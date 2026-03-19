Ingenico dan Visa Berkolaborasi Mempercepat Pengembangan Solusi Bisnis Terpadu di Berbagai Industri

Dengan pengalaman luas Visa di bidang e-commerce, kolaborasi ini akan melengkapi inovasi opsi pembayaran Ingenico, menghadirkan transaksi daring (online) yang lebih lancar, serta mewujudkan solusi omnichannel berskala luas yang memenuhi beragam kebutuhan klien. Kolaborasi ini juga menyatukan keunggulan layanan transaksi di dalam gerai melalui platform AXIUM Android dari Ingenico yang menawarkan fungsi lengkap dan antarmuka yang mudah digunakan.

Unsur utama dari kerja sama ini terletak pada platform yang menyediakan prasertifikasi teknis dengan Visa Acceptance Platform. Dengan demikian, platform ini mempercepat waktu peluncuran layanan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap berbagai standar industri dan pembayaran. Platform ini akan mencakup berbagai skenario penggunaan di sektor ritel skala besar, usaha kecil dan menengah, serta restoran, sekaligus mendukung integrasi pihak ketiga (ISV).

Melalui kolaborasi ini, Ingenico dan Visa akan terus mendorong inovasi dalam solusi pembayaran. Lebih lagi, aliansi tersebut akan menyederhanakan proses otorisasi pembayaran di dalam gerai secara aman, serta membantu pihak penjual (merchant) dan mitra mengembangkan bisnis dengan lebih cepat sekaligus mengurangi kompleksitas dan biaya sertifikasi dan pengembangan platform.

Tentang Ingenico

Ingenico adalah pemimpin industri global yang menyediakan solusi dan layanan untuk memproses transaksi pembayaran (payments acceptance). Menjangkau 32 negara dengan dukungan lebih dari 3.300 karyawan, Ingenico telah memimpin dunia bisnis selama lebih dari empat dekade. Puluhan juta perangkat pembayaran Ingenico telah digunakan di lebih dari 120 negara, serta didukung lebih dari 2.500 aplikasi. Ingenico melayani jutaan konsumen setiap hari. Lewat solusi mutakhir dan terintegrasi, serta jaringan kemitraan, Ingenico mempermudah transaksi pembayaran dan memberikan layanan bernilai tambah yang menggerakkan dunia bisnis.

