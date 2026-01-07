TCL демонстрирует будущее визуальных технологий и интеллектуальной жизни с новаторскими продуктами и решениями на выставке CES 2026

News provided by

TCL

Jan 07, 2026, 19:17 ET

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на выставке CES 2026 компания TCL, мировой лидер в области потребительской электроники и ведущий мировой бренд телевизоров Mini LED и сверхбольших телевизоров, представляет новое поколение революционных визуальных технологий и продуктов на базе искусственного интеллекта. В этом году TCL представляет серию первых в мире дисплейных панелей, технологий отображения и продуктов, а также полный портфель интеллектуальных устройств, предназначенных для улучшения умной жизни, захватывающих развлечений и производительности.

Взгляд в будущее дисплеев

Continue Reading
TCL_Displays_the_Future_of_Visual_Technologies_and_Intelligent_Living_with_Groundbreaking_Products_a
TCL_Displays_the_Future_of_Visual_Technologies_and_Intelligent_Living_with_Groundbreaking_Products_a

TCL продолжает расширять границы технологий отображения, которые охватывают все размеры экрана, от больших до малых. На выставке CES 2026 компания TCL отмечает глобальный дебют своей технологии SQD-Mini LED, которая представляет собой революционный шаг вперед в производительности Mini LED. Превращая зону локального затемнения обычных телевизоров Mini LED в серию Precise Dimming, технология обеспечивает точное управление светом по всему экрану и обеспечивает исключительную производительность как в бликах, так и в тенях. Тут также используется ведущая в отрасли технология TCL Super QLED и Ultra Color Filter Panel, что обеспечивает более длительный срок службы, лучшую цветопередачу и более высокую пиковую яркость. Кроме того, предлагается более стабильная глобальная цветовая гамма, более точное управление светом и более изысканный внешний вид.

Также представлен первый в мире телевизор на базе технологии SQD-Mini LED –TCL X11L. Телевизор достигает до 100% охвата цветовой гаммы BT.2020 по всей ширине сцены и оснащен ультрапанелью CSOT WHVA 2.0 Ultra Panel для лучшей цветопередачи, более высокой природной контрастности и более четкого качества изображения. Благодаря наличию до 20 736 точных зон затемнения и до 10 000 нит HDR-контент на этом телевизоре выглядит ярким и реалистичным. X11L также выделяется элегантным дизайном, толщиной почти на 2 см меньше и дизайном Virtually ZeroBorder. Он также оснащен аудиосистемой от Bang & Olufsen, предлагающей премиальный звук.

Сотрудничество TCL с интеграцией Gemini для Google TV и Dolby Vision 2 приносит захватывающие обновления для дисплеев на CES 2026. Основываясь на прошлогоднем дебюте первого «Always On» Google TV с Gemini, модели этого года добавят еще более интуитивные способы взаимодействия с вашим телевизором, включая расширенный поиск Google Photos, новые творческие функции с Nano Banana и Veo и многое другое. Компания TCL также продемонстрировала Dolby Vision 2, следующее поколение Dolby Vision, предназначенное для обеспечения исключительных визуальных впечатлений благодаря Content Intelligence, кинематографическим деталям и осведомленности о среде просмотра. Dolby Vision 2 планируется выпустить в модельных рядах TCL X и C TV в 2026 году через обновления OTA.

В технологии заботы о зрении смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro на базе NXTPAPER 4.0 обеспечивает комфорт для глаз в течение всего дня во всех сценариях, чтобы облегчить нагрузку на глаза в сегодняшней быстро меняющейся цифровой среде. Выделенный ключ NXTPAPER обеспечивает плавное переключение между тремя различными режимами просмотра. Расширяя экосистему заботы о зрении, планшет TCL Note A1 NXTPAPER eNote интегрирует инструменты производительности, управляемые ИИ, и предлагает опыт чтения и записи на бумаге, который идеально подходит для пользователей, ищущих более целенаправленное и эффективное цифровое рабочее пространство. Наряду с коммерческими дисплеями и высокопроизводительными мониторами компания TCL также представляет RayNeo Air 4 Pro — первые в мире очки HDR10 AR, которые переопределяют компактный просмотр с помощью передовой технологии отображения, обеспечивающей исключительную четкость и комфорт как для работы, так и для развлечений.

