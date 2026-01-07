TCL predstavuje budúcnosť vizuálnych technológií a inteligentného bývania s prelomovými produktmi a riešeniami na veľtrhu CES 2026
Jan 07, 2026, 10:03 ET
LAS VEGAS, 7. január 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť TCL, svetový líder v oblasti spotrebnej elektroniky a svetová jednotka v oblasti technológie mini LED a ultraveľkých televízorov, dnes na veľtrhu CES 2026 predstavuje novú generáciu prelomových vizuálnych technológií a produktov s podporou AI. Tento rok predstavuje spoločnosť TCL sériu panelov displejov, zobrazovacích technológií a produktov, ktoré sú prvé na svete, spolu s kompletným portfóliom inteligentných zariadení navrhnutých tak, aby pozdvihli inteligentný životný štýl, pohlcujúcu zábavu a produktivitu.
Pohľad do budúcnosti displejov
Spoločnosť TCL pokračuje v posúvaní hraníc zobrazovacích technológií, ktoré pokrývajú všetky veľkosti obrazoviek, od veľkých až po malé. Na veľtrhu CES 2026 predstavuje spoločnosť TCL globálny debut svojej technológie SQD-Mini LED, ktorá je revolučným skokom vpred vo výkone Mini LED. Transformáciou lokálnej stmievacej zóny konvenčných Mini LED diód na sériu Precise Dimming Series umožňuje presné ovládanie svetla na celej obrazovke s výnimočným výkonom v jasných aj zatienených plochách. Taktiež obsahuje špičkovú technológiu Super QLED značky TCL a panel s ultrafarebným filtrom, čím dosahuje dlhšiu životnosť, lepší farebný výkon a vyšší maximálny jas. Okrem toho ponúka stabilnejší globálny farebný gamut s vysokým rozlíšením, presnejšie ovládanie svetla a prepracovanejší vzhľad.
Na podujatí bol uvedený aj prvý televízor na svete s technológiou SQD-Mini LED – TCL X11L. Televízor dosahuje až 100 % pokrytie farebného gamutu BT.2020 pre všetky scény a je vybavený ultra panelom WHVA 2.0 značky CSOT pre lepší farebný výkon, vyšší natívny kontrast a ostrejšiu kvalitu obrazu. Vďaka zónam stmievania s presnosťou až 20 736 a jasom až 10 000 nitov vyzerá HDR obsah na tomto televízore živo a realisticky. Model X11L vyniká aj elegantným, takmer o 2 cm tenším dizajnom s prakticky nulovými okrajmi. Taktiež je vybavený audio systémom od Bang & Olufsen, ktorý ponúka prémiový zvukový zážitok.
Spolupráca spoločnosti TCL s integráciou Gemini pre Google TV a Dolby Vision 2 prináša na veľtrhu CES 2026 vzrušujúce vylepšenia zobrazovacích zážitkov. V nadväznosti na minuloročný debut prvého televízora Google TV s technológiou „Always On" spolu s Gemini pridajú tohtoročné modely ešte intuitívnejšie spôsoby interakcie s televízorom vrátane vylepšeného vyhľadávania v službe Google Photos, nových kreatívnych funkcií s funkciami Nano Banana a Veo a ďalších. Spoločnosť TCL tiež predstavila Dolby Vision 2, novú generáciu Dolby Vision, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala výnimočné vizuálne zážitky prostredníctvom Content Intelligence, filmových detailov a vnímania prostredia, v ktorom sa nachádza. Plánuje sa, že Dolby Vision 2 bude v televízoroch TCL X a C uvedený na trh v roku 2026 prostredníctvom aktualizácií OTA.
V oblasti technológií starostlivosti o zrak poskytuje smartfón TCL NXTPAPER 70 Pro s teXTPAPER 4.0 celodenné pohodlie pre oči v každej situácii, čím zmierňuje namáhanie očí v dnešnom rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí. Špecializovaná funkcia NXTPAPER Key umožňuje plynulé prepínanie medzi tromi rôznymi režimami zobrazenia. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER eNote rozširuje svoj ekosystém starostlivosti o zrak a integruje nástroje produktivity s podporou AI a ponúka zážitok z čítania a písania podobný papieru, čo je ideálne pre používateľov, ktorí vyhľadávajú efektívnejšie digitálne pracovisko s vyššou mierou koncentrácie. Popri komerčných displejoch a vysokovýkonných monitoroch predstavuje spoločnosť TCL aj RayNeo Air 4 Pro – prvé okuliare HDR10 AR na svete – ktoré nanovo definujú prenosné sledovanie pomocou pokročilej technológie displeja, s výnimočnou jasnosťou a pohodlím pri práci aj zábave.
