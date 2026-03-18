تتعاون Ingenico مع Visa لتسريع حلول التجارة الموحدة عبر مختلف الصناعات

سوريسن، فرنسا، 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تعاونت شركة Ingenico، الرائدة عالميًا في مجال قبول المدفوعات والخدمات المرتبطة بها، مع شركة Visa، الرائدة عالميًا في المدفوعات، لتعزيز القيمة المقدَّمة للعملاء الحاليين والمستقبليين وتوسيع نطاقها. يجمع الحل الجديد بين أجهزة نقاط البيع الذكية AXIUM المعتمدة على نظام أندرويد من Ingenico وبين Visa Acceptance Platform، بما في ذلك خدمات بوابة الدفع وإدارة المخاطر.

Ingenico AXIUM Visa

من خلال الاستفادة من خبرة Visa الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، سيساهم هذا التعاون في تطوير خيارات الدفع المبتكرة لدى Ingenico، وتوفير معاملات سلسة عبر الإنترنت، إضافة إلى تقديم حلول متعددة القنوات قابلة للتوسع لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. كما يتضمن التعاون الاستفادة من خبرة Ingenico في المدفوعات داخل المتاجر عبر منصة AXIUM Android، التي توفر وظائف متقدمة وواجهات سهلة الاستخدام.

إن العنصر الرئيسي في هذا التعاون هو منصة توفر اعتمادًا تقنيًا مسبقًا بالإضافة إلى Visa Acceptance Platform، مما يقلّل بشكلٍ كبير من زمن طرح الحلول في السوق، مع الحفاظ على الامتثال للمتطلبات المتعددة في قطاعات الصناعة وأنظمة الدفع. وسيغطي حالات الاستخدام في قطاع التجزئة للشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع المطاعم، بالإضافة إلى تمكين مطوري البرمجيات المستقلين (ISVs) من الأطراف الخارجية.

من خلال هذا التعاون، ستواصل Ingenico وVisa إحداث ثورة في حلول المدفوعات. سيسهم هذا التحالف في تبسيط عملية اعتماد المدفوعات داخل المتاجر بشكلٍ آمن، كما سيساعد التجار والشركاء على توسيع أعمالهم بشكلٍ أسرع من خلال تقليل تعقيد وتكلفة عمليات الاعتماد الفني وتطوير المنصات.

نبذة عن شركة Ingenico

شركة Ingenico هي شركة عالمية رائدة في مجال قبول المدفوعات والخدمات المرتبطة بها، تساعد العملاء والشركاء على تحقيق المزيد في عالم التجارة. مع أكثر من 3,000 موظف في 32 دولة، وخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، كانت Ingenico في طليعة مشهد التجارة المتطور. يتم نشر عشرات الملايين من أجهزة Ingenico في أكثر من 120 دولة، وهي تعمل عبر أكثر من 2,500 تطبيق، لدعم ملايين المستهلكين يوميًا. من خلال حلول متكاملة متقدمة وشبكة واسعة من الشركاء، تعمل Ingenico على تبسيط عمليات الدفع وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تساعد الشركات على النمو ودفع عجلة التجارة إلى الأمام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2936129/Portable_AXIUM_Visa.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2465185/Ingenico_black_CMYJ_Logo.jpg