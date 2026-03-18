Ingenico i Visa nawiązują współpracę, aby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań ujednoliconego handlu w różnych branżach

SURESNES, Francja, 18 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Ingenico, światowy lider w dziedzinie akceptacji płatności i usług płatniczych, nawiązał współpracę z Visa, światowym liderem w dziedzinie płatności, aby zwiększyć i wzbogacić wartości dla obecnych i przyszłych klientów. Rozwiązanie łączy oparte na systemie Android inteligentne terminale POS AXIUM firmy Ingenico z platformą akceptacyjną Visa Acceptance Platform, w tym usługami bramki płatniczej i zarządzania ryzykiem.

Ingenico AXIUM Visa

Wykorzystując bogate doświadczenie Visa w handlu elektronicznym, współpraca ta może przyczynić się do rozwoju innowacyjnych opcji płatności Ingenico, płynnych transakcji online oraz zdolności do dostarczania skalowalnych rozwiązań wielokanałowych zaprojektowanych z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb klientów. Będzie ona opierać się na doświadczeniu Ingenico w zakresie platformy AXIUM na systemie Android, która oferuje solidną funkcjonalność i przyjazne dla użytkownika interfejsy.

W ramach współpracy powstanie platforma umożliwiająca wstępną certyfikację techniczną z wykorzystaniem Visa Acceptance Platform, co znacznie skróci czas wprowadzenia produktu na rynek, przy jednoczesnym spełnieniu licznych wymagań branżowych i płatniczych. Rozwiązanie to obejmie zastosowania w handlu detalicznym, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz gastronomii, a także umożliwi integrację z oprogramowaniem niezależnych dostawców (ISV).

Dzięki tej współpracy firmy Ingenico i Visa nadal będą rewolucjonizować rozwiązania płatnicze. Sojusz ten uprości proces bezpiecznej autoryzacji płatności w sklepach stacjonarnych oraz pomoże akceptantom i partnerom w szybszym skalowaniu działalności poprzez zmniejszenie złożoności i kosztów certyfikacji oraz rozwoju platformy.

Ingenico

Ingenico jest światowym liderem w dziedzinie akceptacji płatności i usług płatniczych, wspierającym klientów i partnerów w rozwijaniu działalności handlowej. Zatrudniając ponad 3000 pracowników w 32 krajach i działając na rynku od ponad czterech dekad, firma stała się pionierem w szybko zmieniającym się świecie handlu. Dziesiątki milionów urządzeń Ingenico jest wdrożonych w ponad 120 krajach i obsługiwanych przez ponad 2500 aplikacji, wspierając miliony konsumentów każdego dnia. Dzięki zaawansowanym, zintegrowanym rozwiązaniom oraz rozległej sieci partnerów Ingenico upraszcza procesy płatności i dostarcza usługi o wartości dodanej, które pomagają firmom rozwijać się i przyczyniają się do postępu w handlu.

