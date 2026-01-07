TCL présente l'avenir des technologies visuelles et de l'habitat intelligent avec des produits et des solutions révolutionnaires au salon CES 2026

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- TCL, un leader mondial de l'électronique grand public et la marque n° 1 mondiale de mini téléviseurs LED et de téléviseurs ultra-larges, dévoile aujourd'hui une nouvelle génération de percées technologiques visuelles et de produits activée par l'IA dans le cadre de CES 2026. Cette année, TCL présente une série de panneaux, de technologies et de produits d'affichage en première mondiale, ainsi qu'un portefeuille complet d'appareils intelligents conçus pour améliorer la vie intelligente, le divertissement immersif et la productivité.

Vue d'ensemble de l'avenir des écrans

TCL continue de repousser les limites des technologies d'affichage pour toutes les tailles d'écran, du plus grand au plus petit. Lors de sa présentation au CES 2026, TCL effectue les débuts mondiaux de sa technologie SQD-Mini LED, qui représente un bond en avant révolutionnaire dans les performances des mini LED. En transformant la zone de gradation locale des mini LED conventionnelles en une série de gradations précises, cette technologie permet un contrôle précis de la lumière sur l'ensemble de l'écran et offre des performances exceptionnelles tant dans les hautes lumières que dans les ombres. Elle intègre également la technologie Super QLED de TCL, à la pointe de l'industrie, ainsi qu'un panneau filtrant ultra coloré, pour une durée de vie plus longue, de meilleures performances en termes de couleurs et une luminosité optimale plus élevée. En outre, elle offre une gamme de couleurs globale élevée et plus stable, un contrôle plus précis de la lumière et une apparence plus raffinée.

Le premier téléviseur au monde équipé de la technologie SQD-Mini LED est également introduit : le TCL X11L. Le téléviseur atteint jusqu'à 100 % de BT.2020 la plus importante palette de couleurs, et dispose du panneau WHVA 2.0 Ultra de CSOT pour une meilleure performance des couleurs, un contraste natif plus élevé et une qualité d'image plus nette. Avec jusqu'à 20 736 zones de gradation précises et jusqu'à 10 000 nits, le contenu HDR apparaît vif et réaliste sur ce téléviseur. Le X11L se distingue également par son design élégant, plus fin de près de 2 cm et Virtually ZeroBorder. Il est également équipé d'Audio by Bang & Olufsen, qui offre une expérience sonore inégalée.

Les collaborations de TCL avec Gemini pour l'intégration de Google TV et de Dolby Vision 2 apportent des mises à jour passionnantes aux expériences d'affichage au CES 2026. S'appuyant sur les débuts de la première Google TV « Always On » de l'année dernière avec Gemini, les modèles de cette année offriront des moyens encore plus intuitifs d'interagir avec votre téléviseur, notamment la recherche Google Photos améliorée, de nouvelles fonctions créatives avec Nano Banana et Veo et bien d'autres fonctionnalités. TCL a également lancé Dolby Vision 2, la nouvelle génération de Dolby Vision, conçue pour offrir des expériences visuelles exceptionnelles grâce à l'intelligence du contenu, aux détails cinématographiques et à la prise en compte de l'environnement visuel. Dolby Vision 2 devrait être déployé sur les gammes de téléviseurs X et C de TCL en 2026 par l'intermédiaire de mises à jour sans fil.

En matière de technologie oculaire, le smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro, doté de NXTPAPER 4.0, offre un confort oculaire tout au long de la journée, dans tous les scénarios, afin de réduire la fatigue oculaire dans l'environnement numérique intensif actuel. Sa touche NXTPAPER dédiée permet de basculer en toute transparence entre trois modes de visualisation distincts. Développant son écosystème de soins oculaires, la tablette TCL Note A1 NXTPAPER eNote intègre des outils de productivité pilotés par l'IA et offre une expérience de lecture et d'écriture semblable à celle du papier, idéale pour les utilisateurs à la recherche d'un espace de travail numérique plus concentré et plus efficace. En dehors des écrans commerciaux et les moniteurs haute performance, TCL dévoile également les RayNeo Air 4 Pro - les premières lunettes AR HDR10 au monde - redéfinissant le visionnage portable avec une technologie d'affichage avancée offrant une clarté et un confort exceptionnels pour le travail et le divertissement.

