TCL實業CES 2026：SQD-Mini LED顯示技術定義「視」界新高度，全場景AI科技「智」領未來

本屆CES，TCL實業以覆蓋大小屏的全矩陣創新產品，展現強大的技術實力與市場競爭力。大屏方面，TCL不僅是Mini LED技術、QLED量子點技術、QD-Mini LED技術、第四代液晶電視的開創者，更首創超越代際的TCL SQD-Mini LED技術，其憑借萬象分區背光、超級量子點、精萃高色阻屏三大核心科技破局行業，賦予電視100%BT2020高色域、穩定不串色、超高亮度、超高分區、2cm一體超薄五大核心優勢，被視作全球最強的Mini LED顯示技術。

全球首款搭載SQD-Mini LED顯示技術的旗艦電視——年度機皇TCL X11L於本屆CES首度北美登場，是當之無愧的焦點產品，其通過六大天花板頂配實力，造就視聽體驗的革命性突破。X11L徹底顛覆色域高度，實現100% BT.2020全局高色域，打破行業十年色域僵局，是名副其實的「色彩天花板」。產品配備「屏幕天花板」CSOT獨家超級蝶翼華曜屏，不僅與超級量子點深度融合，帶來1+1遠大於2的色彩顯示效果，還實現「極景無黑邊」的劃時代革新。同時超級蝶翼華曜屏具備超廣色視角、超高原生對比度，超低反和極景無黑邊優勢，讓用戶獲得極致觀影體驗。X11L還是「分區和亮度天花板」，其擁有20000+個萬象分區，且控光能力「一區頂多區」，實現1000萬：1的對比度，用戶可以看到浩瀚星空中的繁星點點；搭載絢彩XDR10000nits峰值亮度，明暗細節更清晰，並能100%還原所有HDR片源效果，在家即可看到加州耀眼的陽光。在外觀設計上，X11L打造整機一體化2cm的厚度，既體現高精尖工藝技術，更體現設計藝術，是行業「顏值天花板」。此外，X11L搭載全鏈路深度定制Audio by Bang & Olufsen，保證聲音極致純淨，還原自然的天籟之音，定義「音質天花板」。用戶還可搭配「聲學搭檔」TCL智連全景聲專業音箱Z100，定制輸出最佳聲場狀態，享受沉浸式杜比全景聲體驗和身臨其境的聲畫空間。TCL更探索各種顯示場景下如何打造更智能便捷的產品體驗，在本屆展會展出世界上首款主動跟蹤式桌面顯示機器人，它能主動感知到用戶的狀態，在任何場景下都能為用戶提供最佳視角。

不僅如此，TCL實業還將全球領先的大屏顯示技術拓展至電競、商用、酒店等多元場景。本次展出的57吋超大屏旗艦顯示器TCL 57R94搭載QD-Mini LED顯示技術，其擁有32:9地平線視野與1000R黃金曲率，結合雙重4K分辨率120Hz刷新率，給用戶帶來更強視覺衝擊力與更真實震撼的娛樂體驗。

TCL數字標牌TMN系列融入電視的創新基因，是TCL實業在商用領域的力作。其搭載DCI-P3 93%高色域及防眩光設計，在商用環境下畫面依舊清晰明艷；配備極致9.9毫米四等邊與27.9毫米超薄機身，滿足橫、豎向多元安裝需求。作為奧林匹克全球合作夥伴，TCL將在米蘭冬奧會及殘奧會賽事直播過程中提供專業的數字標牌支持。此外，TCL實業與谷歌攜手推出的商業級酒店產品也在本屆展會亮相，提供卓越的視聽體驗，讓用戶獲得極致享受。

本屆CES，TCL實業同樣展示出小屏領域的顛覆性成果，此次展出的TCL NXTPAPER 70 Pro手機，搭載全新NXTPAPER 4.0護眼顯示技術，並獲得德國TÜV、瑞士SGS國際權威護眼認證，為用戶打造全天候、多場景舒適瀏覽體驗。機身配備標誌性NXTPAPER Key實體按鍵，用戶可一鍵切換純淨模式、原彩模式和彩墨護眼模式，多元視覺效果精準匹配不同使用場景。其中，純淨模式有效過濾干擾信息，營造沉浸式閱讀氛圍，配合低延遲手寫筆，帶來流暢自如的書寫與閱讀感受。影像方面，70 Pro採用自研MuseFilm影像技術，配備5000萬像素主攝及OIS光學防抖，輕鬆應對複雜光線，細膩呈現畫面細節。此外，產品還內置AI智能助手，從跨語言翻譯到信息搜索、內容創作，一站式解鎖高效生產力。