Podporujeme ďalšiu éru inteligentného života
Okrem technológie displejov ponúka TCL širokú škálu riešení pre inteligentnú domácnosť s podporou AI, ktoré sú navrhnuté tak, aby priniesli do každodenného života viac inteligencie. Patria sem klimatizácia TCL FreshIN 3.0, chladnička GeniusFresh, séria práčok a sušičiek AmeraClassic a kombinované práčky a sušičky TCL AI SuperDrum. Okrem toho ponúkajú inteligentné zámky TCL pokročilé biometrické zabezpečenie, prístup riadený AI a jednoduché ovládanie inteligentnej domácnosti, zatiaľ čo riešenia TCL Smart Home Energy Solutions poskytujú integrovaný energetický ekosystém riadený AI pre moderné domácnosti, ktorý ponúka komplexné riadenie premeny energie, batérie a správy energie s cieľom znížiť náklady na energiu, zvýšiť účinnosť a podporiť nízkouhlíkový životný štýl.
V oblasti zábavy využíva TCL AI na zvýšenie kvality obrazu a zvuku, umožnenie inteligentnejšej interakcie a zlepšenie tvorby obsahu. Projektor PlayCube Projector prináša sledovanie ako v kine do akéhokoľvek prostredia, zatiaľ čo TCL AiMe – prvý modulárny robotický spoločník s podporou AI na svete – prináša realistickú, adaptívnu interakciu, ktorá vnáša ľudský nádych do inteligentného bývania.
V oblasti mobility a produktivity rozširuje TCL inteligenciu v rámci smartfónov, tabletov eNote a ďalších zariadení. Riešenie scenárov TCL Human × Vehicle × Home Cross–umožňuje jednoduchú integráciu medzi ekosystémami vozidla a domácnosti. TCL 5G Mobile WiFi P50, ktorý je prvým 5G mmWave mobilným Wi-Fi na trhu s rýchlym aj bezdrôtovým nabíjaním, poskytuje mimoriadne pohodlné pripojenie pre používateľov na cestách.
Pokrokové partnerstvá, ktoré formujú domov budúcnosti
Na veľtrhu CES 2026 spoločnosť TCL tiež nanovo definuje budúcnosť dizajnu domácnosti s produktom TCL NXTHOME™, ktorý spája riešenia pre inteligentnú domácnosť, lifestylové spotrebiče a prémiové spolupráce so značkami vrátane Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio a Alcantara. Aj v segmente pre domácnosti je TCL ECORA™, vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Chris Lefteri Design, nový udržateľný materiál vyrobený z recyklovaného porcelánového keramického materiálu, ktorý kombinuje vysokovýkonnú technológiu s ekologickým dizajnom.
Záväzok spoločnosti TCL k inováciám v oblasti zobrazovacích technológií, AI a udržateľnosti formuje inteligentnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť pre všetkých. Spoločnosť neustále prináša nové poznatky a jej technológie nielen transformujú domácnosti, ale zároveň zlepšujú spôsob, akým ľudia žijú, pracujú a spájajú sa – čím pripravujú cestu pre inteligentnejšiu budúcnosť.
Ak chcete spoznať najnovšie produkty a inovácie TCL, navštívte stánok TCL na veľtrhu CES 2026:
Stánok TCL na CES 2026:
- Dátum: 6. až 9. januára 2026
- Miesto: Kongresové centrum Las Vegas, Centrálna hala, stánok č. 18604
O spoločnosti TCL
TCL je popredná značka spotrebnej elektroniky a líder v globálnom odvetví televízorov. TCL v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov, audiotechniky, domácich spotrebičov, mobilných zariadení, inteligentných okuliarov, komerčných displejov a ďalších. Navštívte webovú lokalitu TCL na adrese https://www.tcl.com.
