Ingenico a Visa spolupracujú na urýchlení jednotných riešení pre obchod v rôznych odvetviach
Mar 18, 2026, 14:09 ET
SURESNES, Francúzsko, 18. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Ingenico, globálny líder v oblasti prijímania platieb a platobných služieb, spolupracuje so spoločnosťou Visa, globálnym lídrom v oblasti platieb, s cieľom zvýšiť a rozšíriť hodnotu pre súčasných aj budúcich klientov. Riešenie kombinuje inteligentné POS terminály AXIUM značky Ingenico založené na systéme Android s platformou pre akceptáciu kariet Visa vrátane služieb brány a riadenia rizík.
Vďaka rozsiahlym skúsenostiam spoločnosti Visa v oblasti elektronického obchodu môže táto spolupráca rozšíriť inovatívne platobné možnosti spoločnosti Ingenico, plynulé online transakcie a schopnosť poskytovať škálovateľné riešenia pre všetky kanály navrhnuté tak, aby spĺňali rozmanité potreby klientov. Bude využívať odborné znalosti platformy AXIUM pre Android od spoločnosti Ingenico, ktorá ponúka robustnú funkčnosť a užívateľsky prívetivé rozhrania.
Hlavnou súčasťou spolupráce je platforma, ktorá poskytuje technickú predbežnú certifikáciu s platformou pre akceptáciu kariet Visa. Výrazne sa tak skráti čas uvedenia na trh a zároveň splní viacero požiadaviek odvetvia a platieb. Bude pokrývať prípady využitia v maloobchode, malých a stredných podnikoch a reštauráciách, ako aj podporou tretích strán – nezávislých dodávateľov softvéru.
Prostredníctvom tejto spolupráce budú spoločnosti Ingenico a Visa naďalej transformovať platobné riešenia. Táto spolupráca zjednoduší proces bezpečnej autorizácie platieb v obchodoch a pomôže obchodníkom a partnerom rýchlejšie škálovať svoje podnikanie znížením zložitosti a nákladov na certifikácie a vývoj platformy.
O spoločnosti Ingenico
Spoločnosť Ingenico je globálnym lídrom v oblasti prijímania platieb a služieb. Pomáha zákazníkom a partnerom rozvíjať ich podnikanie. S viac ako 3000 zamestnancami v 32 krajinách a viac ako štyrmi desaťročiami v podnikaní stojí Ingenico v popredí vyvíjajúceho sa obchodného prostredia. Desiatky miliónov zariadení Ingenico sú nasadené vo viac ako 120 krajinách, beží na nich viac ako 2500 aplikácií, ktoré denne podporujú milióny spotrebiteľov. Prostredníctvom pokročilých integrovaných riešení a širokej partnerskej siete spoločnosť Ingenico zjednodušuje platby a poskytuje služby s pridanou hodnotou, ktoré pomáhajú firmám rásť a posúvať obchod vpred.
