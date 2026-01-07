TCL prezentuje przyszłość technologii wizualnych i inteligentnego życia dzięki przełomowym produktom i rozwiązaniom na targach elektroniki użytkowej CES 2026

LAS VEGAS, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- TCL, światowy lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i największa na świecie marka telewizorów Mini LED i ultra-dużych telewizorów, zaprezentowała dziś na targach elektroniki użytkowej CES 2026 nową generację przełomowych technologii wizualnych i produktów opartych na sztucznej inteligencji. W tym roku TCL wprowadza na rynek serię pierwszych na świecie paneli wyświetlających, technologii wyświetlania i produktów, a także pełną gamę inteligentnych urządzeń stworzonych z myślą o zwiększeniu komfortu życia, zapewnieniu wciągającej rozrywki i zwiększeniu wydajności.

Rzut oka na przyszłość wyświetlaczy

TCL nieustannie przesuwa granice technologii wyświetlaczy, zarówno tych dużych, jak i małych. Podczas targów CES 2026 TCL po raz pierwszy zaprezentowało światu swoją technologię SQD-Mini LED, która stanowi rewolucyjny krok naprzód w zakresie wydajności Mini LED. Dzięki zamianie strefy lokalnego przyciemniania konwencjonalnych diod Mini LED na serię Precise Dimming Series, technologia ta umożliwia precyzyjną kontrolę światła na całym ekranie i zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w obszarach jasnych, jak i ciemnych. Wykorzystuje ona również wiodącą w branży technologię Super QLED oraz panel Ultra Color Filter firmy TCL, zapewniając dłuższą żywotność, lepszą wydajność kolorów i wyższą jasność szczytową. Ponadto oferuje bardziej stabilną globalną gamę kolorów, bardziej precyzyjną kontrolę światła i bardziej wyrafinowany wygląd.

Zaprezentowano również pierwszy na świecie telewizor wyposażony w technologię SQD-Mini LED – TCL X11L. Telewizor oferuje do 100% szerokiego zakresu kolorów BT.2020 All–Scene Wide Color Gamut i jest wyposażony w ultrapanel WHVA 2.0 firmy CSOT, który zapewnia lepszą wydajność kolorów, wyższy kontrast natywny i ostrzejszy obraz. Dzięki nawet 20.736 precyzyjnym strefom przyciemniania i nawet 10.000 nitów, treści HDR są wyświetlane na tym telewizorze w sposób żywy i realistyczny. Model X11L wyróżnia się również eleganckim, cieńszym o prawie 2 cm i praktycznie bezramkowym designem. Jest również wyposażony w system audio Bang & Olufsen, zapewniający najwyższą jakość dźwięku.

Współpraca TCL z Gemini w zakresie integracji Google TV i Dolby Vision 2 przynosi ekscytujące ulepszenia mające na celu zapewnienie lepszych wrażeń wizualnych na targach CES 2026. Bazując na zeszłorocznym debiucie pierwszego telewizora Google TV z funkcją „Always On" i Gemini, tegoroczne modele będą oferowały jeszcze bardziej intuicyjne sposoby interakcji z telewizorem, w tym ulepszone wyszukiwanie w Google Photos, nowe kreatywne funkcje z Nano Banana i Veo i wiele innych. TCL zaprezentowało również Dolby Vision 2, nową generację Dolby Vision, która ma zapewnić wyjątkowe wrażenia wizualne dzięki Content Intelligence, kinowej szczegółowości i rozpoznawaniu środowiska oglądania. Dolby Vision 2 ma zostać wprowadzone do linii telewizorów TCL X i C w 2026 roku poprzez aktualizacje OTA.

W zakresie technologii ochrony wzroku smartfon TCL NXTPAPER 70 Pro, wyposażony w technologię NXTPAPER 4.0, zapewnia całodzienny komfort dla oczu we wszystkich sytuacjach, łagodząc zmęczenie wzroku w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym. Specjalny przycisk NXTPAPER umożliwia płynne przełączanie między trzema różnymi trybami wyświetlania. Rozszerzając ekosystem ochrony wzroku, tablet eNote TCL Note A1 NXTPAPER integruje narzędzia zwiększające produktywność oparte na sztucznej inteligencji i oferuje wrażenia z czytania i pisania podobne do tych, które zapewnia papier, co jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących bardziej skoncentrowanego i wydajnego cyfrowego środowiska pracy. Oprócz wyświetlaczy komercyjnych i monitorów o wysokiej wydajności, TCL przedstawia również RayNeo Air 4 Pro – pierwsze na świecie okulary AR HDR10 – które na nowo definiują przenośne wyświetlanie dzięki zaawansowanej technologii wyświetlania, zapewniającej wyjątkową ostrość i komfort zarówno podczas pracy, jak i rozrywki.

