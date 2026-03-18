Ingenico и Visa сотрудничают для ускорения унифицированных коммерческих решений в разных отраслях

СЮРЕН, Франция, 18 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Ingenico, мировой лидер в области приема платежей и услуг, сотрудничает с Visa, мировым лидером в области платежей, с целью повышения и расширения ценности для нынешних и будущих клиентов. Решение сочетает в себе интеллектуальные POS-терминалы AXIUM на базе Android от Ingenico с платформой Visa Acceptance, включая шлюз и услуги по управлению рисками.

Ingenico AXIUM Visa

Используя обширный опыт Visa в области электронной коммерции, это сотрудничество может расширить инновационные способы оплаты Ingenico, бесперебойные онлайн-транзакции и способность предоставлять масштабируемые омниканальные решения, предназначенные для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Оно будет включать в себя опыт работы в магазине платформы AXIUM Android от Ingenico, которая предлагает надежную функциональность и удобные интерфейсы.

Основным компонентом сотрудничества является платформа, которая обеспечивает техническую предварительную сертификацию с помощью платформы Visa Acceptance, что значительно сократит время выхода на рынок, но при этом будет соответствовать нескольким отраслевым и платежным требованиям. Она будет охватывать случаи использования в розничной торговле предприятиями, малом/среднем бизнесе и ресторанах, а также привлечение третьих сторон — независимых поставщиков услуг.

Благодаря этому сотрудничеству Ingenico и Visa продолжат революционизировать платежные решения. Альянс упростит процесс безопасной авторизации платежей в магазине и поможет продавцам и партнерам быстрее масштабировать свой бизнес за счет снижения сложности и стоимости сертификации и разработки платформы.

О компании Ingenico

Ingenico является мировым лидером в области приема платежей и услуг, помогая клиентам и партнерам делать больше с коммерцией. Имея более 3000 сотрудников в 32 странах и более четырех десятилетий в бизнесе, Ingenico находится на переднем крае развивающегося коммерческого ландшафта. Десятки миллионов устройств Ingenico развернуты в более чем 120 странах и работают с более чем 2500 приложениями, поддерживая миллионы потребителей каждый день. Благодаря передовым интегрированным решениям и широкой партнерской сети Ingenico упрощает платежи и предоставляет услуги с добавленной стоимостью, которые помогают предприятиям расти и продвигать коммерцию.

