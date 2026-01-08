تستعرض شركة TCL مُستقبَل التقنيات البصرية وأسلوب الحياة الذكي من خلال المنتجات والحلول الرائدة في معرض CES 2026

لاس فيغاس, 8 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- كشفت TCL، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والعلامة التجارية رقم 1 عالميًا في تقنيات Mini LED وأجهزة التلفاز فائقة الكِبَر، اليوم عن جيل جديد من الابتكارات التقنية البصرية والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض CES 2026. هذا العام، تُقدم TCL مجموعة من لوحات العرض وتقنيات العرض والمنتجات الأولى من نوعها في العالم، إلى جانب محفظة كاملة من الأجهزة الذكية المُصممة للارتقاء بأسلوب الحياة الذكي، والترفيه الغامر، والإنتاجية.

لمحة عن مستقبل الشاشات

تواصل TCL دفع حدود تقنيات العرض عبر جميع أحجام الشاشات، من الكبيرة إلى الصغيرة. وخلال عرضها في معرض CES 2026، تسجل TCL الظهور العالمي الأول لتقنية SQD-Mini LED، التي تمثل قفزة ثورية في أداء تقنية Mini LED. من خلال تحويل مناطق التعتيم المحلية في شاشات Mini LED التقليدية إلى سلسلة تعتيم دقيقة، تُتيح هذه التقنية التحكم الدقيق في الإضاءة عبر كامل الشاشة، وتُقدّم أداءً استثنائيًا في مناطق الإضاءة العالية والظلال على حد سواء. تتضمن هذه التقنية أيضًا تقنية Super QLED الرائدة في الصناعة من TCL ولوحة فلترة ألوان فائقة، لتحقيق عمر تشغيلي أطول، وأداء لوني أفضل، وذروة سطوع أعلى. علاوة على ذلك، فهي توفر نطاق ألوانٍ عالٍ عالميٍ أكثر استقرارًا، وتحكمًا أدق في الإضاءة، ومظهرًا أكثر أناقة.

مما ظهر أيضًا خلال المعرض: أول تلفزيون في العالم يعمل بتقنية SQD-Mini LED – وهو TCL X11L. يحقق هذا التلفزيون نطاق ألوان واسعًا عبر جميع المشاهد يصل إلى 100% من معيار BT.2020، ويحتوي على لوحة WHVA 2.0 Ultra Panel من شركة CSOT لتقديم أداء لوني أفضل، وتباين أصلي أعلى، وجودة صورة أوضح. مع ما يصل إلى 20,736 منطقة تعتيم دقيقة وسطوع حتى 10,000 نيت، تظهر محتويات النطاق الديناميكي العالي (HDR) بصورة حيوية وشبه واقعية على هذا التلفزيون. يتميز تلفزيون X11L أيضًا بتصميم Virtually ZeroBorder الأنيق والأقل سماكة بنحو 2 سم. ويأتي أيضًا مزودًا بنظام Audio by Bang & Olufsen، ليقدم تجربة صوتية فاخرة.

تجلب شراكات TCL، من خلال دمج Gemini مع نظام Google TV وتقنية Dolby Vision 2، ترقيات لافتة لتجارب العرض في معرض CES 2026. بناءً على إطلاق أول نظام Google TV بنمط "Always On" مزود بنموذج Gemini في العام الماضي، ستضيف طرازات هذا العام طُرقًا أسهل للتفاعل مع التلفزيون، بما في ذلك تحسين البحث في Google Photos، وميزات إبداعية جديدة باستخدام أداتي Nano Banana وVeo، وغيرهما. استعرضت شركة TCL أيضًا تقنية Dolby Vision 2، وهي الجيل الجديد من Dolby Vision، والمُصممة لتقديم تجارب بصرية استثنائية من خلال ذكاء المحتوى، والتفاصيل السينمائية، وإدراك بيئة المشاهَدة. ومن المقرر إدراج تقنية Dolby Vision 2 في سلسلتي X وC للتلفزيونات من TCL خلال عام 2026 عبر تحديثات هوائية (OTA).

في مجال تكنولوجيا العناية بالعين، يوفر هاتف TCL NXTPAPER 70 Pro الذكي، المدعوم بتقنية NXTPAPER 4.0، راحة بصرية طوال اليوم وفي جميع السيناريوهات؛ لتقليل إجهاد العينين في البيئة الرقمية سريعة الوتيرة التي نعاصرها اليوم. حيث يتيح زر NXTPAPER المُخصص في الهاتف التبديل السلس بين ثلاثة أوضاع مشاهدة مُميزة. لتوسيع منظومة العناية بالعين، فإن تابلت TCL Note A1 NXTPAPER eNote يضم أدوات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويُقدّم تجربة قراءة وكتابة شبيهة بالورق مثالية للمستخدمين الذين يبحثون عن مساحة عمل رقمية أكثر تركيزًا وكفاءة. بالإضافة إلى شاشات العرض التجارية والشاشات عالية الأداء، ستكشف شركة TCL أيضًا عن نظارات RayNeo Air 4 Pro — أول نظارات واقع مُعزز (AR) في العالم تدعم تقنية HDR10 — لإعادة تعريف تجربة المشاهدة المحمولة من خلال تقنيات العرض المتقدمة التي توفر وضوحًا وراحةً استثنائيين للاستخدام في العمل والترفيه على حد سواء.