Nowa era inteligentnego życia

Oprócz technologii wyświetlania, TCL oferuje szeroką gamę rozwiązań dla inteligentnego domu opartych na sztucznej inteligencji, które mają na celu zwiększenie inteligencji codziennego życia. Należą do nich klimatyzator TCL FreshIN 3.0, lodówka GeniusFresh, seria pralek i suszarek AmeraClassic oraz pralko-suszarka TCL AI SuperDrum. Ponadto inteligentne zamki TCL oferują zaawansowane zabezpieczenia biometryczne, dostęp oparty na sztucznej inteligencji i płynne sterowanie inteligentnym domem, a rozwiązania energooszczędne TCL Smart Home Energy Solutions zapewniają zintegrowany i oparty na sztucznej inteligencji ekosystem energetyczny dla nowoczesnych gospodarstw domowych, oferując kompleksową kontrolę nad konwersją energii, baterią i zarządzaniem energią w celu zmniejszenia kosztów energii, zwiększenia wydajności i wspierania niskoemisyjnego stylu życia.

W dziedzinie rozrywki TCL wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości obrazu i dźwięku, usprawnienia interakcji i wzbogacenia treści. Projektor PlayCube zapewnia kinową jakość obrazu w każdym otoczeniu, a TCL AiMe - pierwszy na świecie modułowy robot towarzyszący oparty na sztucznej inteligencji - wprowadza realistyczną, adaptacyjną interakcję, która nadaje inteligentnemu życiu ludzki wymiar.

W zakresie mobilności i produktywności firma TCL rozbudowuje inteligentne funkcje smartfonów, tabletów eNote i innych urządzeń. Rozwiązanie TCL dla różnych scenariuszy zastosowań „człowiek × pojazd × dom" umożliwia płynną integrację ekosystemów pojazdów i domów. Urządzenie TCL 5G Mobile WiFi P50, wyposażone w pierwsze w branży mobilne Wi-Fi 5G mmWave z funkcją szybkiego i bezprzewodowego ładowania, zapewnia niezwykle wygodną łączność użytkownikom będącym w ciągłym ruchu.

Pionierskie partnerstwa, które kształtują przyszłość domu

Na targach CES 2026 firma TCL na nowo definiuje przyszłość projektowania wnętrz dzięki TCL NXTHOME™, które łączy w sobie rozwiązania dla inteligentnego domu, urządzenia ułatwiające życie codzienne oraz współpracę z markami premium, takimi jak Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio i Alcantara. Również w domu, TCL ECORA™, opracowany we współpracy z Chris Lefteri Design, to nowy, zrównoważony materiał wykonany z recyklingowanej ceramiki porcelanowej, który łączy w sobie wysoką wydajność technologiczną z ekologicznym designem.

Zaangażowanie firmy TCL w innowacje w zakresie technologii wyświetlania, sztucznej inteligencji i zrównoważonego rozwoju kształtuje inteligentniejszą i bardziej wydajną przyszłość dla wszystkich. Ponieważ firma nieustannie otwiera nowe horyzonty, jej technologie nie tylko zmieniają domy, ale także poprawiają sposób życia, pracy i komunikacji ludzi, torując drogę do bardziej inteligentnej przyszłości.

Aby poznać najnowsze produkty i innowacje TCL, odwiedź stoisko TCL na targach CES 2026:

Stoisko TCL na targach CES 2026:

Kiedy: 6–9 stycznia 2026 r.

6–9 stycznia 2026 r. Gdzie: Centrum kongresowe Las Vegas Convention Center, hala centralna, stoisko nr 18604

TCL to czołowa marka elektroniki użytkowej i lider na międzynarodowym rynku telewizorów. Spółka prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym m.in. telewizorów, sprzętu dźwiękowego, urządzeń AGD, urządzeń mobilnych, inteligentnych okularów i wyświetlaczy komercyjnych. Odwiedź stronę internetową https://www.tcl.com .