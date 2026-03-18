Ingenico y Visa Colaboran para Acelerar Soluciones de Comercio Unificado en Diversas Industrias

SURESNES, Francia, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Ingenico, líder global en aceptación y servicios de pago, colaboró con Visa, líder mundial en pagos, para ampliar y fortalecer el valor ofrecido a clientes actuales y futuros. La solución combina terminales inteligentes AXIUM de Ingenico basadas en Android con la Plataforma de Aceptación Visa que incluye un gateway y servicios de gestión de riesgos.

Ingenico AXIUM Visa

Aprovechando la amplia experiencia de Visa en comercio electrónico, esta colaboración permitirá ampliar las innovadoras opciones de pago de Ingenico, ofrecer transacciones en línea más fluidas y proporcionar soluciones omnicanal escalables diseñadas para atender las diversas necesidades de los clientes. La iniciativa integrará la experiencia en tiendas de la plataforma Android AXIUM de Ingenico, que ofrece funcionalidades robustas y una interfaz fácil de usar.

El componente principal de esta colaboración es una plataforma que ofrece pre–certificación técnica con la Plataforma de Aceptación Visa, lo que reducirá significativamente el tiempo de salida al mercado al mismo tiempo que cumple con múltiples requisitos de la industria y del ecosistema de pagos. La solución abarcará casos de uso en retail empresarial, pequeñas y medianas empresas y restaurantes, además de habilitar a terceros y desarrolladores independientes (ISVs).

A través de esta colaboración, Ingenico y Visa seguirán revolucionando las soluciones de pago. La alianza simplificará el proceso de autorización segura de pagos presenciales y ayudará a comercios y socios a escalar sus negocios más rápidamente al reducir la complejidad y los costos asociados con certificaciones y desarrollo de plataformas.

Acerca de Ingenico

Ingenico es un líder global en aceptación y servicios de pago, que ayuda a clientes y socios a hacer más con el comercio. Con más de 3,000 empleados en 32 países y más de cuatro décadas de experiencia, Ingenico ha estado a la vanguardia de la evolución del comercio. Decenas de millones de dispositivos Ingenico están desplegados en más de 120 países y funcionan con más de 2,500 aplicaciones, apoyando a millones de consumidores cada día. A través de soluciones integradas avanzadas y una amplia red de socios, Ingenico simplifica los pagos y ofrece servicios de valor agregado que ayudan a las empresas a crecer y a impulsar el comercio.

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FUENTE Ingenico