دعم العصر القادم من أسلوب الحياة الذكي

إلى جانب تقنيات العرض، تُقدّم TCL مجموعة واسعة من حلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمُصممة لإضافة مستوى أعلى من الذكاء إلى الحياة اليومية. تشمل هذه الحلول: مكيف الهواء TCL FreshIN 3.0، وثلاجة GeniusFresh، وسلسلة غسالات ومجففات AmeraClassic، ومجموعة الغسالة مع المجفف TCL AI SuperDrum. بالإضافة إلى ذلك، توفر أقفال TCL الذكية أمانًا مُتقدمًا باستخدام المؤشرات الحيوية، وإدارة وصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحكمًا سلسًا في المنزل الذكي، بينما تُقدّم حلول الطاقة للمنزل الذكي من TCL منظومةَ طاقةٍ متكاملةٍ ومدعومةٍ بالذكاء الاصطناعي للمنازل العصرية، تتيح تحكمًا شاملًا في تحويل الطاقة والبطاريات وإدارة استهلاك الطاقة؛ لخفض تكاليف الطاقة، وتحسين الكفاءة، ودعم أسلوب حياة منخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي مجال الترفيه، توظف TCL الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الصورة والصوت، وتمكين تفاعل أكثر ذكاءً، وتعزيز توليد المحتوى. يوفر جهاز العرض PlayCube تجربة مشاهدة بمستوى سينمائي في أي بيئة، بينما يُقدّم روبوت TCL AiMe — أول روبوت مُرافق ذكي معياري في العالم — تفاعلًا مُتكيِّفًا وشِبه واقعي يضفي لمسة إنسانية على مفهوم أسلوب الحياة الذكي.

أما في مجالي التنقل والإنتاجية، فتواصل TCL توسيع قدرات الذكاء عبر الهواتف الذكية، وأجهزة تابلت eNote، وغيرها. يتيح حل التكامل الذكي عبر سيناريوهات الإنسان × المركبة × المنزل من TCL تكاملًا سلسًا بين منظومتي المركبة والمنزل الذكي. كما يوفر جهاز اتصال TCL 5G Mobile WiFi P50، الذي يتميز بأول اتصال واي فاي 5G mmWave للهواتف في الصناعة مع دعم الشحن السريع واللاسلكي، تجربة اتصال فائقة الراحة للمستخدمين أثناء التنقل.

بدء شراكات تُشكّل ملامح منزل المستقبل

في معرض CES 2026، تعيد TCL أيضًا تعريف مستقبل تصميم المنازل من خلال منصة ™TCL NXTHOME، التي تجمع بين حلول المنازل الذكية، والأجهزة المنزلية المناسبة لأسلوب الحياة، وتعاونات متميزة مع علامات تجارية، من بينها: Bang & Olufsen وBMW Group Designworks Shanghai Studio وAlcantara. في إطار المنازل أيضًا، تقدم الشركة مادة ™TCL ECORA — التي تم تطويرها بالتعاون مع Chris Lefteri Design — وهي مادة مُستدامة جديدة مصنوعة من سيراميك البورسلين المُعاد تدويره، تجمع بين التكنولوجيا عالية الأداء والتصميم الواعي بالبيئة.

إن التزام TCL بالابتكار في تقنيات العرض، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة يسهم في تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة للجميع. مع استمرار الشركة في كسر الحدود التقليدية، فإن تقنياتها لا تكتفي بتحويل المنازل فحسب، بل تعزز أيضًا أسلوب معيشة الناس وعملهم وتواصلهم – تمهيدًا لمستقبل أكثر ذكاءً.

لاكتشاف أحدث منتجات TCL وابتكاراتها، تفضل بزيارة TCL في معرض CES 2026:

جناح TCL في معرض CES 2026:

التاريخ: من 6 إلى 9 يناير 2026

المكان: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية، الجناح رقم 18604

نبذة عن شركة TCL

شركة TCL هي علامة تجارية رائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة الصناعة العالمية للتلفزيونات. تعمل شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. تفضل بزيارة موقع TCL الإلكتروني على https://www.tcl.com.