Переход к новой эре умного образа жизни

Помимо технологий дисплеев, компания TCL представляет широкий спектр решений для умного дома на базе ИИ, предназначенных для привнесения интеллектуальности в повседневную жизнь. К ним относятся кондиционер TCL FreshIN 3.0, холодильник GeniusFresh, серия стиральных машин и сушилок AmeraClassic и комбинированная стиральная машина-сушилка TCL AI SuperDrum. Кроме того, смарт-замки TCL обеспечивают расширенную биометрическую безопасность, доступ на основе ИИ и бесшовное управление умным домом, в то время как энергетические решения TCL Smart Home обеспечивают интегрированную и управляемую искусственным интеллектом энергетическую экосистему для современных домохозяйств, предлагая комплексный контроль преобразования энергии, управления батареями и энергопотреблением для снижения затрат на энергию, повышения эффективности и поддержки низкоуглеродного образа жизни.

В сфере развлечений TCL использует ИИ для повышения качества изображения и звука, обеспечения более интеллектуального взаимодействия и улучшения генерации контента. Проектор PlayCube обеспечивает просмотр уровня кинотеатра в любой среде, в то время как TCL AiMe — первый в мире модульный робот-компаньон с искусственным интеллектом — представляет реалистичное, адаптивное взаимодействие, которое привносит человечность в умную жизнь.

Благодаря мобильности и производительности TCL расширяет интеллектуальные возможности смартфонов, планшетов eNote и многого другого. Решение для различных сценариев TCL Human × Vehicle × Home обеспечивает бесшовную интеграцию между транспортным средством и домашними экосистемами. TCL 5G Mobile WiFi P50 с первым в отрасли мобильным Wi-Fi 5G миллиметрового диапазона с быстрой и беспроводной зарядкой обеспечивает сверхудобное подключение для пользователей на ходу.

Новаторские партнерские отношения, которые формируют дом будущего

На выставке CES 2026 компания TCL также переопределяет будущее домашнего дизайна с помощью технологии TCL NXTHOME™, которая объединяет решения для умного дома, бытовую технику и премиальное сотрудничество с такими брендами, как Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio и Alcantara. Также в домашних условиях TCL ECORA™, разработанная в сотрудничестве с Chris Lefteri Design, представляет собой новый экологичный материал, изготовленный из переработанной фарфоровой керамики, который сочетает в себе высокоэффективные технологии с экологически чистым дизайном.

Приверженность TCL инновациям в области технологий отображения, искусственного интеллекта и устойчивого развития формирует более разумное и эффективное будущее для всех. По мере того как компания продолжает открывать новые горизонты, ее технологии не только преобразуют дома, но и улучшают то, как люди живут, работают и общаются, прокладывая путь к более интеллектуальному завтра.

Чтобы узнать о новейших продуктах и инновациях TCL, посетите выставку TCL на выставке CES 2026:

Стенд TCL на выставке CES 2026

  • Даты:6–9 января 2026 г.
  • Место: Las Vegas Convention Center, центральный зал, стенд №118604

О компании TCL

TCL является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2856139/TCL_Displays_the_Future_of_Visual_Technologies_and_Intelligent_Living_with_Groundbreaking_Products_a.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

TCL präsentiert auf der CES 2026 mit bahnbrechenden Produkten und Lösungen die Zukunft der visuellen Technologien und des intelligenten Wohnens

TCL präsentiert auf der CES 2026 mit bahnbrechenden Produkten und Lösungen die Zukunft der visuellen Technologien und des intelligenten Wohnens

TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini-LED- und ultra-große Fernseher, stellt...
TCL prezentuje przyszłość technologii wizualnych i inteligentnego życia dzięki przełomowym produktom i rozwiązaniom na targach elektroniki użytkowej CES 2026

TCL prezentuje przyszłość technologii wizualnych i inteligentnego życia dzięki przełomowym produktom i rozwiązaniom na targach elektroniki użytkowej CES 2026

TCL, światowy lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i największa na świecie marka telewizorów Mini LED i ultra-dużych telewizorów, zaprezentowała...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics