grande e importante de la reunión financiera emblemática de la región. Además, esta edición fue testigo de un compromiso histórico convocado por la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad (MBZ). Bill Gates, presidente de la Gates Foundation, se unió a otros líderes, filántropos y socios en salud mundial internacionales para comprometer un total de 1.900 millones de dólares que se destinarán a erradicar la poliomielitis.

La ceremonia oficial de inauguración de la ADFW reunió al líderes económicos de Abu Dabi y a delegados internacionales en una asamblea de alto nivel para catalizar la colaboración y el diálogo mundiales. Este hito en la agenda estableció un tono ambicioso para la jornada e instó a los responsables de tomar decisiones a nivel mundial a sostener una conversación definida por la confianza, el legado y la conectividad futura.

En su discurso de apertura, Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED) y del ADGM, declaró: "En solo cuatro años, la ADFW se ha convertido en uno de los encuentros financieros más influyentes del mundo. Esta es un reflejo de una economía que se eleva con propósito, piensa con claridad y ofrece resultados consistentes que redefinen los mercados globales. Este año, recibimos a líderes de todo el mundo que representan más de 60.000 millones de dólares en activos, es decir, más de la mitad del PIB mundial".

Su Excelencia añadió: "Durante veinticinco años, Abu Dabi mantuvo una calificación crediticia de doble A, sin una sola rebaja, y logró diecisiete trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, con 6,6 % solo en el último trimestre. Somos la ciudad más rica del mundo en fondo soberano y el centro financiero internacional líder y más grande de la región. Nuestros mercados de capitales han crecido durante seis años consecutivos, con una inversión extranjera que se ha multiplicado por cuatro y que ahora representa más de un tercio de toda la actividad".

ADEF: el impulso local converge con la ambición mundial

Más temprano durante la jornada, la tercera edición de ADEF reunió a ministros del gabinete de los EAU, ejecutivos de fondos de patrimonio soberano, directores ejecutivos de los campeones industriales de Abu Dabi y partes interesadas internacionales para explorar la diversificación económica, la estrategia industrial, la cartera de infraestructura y la evolución de las alianzas comerciales de Abu Dabi. Asimismo, se destacó el progreso de la "economía Falcon": el PIB del segundo trimestre de 2025 alcanzó los 306.300 millones de dirhams y el crecimiento económico no petrolero fue del 6,6 % interanual.

En la inauguración del foro, Su Excelencia Khaldoon Al Mubarak, director general y director ejecutivo del grupo de Mubadala Investment Company, transmitió un mensaje visionario y comentó: "Actualmente, Abu Dabi es un centro global de capital, IA, energía, innovación y ciencias de biológicas. Estamos diseñando y estableciendo una economía globalmente conectada en torno a los sectores y tecnologías que definirán la próxima generación de riqueza global y crecimiento mundial. Abu Dabi y nuestros aliados en esta sala serán instrumentales en todo lo que nos depare el futuro. Si creen que el mundo está cambiando, inviertan en lo que puede impulsar tal cambio".

Compromiso de 1.900 millones de dólares para erradicar la polio en la ADFW

Por la tarde, la Fundación MBZ para la Humanidad, en colaboración con la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis (GPEI, por sus siglas en inglés), organizó el panel de compromiso mundial, "Inversión en la humanidad". Acompañaron a Gates en el escenario Su Alteza, Sheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidenta de la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad y Su Excelencia, Dr. Mekdes Daba, Ministro de Salud de Etiopía.

Se celebraron compromisos de contribuciones de un grupo diverso de donantes y países, incluidos 1.200 millones de dólares de la Gates Foundation; 140 millones de dólares de la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad; 450 millones de dólares de Rotary International; 100 millones de dólares de Bloomberg Philanthropies; 154 millones de dólares de Pakistán y 62 millones de dólares de Alemania; 46 millones de dólares de Estados Unidos; 6 millones de dólares de Japón; 4 millones de dólares del Islamic Food & Nutrition Council of America (IFANCA); y 3 millones de dólares de Luxemburgo.

"La lucha por erradicar la poliomielitis evidencia lo que es posible cuando el mundo invierte en conjunto para concretar un objetivo compartido. Llevamos 99,9 por ciento del camino recorrido, pero el último tramo exige la misma determinación que nos llevó hasta aquí", afirmó Gates. "Este financiamiento renovado nos ayudará a cruzar la línea de meta y fortalecer para siempre los sistemas que protegen a los niños de esta terrible enfermedad".

Nuevos socios y grandes colaboraciones

Varias empresas anunciaron su constitución en ADGM, durante la jornada inaugural de la ADFW. La Autoridad Normativa de Servicios Financieros (FSRA, por sus siglas en inglés) de ADGM aprobó formalmente la autorización de la plataforma global de Binance, Binance.com, bajo un marco normativo integral. Mientras tanto, Cantor, banco de inversión global de primer nivel y Plenary Group, desarrollador e inversor de infraestructura mundial, obtuvo una Aprobación en Principio (IPA) de la FSRA y está ampliando su presencia en Medio Oriente.

En otro anuncio importante, Mubadala y Aldar se comprometieron a ampliar el lado norte de la isla Al Maryah con más de 60.000 millones de dirhams. El proyecto ofrecerá más de 1,5 millones de metros cuadrados de superficie bruta, incluidas oficinas de grado A, viviendas de lujo, comercio minorista y hotelería, lo que combinará a la perfección los ámbitos de comercio, comunidad y estilo de vida.

Eventos paralelos: diálogos centrados en el sector y basados en información

El día de la inauguración también se destacó por una sólida agenda de foros públicos y solo para invitados. Los aspectos destacados incluyeron la Cumbre de Mercados Globales, evento agregado en forma reciente, que examinó las corrientes macroeconómicas subyacentes que definen los flujos comerciales, las estrategias de inversión y la realineación de la red de capital global, el Foro de Finanzas de Nueva Energía de CNBC , que convocó a los directores ejecutivos de energía y al Ministro de Energía de los EAU para examinar la convergencia entre IA, demanda de energía y flujos de inversión en la economía de transición; el Foro Económico de Greenwich, reunión a puertas cerradas de directores ejecutivos y líderes de inversión globales, Diálogos sobre patrimonio privado, centrados en la estrategia de gestión del patrimonio familiar y las tendencias de la banca privada; el Foro de Crecimiento Global de directores ejecutivos, que reunió a líderes de empresas de cartera y el Foro de Inversores de UBS, que exploró las oportunidades de capital emergentes y los flujos de inversión transfronterizos.

Para obtener más información sobre la ADFW, visite www.adfw.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

FUENTE ADGM