值得關注的是，TCL實業更突破性推出NXTPAPER Pure顯示技術，搭載該技術的TCL Note A1 NXTPAPER電子手寫本，集「真紙感顯示」、「全能AI助手」和「專業級書寫」於一體。這款新品旨在顛覆用戶的學習、創作與信息處理體驗。Note A1結合3A晶盾玻璃，在任何光線下屏幕均如真實紙張般自然；內置AI工具箱，能夠支持手寫內容實時轉文本、智能翻譯等核心功能，全面賦能用戶的工作和學習；配備8192級壓感、<5ms超低延遲的T-Pen Pro手寫筆，完美還原真實紙筆的阻尼與質感。

在智能眼鏡領域，本次亮相的雷鳥X3 Pro Project eSIM，集成了eSIM通信模塊與4G協議支持，無需手機聯網，即可實現包括撥打和接聽電話、多模態AI對話、高質量AI實時翻譯、在線流媒體音樂等多項功能，成為首款真正具備獨立通信能力的消費級AR智能眼鏡。過往，智能眼鏡始終被詬病為「手機的附屬品」——沒有手機，眼鏡便失去了大部分功能。而eSIM的加入將使眼鏡進化為「完全體」：結合雷鳥在AI大模型、空間計算以及AR應用生態上的深厚積累，AR智能眼鏡將真正進化為一個全場景的個人計算中心，獨立承載通信、計算、顯示、交互的完整能力。

與此同時，TCL實業也帶來更多小屏品類的創新成果，實現數字體驗的全場景覆蓋。革命性的便攜投影儀TCL Projector PlayCube，依托緊湊的立方體設計、TCL ImesseriColor技術、全自動調校系統、66Wh大容量電池、90°自由旋轉等配置，成為全場景娛樂的理想伴侶。掌靜脈智能門鎖TCL D2 Pro通過紅外掌靜脈識別，實現抬掌即開，0.3秒快速進入。它內置設備端AI學習能力，越用越精準，日常通行更流暢。同時產品支持Matter協議，跨平台也能便捷控制；所有數據100%本地存儲，讓入戶體驗更安全、便捷、互聯。

TCL以領先的屏顯技術與智能生態能力為基石，將創新拓展至汽車領域，正式推出面向未來的「智感•無界」人-車-家全場景解決方案。該方案重新定義了車與家的關係，打破場景邊界，推動駕駛體驗從「人操控車」向「車服務生活」升級。通過將先進的Mini LED、頂尖畫質調校與護眼顯示技術融入智能座艙，結合高清車機大屏、PHUD全景抬頭顯示、後排吸頂觀影屏及AR智能眼鏡等多元交互載體，TCL打造出一個可隨人「流動」的沉浸式智慧生活空間，讓科技真正服務於每一段旅程。

更智能：「全場景+全品類」AI科技定義未來

不止於屏顯年度新品，TCL實業更帶來融合全面AI科技的全場景新品。在空調領域，TCL實業以AI健康技術定義新一代空調。本次展出的TCL小藍翼C7 AI健康空調主打「AI睡眠」功能，擁有行業首創可變睡眠溫度曲線，採用全球首創毫米波雷達感知技術，識別人體體動狀態，並配合AI遺傳算法，提升深睡時長25%；同時搭載四重降噪系統，實現16分貝靜音新風，營造高質量睡眠環境。AI語音功能上，TCL小藍翼C7 AI健康空調通過自研伏羲語音大模型，支持離線在線雙模式自由對話，融合Deepseek伏羲語音大模型，查詢天氣、播放音樂等各種需求也能輕鬆應對。此外，搭載超省電AI大數據模型算法2.0，製冷制熱都省電，至高省電40%。

而在冰洗領域，TCL實業同樣展出定義健康高品質生活的全新產品。TCL新一代AI健康鮮儲冰箱GeniusFresh系列冰箱搭載WIFI智慧科技，其配備T-Fresh與Pure Air全空間除菌淨味系統，能高效分解異味，持久守護食材原鮮；結合金屬背板、大變溫空間、靈活懸樑臂擱架、自動製冰機等配置，讓用戶暢享品質生活。此外，本屆CES展出專為北美家庭打造的28'大容量AI超級筒洗烘一體機，以5.5立方英尺超大容量，一機容納全家衣物，省時省水更省心。同時其搭載AI超級筒技術，以多重傳感器智能匹配水溫、水流與轉速，配合洗烘一體全程接力，帶來高效輕鬆的洗護升級。

