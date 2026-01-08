TCL Tampilkan Masa Depan Teknologi Visual dan Gaya Hidup Cerdas Lewat Berbagai Produk dan Solusi yang Penuh Terobosan di CES 2026

TCL terus membuat terobosan teknologi displai dalam berbagai ukuran, dari layar besar hingga kecil. Di ajang CES 2026, TCL menggelar peluncuran global Teknologi SQD-Mini LED, sebuah lompatan revolusioner dalam performa Mini LED. Dengan mengubah local dimming zone pada displai Mini LED konvensional menjadi Precise Dimming Series, teknologi ini mewujudkan pengendalian cahaya yang sangat akurat di seluruh displai sehingga menghasilkan performa luar biasa di area terang maupun gelap. Teknologi SQD-Mini LED juga memadukan Super QLED unggulan TCL dan Ultra Color Filter Panel, menawarkan usia pakai yang lebih awet, performa warna yang lebih optimal, dan tingkat kecerahan puncak yang lebih tinggi. Lebih lagi, teknologi ini menampilkan gamut warna tinggi yang lebih stabil secara global, pengendalian cahaya yang lebih akurat, serta tayangan yang lebih mulus dan elegan.

TCL juga memamerkan TV pertama di dunia yang didukung Teknologi SQD-Mini LED, TCL X11L. TV ini mencapai All-Scene Wide Color Gamut hingga 100% BT.2020 dan menggunakan Panel Ultra WHVA 2.0 dari CSOT untuk performa warna yang lebih baik, kontras bawaan yang lebih tinggi, dan kualitas gambar yang lebih tajam. Mencakup hingga 20.736 dimming zone presisi dan kecerahan displai hingga 10.000 nits, konten HDR tampil semakin hidup dan realistis. X11L memiliki desain ramping, hampir 2 cm lebih tipis, serta desain yang hampir tanpa tepi (Virtually ZeroBorder). TV ini dilengkapi Audio by Bang & Olufsen untuk pengalaman audio premium.

Kolaborasi TCL meliputi integrasi Gemini untuk Google TV dan Dolby Vision 2 yang meningkatkan pengalaman visual di CES 2026. Melanjutkan debut TV Google "Always On" bersama Gemini pada tahun lalu, model produk versi tahun ini menghadirkan cara interaksi yang lebih intuitif, termasuk pencarian Google Photos yang lebih optimal, fitur kreatif baru dengan Nano Banana dan Veo, dan lain-lain. TCL juga menggelar demo Dolby Vision 2, generasi terbaru Dolby Vision yang memberikan pengalaman visual terbaik lewat Content Intelligence, detail sinematik, dan fitur yang adaptif dengan lingkungan sekitar ketika pengguna menonton TV. Dolby Vision 2 segera hadir pada lini TV TCL seri X dan C pada 2026 melalui pembaruan OTA.

Untuk teknologi eye-care, ponsel pintar TCL NXTPAPER 70 Pro yang didukung NXTPAPER 4.0 menjaga kenyamanan mata sepanjang hari dalam berbagai skenario untuk mengurangi beban mata pada era digital yang serba cepat. Tombol khusus NXTPAPER Key memperlancar perpindahan antara tiga moda tampilan yang berbeda. Memperluas ekosistem eye–care, komputer tablet TCL Note A1 NXTPAPER eNote tablet mengintegrasikan sarana produktivitas berbasiskan AI, serta menawarkan pengalaman baca-tulis seperti menggunakan media kertas, ideal bagi pengguna yang menginginkan ruang kerja digital yang lebih terfokus dan efisien. Selain produk displai komersial dan monitor performa tinggi, TCL juga memperkenalkan RayNeo Air 4 Pro — kacamata AR HDR10 pertama di dunia — yang mengubah pengalaman menonton di media portabel lewat kejernihan dan kenyamanan yang luar biasa, baik saat bekerja maupun menikmati hiburan.

Mendorong Era Baru Gaya Hidup Cerdas

Di luar teknologi displai, TCL menampilkan berbagai solusi rumah pintar (smart home) berbasiskan AI yang mewujudkan gaya hidup yang kian cerdas besar dalam kehidupan sehari-hari. Produk tersebut meliputi AC TCL FreshIN 3.0, Kulkas GeniusFresh, mesin cuci dan pengering seri AmeraClassic, serta kombinasi mesin cuci-pengering TCL AI SuperDrum. Selain itu, TCL smart lock menawarkan fitur keamanan biometrik canggih, akses berbasiskan AI, dan sistem kontrol smart home yang mudah dipakai. Solusi TCL Smart Home Energy menghadirkan ekosistem energi terintegrasi berbasiskan AI untuk rumah modern, didukung sistem kontrol menyeluruh untuk konversi daya, baterai, dan manajemen energi demi menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan mendukung gaya hidup rendah karbon.

Untuk perangkat hiburan, TCL memanfaatkan AI guna meningkatkan kualitas gambar dan audio, mewujudkan interaksi yang lebih cerdas, serta mengoptimalkan proses pembuatan konten. Proyektor PlayCube memberikan pengalaman menonton setara bioskop di berbagai tempat, sedangkan TCL AiMe — robot pendamping AI modular pertama di dunia — memperkenalkan moda interaksi adaptif yang terasa lebih manusiawi dalam gaya hidup cerdas.

Untuk mobilitas dan produktivitas, TCL memperluas fitur-fitur cerdas pada ponsel pintar, tablet eNote, dan perangkat lainnya. Solusi TCL Human × Vehicle × Home Cross–Scenario memperlancar integrasi antara ekosistem mobil dan rumah. TCL 5G Mobile WiFi P50, memiliki Wi-Fi seluler 5G mmWave pertama di industri dengan pengisian daya cepat dan nirkabel, menghadirkan pengalaman konektivitas yang sangat praktis bagi pengguna yang suka bepergian.

Kolaborasi Inovatif yang Membangun Rumah Masa Depan

Di CES 2026, TCL juga merombak masa depan desain rumah melalui TCL NXTHOME™ yang menyatukan solusi smart home, peralatan gaya hidup, serta kolaborasi premium dengan berbagai brand, termasuk Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio, dan Alcantara. Untuk segmen hunian, TCL ECORA™, dikembangkan bersama Chris Lefteri Design, hadir sebagai material lestari baru yang terbuat dari porselen keramik daur ulang, memadukan teknologi berperforma tinggi dengan desain ramah lingkungan.

Komitmen TCL terhadap inovasi teknologi displai, AI, dan keberlanjutan terus membangun masa depan yang lebih cerdas dan efisien. Selain membuat berbagai terobosan, teknologi TCL tidak hanya mentransformasi rumah, namun juga meningkatkan cara orang menjalani hidup, bekerja, dan terhubung—membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerdas.

Temukan berbagai produk dan inovasi TCL terkini di paviliun pameran TCL di CES 2026:

Paviliun Pameran TCL di CES 2026:

Jadwal: 6-9 Januari 2026

6-9 Januari 2026 Lokasi: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Paviliun Pameran #18604

Tentang TCL

TCL adalah merek elektronik terkemuka dan pemimpin industri televisi di pasar global. Beroperasi di lebih dari 160 pasar di seluruh dunia, TCL menjalankan penelitian, pengembangan, dan memproduksi berbagai produk elektronik, termasuk TV, sistem audio, perangkat rumah tangga, perangkat seluler, kacamata pintar (smart glasses), layar informasi digital (commercial display), dan lain-lain. Informasi selengkapnya: https://www.tcl.com.

