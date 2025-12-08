ADFW eröffnet mit einem Schlaglicht auf Abu Dhabis globale Ambitionen und humanitäre Zusagen

ABU DHABI, VAE, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025 wurde heute mit einigen der einflussreichsten Finanz- und Wirtschaftsführer der Welt eröffnet, die sich an einem kritischen Diskurs über die sich entwickelnde Wirtschaftslandschaft und die strategische Rolle der Hauptstadt auf der Weltbühne beteiligten.

Die diesjährige ADFW, die von der ADGM ausgerichtet wird, ist die größte und bedeutendste Ausgabe des wichtigsten Finanztreffens der Region. Diese Ausgabe war auch Zeuge eines bahnbrechenden Pledging-Moments, der von der Mohamed bin Zayed (MBZ) Foundation for Humanity veranstaltet wurde. Bill Gates, Vorsitzender der Gates Foundation, hat gemeinsam mit anderen internationalen Führungspersönlichkeiten, Philanthropen und Partnern im Bereich der globalen Gesundheit 1,9 Mrd. USD für die Ausrottung der Kinderlähmung zur Verfügung gestellt.

Die offizielle ADFW-Eröffnungszeremonie brachte Abu Dhabis Wirtschaftsführer und internationale Delegierte zu einer hochrangigen Versammlung zusammen, um die globale Zusammenarbeit und den Dialog zu fördern. Sie setzte einen ehrgeizigen Akzent für den Tag und lud globale Entscheidungsträger zu einem Gespräch ein, das von Vertrauen, Vermächtnis und zukünftiger Konnektivität geprägt war.

In seiner Eröffnungsrede erklärte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und ADGM, „In nur vier Jahren ist die ADFW zu einem der einflussreichsten Finanztreffen der Welt geworden. Sie spiegeln eine Wirtschaft wider, die zielstrebig agiert, klar denkt und beständig Ergebnisse liefert, die die globalen Märkte neu gestalten. In diesem Jahr begrüßen wir Führungskräfte aus der ganzen Welt, die mehr als 60 Billionen Dollar an Vermögenswerten repräsentieren, was mehr als der Hälfte des weltweiten BIP entspricht."

S.E. fügte hinzu: „Fünfundzwanzig Jahre lang hat Abu Dhabi ein Double-A-Kreditrating, ohne eine einzige Herabstufung, und siebzehn aufeinander folgende Quartale mit einem BIP-Wachstum von 6,6 Prozent allein im letzten Quartal. Wir sind die reichste Stadt der Welt, was das Staatsvermögen angeht, und das führende und größte internationale Finanzzentrum der Region. Unsere Kapitalmärkte sind in sechs aufeinanderfolgenden Jahren gewachsen, wobei die ausländischen Investitionen um das Vierfache gestiegen sind und nun mehr als ein Drittel aller Aktivitäten ausmachen."

ADEF: Lokaler Schwung trifft auf globale Ambitionen

Auf der dritten Ausgabe des ADEF trafen sich Minister des Kabinetts der VAE, Führungskräfte von Staatsfonds, CEOs von Abu Dhabis führenden Industrieunternehmen und internationale Interessenvertreter, um die wirtschaftliche Diversifizierung Abu Dhabis, die Industriestrategie, die Infrastrukturprojekte und die sich entwickelnden Handelspartnerschaften zu erörtern. Darüber hinaus wurden die Fortschritte der Falcon-Wirtschaft hervorgehoben - mit einem BIP von 306,3 Mrd. AED im 2. Quartal 2025 und einem Wirtschaftswachstum von 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr (ohne Öl).

Eröffnung des Forums, S.E. Khaldoon Al Mubarak, Managing Director & Group CEO der Mubadala Investment Company, überbrachte eine visionäre Botschaft: „Abu Dhabi ist heute ein globales Zentrum für Kapital, KI, Energie, Innovation und Biowissenschaften. Wir entwickeln eine global vernetzte Wirtschaft, die auf den Sektoren und Technologien aufbaut, die die nächste Generation des globalen Wohlstands und des globalen Wachstums bestimmen werden. Abu Dhabi und unsere Partner in diesem Raum werden bei der Gestaltung dieser Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Wenn Sie glauben, dass sich die Welt verändert, investieren Sie dort, wo Sie diesen Wandel mitgestalten können."

