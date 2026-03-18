Ingenico a Visa spolupracují na urychlení sjednocených obchodních řešení napříč odvětvími
News provided byIngenico
Mar 18, 2026, 13:49 ET
SURESNES, Francie, 18, března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Ingenico, globální lídr v oblasti přijímání plateb a služeb, spolupracovala se společností Visa, globálním lídrem v oblasti plateb, s cílem zvýšit a rozšířit hodnotu se současnými i budoucími klienty. Řešení kombinuje chytré POS terminály AXIUM se systémem Android od společnosti Ingenico s platformou Acceptance Platform od firmy Visa, a to včetně brány a služeb řízení rizik.
Díky rozsáhlým zkušenostem společnosti Visa v oblasti elektronického obchodování může tato spolupráce rozšířit inovativní platební možnosti společnosti Ingenico, bezproblémové online transakce a schopnost poskytovat škálovatelná omnichannel řešení navržená tak, aby vyhovovala různorodým potřebám klientů. Bude zahrnovat odborné znalosti platformy Ingenico AXIUM Android, která nabízí robustní funkce a uživatelsky přívětivá rozhraní.
Jádrem spolupráce je platforma, která poskytuje předběžnou technickou certifikaci prostřednictvím Visa Acceptance Platform a významně zkrátí dobu uvedení na trh, přičemž stále splňuje různé průmyslové a platební požadavky. Pokryje případy použití v podnikovém maloobchodě, malých a středních podnicích a restauracích a zároveň umožní zapojení třetích stran (nezávislých výrobců softwaru).
Prostřednictvím této spolupráce budou společnosti Ingenico a Visa pokračovat v revoluci platebních řešení. Jejich spojení zjednoduší proces bezpečného schvalování plateb na prodejně a díky tomu, že snižuje složitost i náklady na certifikace a vývoj platformy, pomůže obchodníkům a partnerům rychleji rozšiřovat podnikání.
O společnosti Ingenico
Společnost Ingenico je světovým lídrem v oblasti přijímání plateb a služeb. Pomáhá zákazníkům a partnerům více využít potenciál obchodu. S více než 3000 zaměstnanci ve 32 zemích a více než čtyřmi desetiletími zkušeností je Ingenico v popředí rozvíjejícího se obchodního prostředí. Desítky milionů zařízení společnosti Ingenico jsou nasazeny ve více než 120 zemích a podporovány více než 2500 aplikacemi, které denně slouží milionům spotřebitelů. Díky pokročilým integrovaným řešením a široké síti partnerů zjednodušuje společnost Ingenico platby a poskytuje služby s přidanou hodnotou, které pomáhají podnikům růst a posouvat obchod vpřed.