La prochaine ère de l'habitat intelligent

Au-delà de la technologie d'affichage, TCL présente une large gamme de solutions domestiques intelligentes activées par l'IA, conçues pour apporter une plus grande intelligence à la vie quotidienne. Il s'agit notamment du climatiseur TCL FreshIN 3.0, du réfrigérateur GeniusFresh, de la gamme de lave-linge et de sèche-linge AmeraClassic et du combiné lave-linge et sèche-linge TCL AI SuperDrum. En outre, les verrous intelligents de TCL offrent une sécurité biométrique avancée, un accès piloté par l'IA et un contrôle transparent de la maison intelligente, tandis que les solutions d'énergie intelligente pour le domicile de TCL offrent un écosystème énergétique intégré et piloté par l'IA pour les foyers modernes, offrant un contrôle de bout en bout de la conversion d'énergie, de la batterie et de la gestion de l'énergie afin de réduire les coûts énergétiques, d'améliorer l'efficacité et de soutenir un mode de vie à faible émission de carbone.

Dans le domaine du divertissement, TCL exploite l'IA pour améliorer la qualité de l'image et du son, permettre une interaction plus intelligente et améliorer la génération de contenu. Le projecteur PlayCube permet de profiter d'une qualité cinématographique dans n'importe quel environnement, tandis que TCL AiMe - le premier robot compagnon modulaire d'IA au monde - introduit une interaction réaliste et adaptative qui apporte une touche humaine à la vie intelligente.

En matière de mobilité et de productivité, TCL développe l'intelligence à travers les smartphones, les tablettes eNote et plus encore. La solution de scénarios croisés Homme × Véhicule × Maison de TCL permet une intégration transparente entre les écosystèmes du véhicule et de la maison. Le TCL 5G Mobile WiFi P50, doté du premier Wi-Fi mobile 5G mmWave de l'industrie avec charge rapide et sans fil, offre une expérience de connectivité ultra pratique pour les utilisateurs itinérants.

Des partenariats pionniers qui façonnent l'avenir de la maison

Au CES 2026, TCL redéfinit également l'avenir de la conception de la maison avec TCL NXTHOME™, qui regroupe des solutions pour la maison intelligente, des appareils de style de vie et des collaborations avec des marques haut de gamme, notamment Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio et Alcantara. Toujours dans la maison, TCL ECORA™, développé en collaboration avec Chris Lefteri Design, est un nouveau matériau durable fabriqué à partir de céramique de porcelaine recyclée combinant une technologie de haute performance avec un design respectueux de l'environnement.

L'engagement de TCL en faveur de l'innovation dans les domaines de la technologie d'affichage, de l'IA et du développement durable signifie un avenir plus intelligent et plus efficace pour tous. Alors que l'entreprise continue d'innover, ses technologies ne transforment pas seulement les maisons, mais améliorent également la façon dont les gens vivent, travaillent et se connectent, pavant ainsi la voie à un avenir plus intelligent.

Pour découvrir les derniers produits et innovations TCL, rendez-vous au CES 2026 :

Kiosque de TCL au salon CES 2026 :

Date : du 6 au 9 janvier 2026

du 6 au 9 janvier 2026 Lieu : Las Vegas Convention Center, hall central, kiosque nº 18604

À propos de TCL

Chef de file mondial des équipements de télévision, TCL est une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public. TCL est aujourd'hui présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. L'entreprise est spécialisée dans l'étude, la conception, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les systèmes audio, les appareils électroménagers, les dispositifs mobiles, les lunettes connectées ou les affichages commerciaux. Vous pouvez consulter le site internet de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