1,9 Mrd. USD Polio-Zusage auf der ADFW

Am Nachmittag fand das Panel „Investing in Humanity" statt, das von der MBZ Foundation for Humanity in Zusammenarbeit mit der Global Polio Eradication Initiative (GPEI) veranstaltet wurde. Gates wurde auf der Bühne von Ihrer Hoheit Sheikha Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vorsitzende der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity, und S.E. Dr. Mekdes Daba, Gesundheitsminister, Äthiopien.

Die Zusagen kamen von einer Vielzahl von Gebern und Ländern, darunter 1,2 Mrd. USD von der Gates Foundation, 140 Mio. USD von der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity, 450 Mio. USD von Rotary International, 100 Mio. USD von Bloomberg Philanthropies, 154 Mio. USD von Pakistan und 62 Mio. USD von Deutschland, 46 Mio. USD von den Vereinigten Staaten von Amerika, 6 Mio. USD von Japan, 4 Mio. USD vom Islamic Food & Nutrition Council of America (IFANCA) und 3 Mio. USD von Luxemburg.

„Der Kampf gegen die Kinderlähmung zeigt, was möglich ist, wenn sich die Welt für ein gemeinsames Ziel einsetzt. Wir haben 99,9 Prozent des Weges geschafft - aber das letzte Stück erfordert die gleiche Entschlossenheit, die uns so weit gebracht hat", sagte Gates. „Diese erneute Finanzierung wird uns helfen, die Ziellinie zu überqueren und die Systeme zu stärken, die Kinder vor dieser schrecklichen Krankheit endgültig schützen."

Newcomer und wichtige Kooperationen

Am Eröffnungstag der ADFW kündigte eine Reihe von Unternehmen ihre Ansiedlung in der ADGM an. Die Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen (FSRA) der ADGM hat die Zulassung der globalen Plattform von Binance, Binance.com, im Rahmen eines umfassenden regulatorischen Rahmens formell genehmigt. In der Zwischenzeit haben Cantor, eine führende globale Investmentbank, und die Plenary Group, ein globaler Infrastrukturentwickler und -investor, eine Grundsatzgenehmigung (IPA) von der FSRA erhalten und bauen ihre Präsenz im Nahen Osten aus.

In einer weiteren wichtigen Ankündigung verpflichteten sich Mubadala und Aldar, die Nordseite von Al Maryah Island für mehr als 60 Milliarden AED zu erweitern. Das Projekt wird eine Bruttogeschossfläche von mehr als 1,5 Millionen Quadratmetern umfassen, darunter Büros der Klasse A, Luxuswohnungen, Einzelhandel und Gastronomie - eine nahtlose Verschmelzung von Kommerz, Gemeinschaft und Lifestyle.

Breakout-Veranstaltungen: Erkenntnisorientierte, sektorbezogene Dialoge

Der Eröffnungstag umfasste auch ein umfangreiches Programm mit eingeladenen und öffentlichen Foren. Zu den Höhepunkten gehörten Global Markets Summit, eine neu hinzugekommene Veranstaltung, die die makroökonomischen Unterströmungen untersuchte, die Handelsströme, Investitionsstrategien und die Neuausrichtung des globalen Kapitalnetzwerks prägen, CNBC's New Energy Finance Forum, bei dem CEOs aus dem Energiebereich und der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate zusammenkamen, um die Überschneidung von KI, Energienachfrage und Investitionsströmen in der Übergangswirtschaft zu untersuchen; das Greenwich Economic Forum, eine geschlossene Versammlung globaler CEOs und führender Investmentmanager, Private Wealth Dialogues, , das sich auf Family-Office-Strategien und Trends im Private Banking konzentrierte; das CEO Global Growth Forum, das Führungskräfte von Portfoliounternehmen zusammenbrachte, und das UBS Investor Forum, , das sich mit neuen Kapitalmöglichkeiten und grenzüberschreitenden Investitionsströmen befasste.

