TCL демонстрирует будущее визуальных технологий и интеллектуальной жизни с новаторскими продуктами и решениями на выставке CES 2026

Сегодня на выставке CES 2026 компания TCL, мировой лидер в области потребительской электроники и ведущий мировой бренд телевизоров Mini LED и сверхбольших телевизоров, представляет новое поколение революционных визуальных технологий и продуктов на базе искусственного интеллекта. В этом году TCL представляет серию первых в мире дисплейных панелей, технологий отображения и продуктов, а также полный портфель интеллектуальных устройств, предназначенных для улучшения умной жизни, захватывающих развлечений и производительности.

Взгляд в будущее дисплеев

TCL продолжает расширять границы технологий отображения, которые охватывают все размеры экрана, от больших до малых. На выставке CES 2026 компания TCL отмечает глобальный дебют своей технологии SQD-Mini LED, которая представляет собой революционный шаг вперед в производительности Mini LED. Превращая зону локального затемнения обычных телевизоров Mini LED в серию Precise Dimming, технология обеспечивает точное управление светом по всему экрану и обеспечивает исключительную производительность как в бликах, так и в тенях. Тут также используется ведущая в отрасли технология TCL Super QLED и Ultra Color Filter Panel, что обеспечивает более длительный срок службы, лучшую цветопередачу и более высокую пиковую яркость. Кроме того, предлагается более стабильная глобальная цветовая гамма, более точное управление светом и более изысканный внешний вид.

Также представлен первый в мире телевизор на базе технологии SQD-Mini LED –TCL X11L. Телевизор достигает до 100% охвата цветовой гаммы BT.2020 по всей ширине сцены и оснащен ультрапанелью CSOT WHVA 2.0 Ultra Panel для лучшей цветопередачи, более высокой природной контрастности и более четкого качества изображения. Благодаря наличию до 20 736 точных зон затемнения и до 10 000 нит HDR-контент на этом телевизоре выглядит ярким и реалистичным. X11L также выделяется элегантным дизайном, толщиной почти на 2 см меньше и дизайном Virtually ZeroBorder. Он также оснащен аудиосистемой от Bang & Olufsen, предлагающей премиальный звук.

Сотрудничество TCL с интеграцией Gemini для Google TV и Dolby Vision 2 приносит захватывающие обновления для дисплеев на CES 2026. Основываясь на прошлогоднем дебюте первого «Always On» Google TV с Gemini, модели этого года добавят еще более интуитивные способы взаимодействия с вашим телевизором, включая расширенный поиск Google Photos, новые творческие функции с Nano Banana и Veo и многое другое. Компания TCL также продемонстрировала Dolby Vision 2, следующее поколение Dolby Vision, предназначенное для обеспечения исключительных визуальных впечатлений благодаря Content Intelligence, кинематографическим деталям и осведомленности о среде просмотра. Dolby Vision 2 планируется выпустить в модельных рядах TCL X и C TV в 2026 году через обновления OTA.

В технологии заботы о зрении смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro на базе NXTPAPER 4.0 обеспечивает комфорт для глаз в течение всего дня во всех сценариях, чтобы облегчить нагрузку на глаза в сегодняшней быстро меняющейся цифровой среде. Выделенный ключ NXTPAPER обеспечивает плавное переключение между тремя различными режимами просмотра. Расширяя экосистему заботы о зрении, планшет TCL Note A1 NXTPAPER eNote интегрирует инструменты производительности, управляемые ИИ, и предлагает опыт чтения и записи на бумаге, который идеально подходит для пользователей, ищущих более целенаправленное и эффективное цифровое рабочее пространство. Наряду с коммерческими дисплеями и высокопроизводительными мониторами компания TCL также представляет RayNeo Air 4 Pro — первые в мире очки HDR10 AR, которые переопределяют компактный просмотр с помощью передовой технологии отображения, обеспечивающей исключительную четкость и комфорт как для работы, так и для развлечений.

Переход к новой эре умного образа жизни

Помимо технологий дисплеев, компания TCL представляет широкий спектр решений для умного дома на базе ИИ, предназначенных для привнесения интеллектуальности в повседневную жизнь. К ним относятся кондиционер TCL FreshIN 3.0, холодильник GeniusFresh, серия стиральных машин и сушилок AmeraClassic и комбинированная стиральная машина-сушилка TCL AI SuperDrum. Кроме того, смарт-замки TCL обеспечивают расширенную биометрическую безопасность, доступ на основе ИИ и бесшовное управление умным домом, в то время как энергетические решения TCL Smart Home обеспечивают интегрированную и управляемую искусственным интеллектом энергетическую экосистему для современных домохозяйств, предлагая комплексный контроль преобразования энергии, управления батареями и энергопотреблением для снижения затрат на энергию, повышения эффективности и поддержки низкоуглеродного образа жизни.

В сфере развлечений TCL использует ИИ для повышения качества изображения и звука, обеспечения более интеллектуального взаимодействия и улучшения генерации контента. Проектор PlayCube обеспечивает просмотр уровня кинотеатра в любой среде, в то время как TCL AiMe — первый в мире модульный робот-компаньон с искусственным интеллектом — представляет реалистичное, адаптивное взаимодействие, которое привносит человечность в умную жизнь.

Благодаря мобильности и производительности TCL расширяет интеллектуальные возможности смартфонов, планшетов eNote и многого другого. Решение для различных сценариев TCL Human × Vehicle × Home обеспечивает бесшовную интеграцию между транспортным средством и домашними экосистемами. TCL 5G Mobile WiFi P50 с первым в отрасли мобильным Wi-Fi 5G миллиметрового диапазона с быстрой и беспроводной зарядкой обеспечивает сверхудобное подключение для пользователей на ходу.

Новаторские партнерские отношения, которые формируют дом будущего

На выставке CES 2026 компания TCL также переопределяет будущее домашнего дизайна с помощью технологии TCL NXTHOME™, которая объединяет решения для умного дома, бытовую технику и премиальное сотрудничество с такими брендами, как Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio и Alcantara. Также в домашних условиях TCL ECORA™, разработанная в сотрудничестве с Chris Lefteri Design, представляет собой новый экологичный материал, изготовленный из переработанной фарфоровой керамики, который сочетает в себе высокоэффективные технологии с экологически чистым дизайном.

Приверженность TCL инновациям в области технологий отображения, искусственного интеллекта и устойчивого развития формирует более разумное и эффективное будущее для всех. По мере того как компания продолжает открывать новые горизонты, ее технологии не только преобразуют дома, но и улучшают то, как люди живут, работают и общаются, прокладывая путь к более интеллектуальному завтра.