此外，TCL實業以領先智能科技，驅動移動互聯與家庭陪伴的體驗革新。此次展出的TCL 5G Mobile WiFi P50是業界首款創新融合無線充電及快充功能的5G隨身Wi-Fi。其WiFi峰值速率高達5.8Gbps及標配GE千兆網口，滿足多場景極速通信需求。產品可容納64台設備同時在線，5000mAh超大電池，配置2.4英吋觸摸屏，兼具易用與耐用，帶來煥然一新的無線通信體驗。

TCL實業還展出更貼心、更懂陪伴的AI機器人TCL AiMe，旨在為未來注入更多溫度與可能。AiMe是全球首款分體式AI陪伴機器人，其擁有未來感太空艙與分體式形態，是日常生活的理想智慧夥伴——它能夠細膩表達，融合上百種仿生表達組合，實現鮮活的快速語音識別與動作反饋；能進行多模態自然交互，通過AI趣味互動及自動捕捉家庭美好瞬間增添樂趣；還可聯動家居設備，支持遠程安防與便捷操控。

在北美主場，TCL實業基於全場景智能產品與家居解決方案，攜手高端品牌Audio by Bang & Olufsen、寶馬集團Designworks上海工作室和意大利高端定制材料品牌Alcantara，跨界打造沉浸式生活美學空間TCL NXTHOME™，深度詮釋北美生活方式。從清晨玄關的智能識別、智能車艙的出行守護，到午間的高效辦公與溫柔清潔，再到傍晚的家庭團聚與夜晚的靜息安眠，TCL NXTHOME™呈現出溫度、節奏與詩意共存的未來生活圖景。

更綠色：環保科技打造可持續發展新範式

在光伏領域，TCL實業本次展出TCL智慧家庭能源解決方案，創新性地將光伏組件、逆變器、並網箱與TCL Home APP深度融合，實現全場景協議互通，構建智能協同的能源管理策略，將可持續生活融入日常。

在展會專屬個性化定制區，消費者可親手運用3D打印的TCL ECORA™字母，創新打造獨一無二的手工飾品。TCL ECORA™是TCL攜手知名CMF（色彩、材料與工藝）大師Chris Lefteri合作推出的突破性可持續材料，取材於景德鎮再生瓷土。其耐用性、表面硬度及高端質感完美契合TCL全線家電產品的應用需求。

更引領：領先科技力持續影響全球市場

從全球顯示技術的領軍者，到智慧生活全生態的佈局者，TCL實業能在本屆CES展現強大科技力、收穫廣泛關注，背後是長期堅定的科技投入。目前，TCL實業在全球設有25個研發中心、7家生態合作實驗室，34478件申請專利，研發投入過去三年超120億元。

出海27載，TCL實業憑借產品技術的持續突破，在全球超160個國家及地區發展壯大，贏得了全球消費者的認可——2025年前三季度，TCL電視全球出貨量位居全球前二，TCL Mini LED電視全球出貨量位居全球第一。2025年第三季度，雷鳥創新全球市場份額達到 24%，連續兩個季度實現出貨量全球第一。TCL空調出口位居行業前二。2024年，中國冰箱出口全球總量第一；TCL洗衣機國內銷量躍居行業前三；TCL移動路由器出貨量排名全球第三。

在深化全球科技佈局的同時，TCL以體育為紐帶，將頂尖科技與全球用戶緊密連結。作為奧林匹克全球合作夥伴，TCL將在2026年米蘭冬奧會期間，為賽事現場及全球觀眾帶來高質量的視聽體驗與智慧生活服務。此外，針對展會所在的北美區域，TCL以頂級體育運動聯盟NFL官方合作夥伴的身份，聯合打造集展示、體驗、互動於一體的空間，讓球迷感受科技與體育的共振。通過攜手多樣頂級賽事，TCL持續「以科技賦能體育，以體育連接世界」。

在全球最具影響力的科技盛會CES上，TCL實業以更顛覆、更智能、更創新的前沿科技，讓未來生活觸手可及。TCL實業也將繼續秉持「敢為不凡」的品牌精神，提供不斷迭代革新的智能終端產品及解決方案，讓全球用戶收穫全場景智慧生活的無限可能。

